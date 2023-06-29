أحدث أسعار الذهب والعملات اليوم في مصر
متابعة سعر الدولار واليورو والإسترليني والسعودي والكويتي والقطري في كل البنوك
أحدث أسعار الذهب والعملات اليوم في مصر و سعر الريال و سعر اليورو و أسعار الذهب، ومتابعة لحظية لسعر الدولار في البنوك، خاصة بموقع مصر 365 ، وهناك أيضًا تقرير يضم أسعار الدولار اليوم وأسعار الريال السعودي اليوم و أسعار اليورو اليوم في جميع البنوك، و سعر الذهب اليوم و أحدث أسعار العملات اليوم ، وأحدث أسعار الذهب اليوم، بالإضافة الى سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة.
أسعار العملات في السوق السوداء هنا.
سعر الدولار اليوم في السوق السوداء.
|العملة
|سعر الشراء
|سعر البيع
|الدولار الأمريكي
|38.50
|39.00
|اليورو الأوروبي
|39.25
|39.90
|الريال السعودي
|9.80
|10.10
|الجنيه الإسترليني
|44.50
|45.30
|الدينار الكويتي
|118.10
|120.00
|الدرهم الإماراتي
|9.80
|10.10
|الريال القطري
|9.60
|9.75
أحدث أسعار الذهب اليوم في مصر
أحدث أسعار الذهب اليوم في مصر
|العيار
|الشراء
|البيع
|عيار 24
|2577
|2600
|عيار 22
|2362
|2383
|عيار 21
|2255
|2275
|عيار 18
|1933
|1950
|عيار 14
|1503
|1517
|عيار 12
|1289
|1300
|سعر الأوقية
|80149
|80860
|الجنيه الذهب
|18040
|18200
|كيلو الذهب
|2577143
|2600000
أحدث أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة في مصر، سعر الذهب عيار 21 ، سعر الذهب عيار 18 ، متابعة مستمرة لـ سعر الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم، نقدم جدول سعر الذهب اليوم يضم أسعار كافة أعيرة الذهب ، بالإضافة الى سعر الذهب العالمي، سعر الذهب عيار 24 بالجنية المصري وأيضا أسعار الذهب بالدولار وسعر الجنية الذهب وسعر الذهب العالمي.
أحدث أسعار العملات اليوم في مصر.
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سعر الدولار اليوم في البنوك:
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سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك والسوق السوداء
سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك والسوق السوداء
سعر الدينار البحريني اليوم في البنوك
سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك والسوق السوداء
سعر اليورو اليوم في البنوك والسوق السوداء
سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.
سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.
سعر الريال السعودي اليوم في البنوك والسوق السوداء
سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظي لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الأهلي، سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.
سعر الريال القطري اليوم في البنوك والسوق السوداء
سعر الريال العماني اليوم في البنوك
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ننشر أسعار العملات والذهب اليوم في مصر، حيث استقر سعر الدينار الكويتي اليوم، سعر الدرهم الإماراتي اليوم، سعر الدينار البحريني اليوم، سعر الجنيه الإسترليني اليوم، سعر الريال القطري اليوم، سعر الريال العماني اليوم، واستقر سعر الدولار والريال السعودي والقطري واليورو والدينار والجنية الاسترليني والذهب في مصر، مقال يضم أحدث أسعار العملات والذهب اليوم في مصر، وسعر الدولار اليوم في البنوك و في شركات الصرافة، سعر اليورو اليوم، سعر الريال اليوم، في البنوك والسوق السوداء.