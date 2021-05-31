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عربي ودولي
متابعات 365
31 مايو، 2021
0
بيان عاجل من الخارجية المصرية للرد علي تصريحات آبي أحمد حول نية إثيوبيا بناء 100 سد
نور نادر
29 مايو، 2021
0
السعودية تسمح لـ11 دولة بدخول مواطنيها إلى أراضيها.. تعرف عليها
نور نادر
25 مايو، 2021
0
تعرف على الفئات المسموح لها بالسفر إلى السعودية من مصر
نور نادر
24 مايو، 2021
0
قرار مهم من السعودية بشأن إقامة الوافدين خارج المملكة
نور نادر
22 مايو، 2021
0
قيود وعقوبات أمريكية مرتقبة ضد إثيوبيا
متابعات 365
20 مايو، 2021
مصر ترسل وفدين أمنيين لفلسطين وتل أبيب لمتابعة وقف إطلاق النار
نور نادر
20 مايو، 2021
إسرائيل توافق على المقترح المصري لوقف إطلاق النار دون شروط
نور نادر
16 مايو، 2021
السعودية تدين انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين
نور نادر
15 مايو، 2021
بالفيديو.. أردنيون يحاولون اجتياز الحدود مع فلسطين للصمود ضد الاحتلال
نور نادر
14 مايو، 2021
السعودية تلزم الوافدين والمسافرين بإقرارات ضريبية عن الهدايا والمقتنيات والمشتريات
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