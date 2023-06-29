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أحدث أسعار الذهب والعملات اليوم في مصر

متابعة سعر الدولار واليورو والإسترليني والسعودي والكويتي والقطري في كل البنوك

أماني محمدنشر في: 29 يونيو 2023 - 9:35م / آخر تحديث: 29 يونيو 2023 - 9:35م
2 دقائق
أحدث أسعار الذهب والعملات اليوم في مصر
أحدث أسعار الذهب والعملات اليوم في مصر

أحدث أسعار الذهب والعملات اليوم في مصر و سعر الريال و سعر اليورو و أسعار الذهب، ومتابعة لحظية لسعر الدولار في البنوك، خاصة بموقع مصر 365 ، وهناك أيضًا تقرير يضم أسعار الدولار اليوم وأسعار الريال السعودي اليوم و أسعار اليورو اليوم في جميع البنوك، و سعر الذهب اليوم و أحدث أسعار العملات اليوم ، وأحدث أسعار الذهب اليوم، بالإضافة الى سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة.

 أسعار العملات في السوق السوداء هنا.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء.

العملةسعر الشراء سعر البيع
الدولار الأمريكي38.5039.00
اليورو الأوروبي39.2539.90
الريال السعودي9.8010.10
الجنيه الإسترليني44.5045.30
الدينار الكويتي118.10120.00
الدرهم الإماراتي9.8010.10
الريال القطري9.609.75
مصر 365

أحدث أسعار الذهب اليوم في مصر

أحدث أسعار الذهب اليوم في مصر

العيارالشراءالبيع
عيار 2425772600
عيار 2223622383
عيار 2122552275
عيار 1819331950
عيار 1415031517
عيار 1212891300
سعر الأوقية8014980860
الجنيه الذهب1804018200
كيلو الذهب25771432600000

أحدث أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة في مصر، سعر الذهب عيار 21 ، سعر الذهب عيار 18 ، متابعة مستمرة لـ سعر الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم، نقدم جدول سعر الذهب اليوم يضم أسعار كافة أعيرة الذهب ، بالإضافة الى سعر الذهب العالمي، سعر الذهب عيار 24 بالجنية المصري وأيضا أسعار الذهب بالدولار وسعر الجنية الذهب وسعر الذهب العالمي.

أحدث أسعار العملات اليوم في مصر.

سعر الدولار بالجنيه المصري اليوم، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء وشركات الصرافة، نقدم لحضراتكم تحديث لحظي لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم اسعار الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في السوق السوداء، سعر الدولار اليوم في كل البنوك.

سعر الدولار اليوم في البنوك:

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سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك والسوق السوداء

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك والسوق السوداء

سعر الدينار البحريني اليوم في البنوك

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك والسوق السوداء

سعر اليورو اليوم في البنوك والسوق السوداء

سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك والسوق السوداء

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سعر الريال القطري اليوم في البنوك والسوق السوداء

سعر الريال العماني اليوم في البنوك

ننشر أسعار العملات والذهب اليوم في مصر، حيث استقر سعر الدينار الكويتي اليوم، سعر الدرهم الإماراتي اليوم، سعر الدينار البحريني اليوم، سعر الجنيه الإسترليني اليوم، سعر الريال القطري اليوم، سعر الريال العماني اليوم، واستقر سعر الدولار والريال السعودي والقطري واليورو والدينار والجنية الاسترليني والذهب في مصر، مقال يضم أحدث أسعار العملات والذهب اليوم في مصر، وسعر الدولار اليوم في البنوك و في شركات الصرافة، سعر اليورو اليوم، سعر الريال اليوم، في البنوك والسوق السوداء.

أسعار العملات في السوق السوداء والصرافات

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أماني محمدنشر في: 29 يونيو 2023 - 9:35م / آخر تحديث: 29 يونيو 2023 - 9:35م
2 دقائق
مصر 365 على أخبار جوجل

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