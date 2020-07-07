سعر الدولار اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2020: تراجع جديد لسعر الدولار اليوم في مصر

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2020: تراجع جديد لسعر الدولار اليوم في مصر

تراجع سعر الدولار اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2020، في 6 بنوك بعد ساعة من بداية تعاملات أمس الاثنين، مقارنة بمستواه في الصباح، بينما استقر في باقي البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

تراجع سعر الدولار قرشين في بنوك الأهلي، ومصر، والعربي الإفريقي إلى 16.03 جنيه للشراء، و16.13 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار 3 قروش في بنكي القاهرة، وقناة السويس إلى 16.02 جنيه للشراء، و16.12 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشا واحدا في بنك الإسكندرية إلى 16.03 جنيه للشراء، و16.13 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار اليوم ثابتا التعمير والإسكان، وكريدي أجريكول، مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.05 جنيه للشراء، و 16.15 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم في بنك التجاري الدولي عند 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار اليوم على مستواه في بنك البركة عند 16.11 جنيه للشراء، و16.21 جنيه للبيع.

تنبيه: للوصول الينا من جوجل ، ابحث عنا بكلمة – “سعر الدولار 365″، تنبيه هام : بعض البنوك لا تعمل كما هو معلن في أيام الجمعة والسبت ، وبعضها لا يستمر في العمل حتى التاسعة “9” مساءاً كما هو متعارف في جميع البنوك ، لذلك ننصح حضراتكم باستخدام خدمة الخط الساخن للتأكد من مواعيد عمل البنوك : الخط الساخن للبنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم فى البنوك والسوق الموازي

HSBC أفضل بنك تشتري منه الدولار الأمريكي بسعر: 16.17 ج.م البركة أفضل بنك تبيع له الدولار الأمريكي بسعر: 16.11 ج.م

جدول سعر الدولار اليوم بالبنوك والموازي.

سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء

سجل سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء 16,10 جنيه للشراء و 16,18 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم في مصر

الجدير بالذكر أن هناك تضييقات واسعة من جانب الحكومة المصرية، حيث قامت بالتضييق على تجار السوق السوداء أثناء الأشهر الماضية.

تحركات سعر الدولار في بداية تعاملات الأسبوع

فقد سعر الدولار 7 قروش من قيمته أمام الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي ليصل 16,05 جنيه للشراء ، 16,15 جنيه للبيع.

وفقد سعر الدولار اليوم 4 قروش في بنك التعمير والاسكان مسجلاً 16,05 جنيه للشراء و 16,15 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار اليوم 3 قروش في بنك بلوم، البنك المصرى لتنمية الصادرات مسجلاً 16,06 جنيه للشراء و 16,16 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار اليوم 3 قروش بنك قناة السويس، كريدى أجريكول مسجلاً 16,06 جنيه للشراء و 16,16 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار اليوم قرشين في بنك مصر، البنك الأهلي، البنك الأهلي الكويتي، البنك العربي الأفريقي مسجلاً 16,05 جنيه للشراء و 16,15 جنيه للبيع.

وتراجع أيضاً سعر الدولار اليوم بقيمة قرش في المصرف المتحد ، بنك التنمية الصناعية ليصل 16,05 جنيه للشراء و 16,15 جنيه للبيع.

وتراجع أيضاً سعر الدولار اليوم بقيمة قرش في بنك اتش اس بى سى HSBC ، المصرف العربى الدولى ليصل 16,04 جنيه للشراء و 16,14 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

نشأة الدولار الأمريكي

يعد الدولار هو العملة الأساسية للولايات المتحدة الأمريكية، ويساوي 100 سنت، ويرمز للدولار برمز ” “USD، أو $”، تصل أكبر فئة للدولار 100.000 للورقة الواحدة، ولكن خلال الوقت الراهن تم إيقاف إنتاج تلك الفئة من الدولار، أكبر فئة ورقية خلال الوقت الراهن للدولار بقيمة 100 دولار أمريكي.

ويجدر هنا الإشارة إلى العملة العالمية لابد أن تكون مغطاة بقيمتها من المعدن الأصفر “الذهب”، لإعطائها الثقة الكافية، والدولار الأمريكي يجب أن يكون مغطى بقيمته من المعدن الأصفر، إلا أنه في الواقع لا أحد يستطيع أن يثبت بالفعل هذا فقد امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية منذ فترة ليست بالقصيرة عن استبدال الدولار الأمريكي بما يعادل قيمته من الذهب، مع أن سعر الذهب يباع عالمياً بالدولار الأمريكي، وسعر الذهب يتم تحديده تبعاً للبورصة ويتم تقيمه بالعملة الأمريكية.

رفعت الولايات المتحدة الأمريكية الغطاء الذهبي عن الدولار الأمريكي خلال عام 1973، بعدما طلب شارل ديجول رئيس فرنسا استبدال ما هو متوفر لدى البنك المركزي الفرنسي من الدولارات الأمريكية بما يعادلها ذهباً، فمنذ هذا العام انخفضت القيمة الحقيقية للعملة الأمريكية بما يقرب من 40 مرة.