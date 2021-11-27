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أخبار مصر
أخبار مصر
متابعات
27 نوفمبر، 2021
0
توجيه عاجل من الصحة بشأن متحور كورونا الجديد
متابعات
26 نوفمبر، 2021
0
بعد محاولات لمهاجمته.. بيان عاجل من الجيش الإثيوبي بشأن سد النهضة
متابعات
26 نوفمبر، 2021
0
بيان رسمي من الأرصاد يوضح حقيقة تعرض مصر لمنخفض جوي قوي في الفترة المقبلة
متابعات
25 نوفمبر، 2021
0
بشري سارة.. السعودية تعلن السماح بالقدوم المباشر من عدة دول
متابعات
25 نوفمبر، 2021
0
طريقة التسجيل للحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا
متابعات
23 نوفمبر، 2021
0
المستندات المطلوبة لتوصيل المرافق للعقارات المخالفة
متابعات
21 نوفمبر، 2021
0
وظائف المحليات.. التنمية المحلية تعلن فتح باب التقديم لعدد من الوظائف الخالية لمدة شهر
متابعات
19 نوفمبر، 2021
شاهد بالفيديو.. ظاهرة فلكية لم تحدث منذ قرون من زوايا مختلفة
متابعات
19 نوفمبر، 2021
بالفيديو.. وزيرة التجارة والصناعة تكشف تفاصيل حظر استيراد التوك توك وخطة إحلاله
متابعات
17 نوفمبر، 2021
توجيه عاجل من الحكومة بسرعة إخلاء منطقتين بالقاهرة
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