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أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
متابعات 365
13 يناير، 2021
احذر.. 9 تطبيقات علي هاتفك تستطيع كشف كل أسرارك
أحمد حمد
29 مارس، 2021
موقع سنابيا.. طريقتك الأسهل لتحميل فيديوهات يوتيوب على أي جهاز
أحمد نجيب
25 يوليو، 2020
توجيه عاجل للرئيس عبد الفتاح السيسي لمواكبة التطورات العالمية
يوسف محمود
18 يوليو، 2020
الحكومة تقرر رفع ضريبة الدمغة على الهاتف المحمول.. والتطبيق في هذا الموعد
أحمد حمد
14 ديسمبر، 2020
التطبيق من الشهر الحالي.. رفع ضريبة الدمغة على الهواتف المحمولة
عبد الرحيم محمد
7 يوليو، 2020
“سوني” تبتكر جهازًا لمواجهة حرارة الصيف المرتفعة جدًا
يوسف محمود
6 يوليو، 2020
شاومي وسامسونج وأوبو ترفع أسعار بعض هواتفها في مصر
أحمد حمد
15 ديسمبر، 2020
VivaVideo.. تطبيق لتعديل الفيديوهات يتجسس على مستخدميه
يوسف محمود
24 مايو، 2020
أبل وجوجل تصدران تطبيقات لتتبع المصابين بكورونا
يوسف محمود
3 مايو، 2020
“EventBot”.. برمجية خبيثة تتوغل إلى التطبيقات المصرفية في أجهزة “أندرويد”
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