سعر الدولار والعملات والذهب اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2020 في مصر
سعر الدولار والريال واليورو اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2020 في مصر، احدث اسعار العملات في البنوك والسوق السوداء وأحدث اسعار الذهب اليوم في مصر، سعر الدولار اليوم فى البنوك والسوق السوداء، وكافة أسعار الريال السعودي، وسعر اليورو اليوم في كل البنوك ، بالاضافة الى سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة، من خلال جداول محدثة لحظياً.
متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة لموقع مصر 365، احدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب “جداول” محدثة بشكل مستمر.
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2020 في مصر
سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة في مصر، اسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة المصرية، سعر الذهب عيار 21 ، سعر الذهب عيار 18 ، متابعة مستمرة لـ سعر الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم، نقدم جدول سعر الذهب اليوم يضم أسعار كافة أعيرة الذهب ، بالإضافة الى سعر الذهب العالمي، سعر الذهب عيار 24 بالجنية المصري وايضا اسعار الذهب بالدولار وسعر الجنية الذهب وسعر الذهب العالمي.
|سعر الذهب في محلات الصاغة في مصر
|الفئة
|السعر
|عيار 24
|873 إلى 875
|عيار 22
|800 إلى 802
|عيار 21
|764 إلى 766
|عيار 18
|655 إلى 657
|عيار 14
|509 إلى 511
|عيار 12
|437 إلى 438
|الاونصة
|27,155 إلى 27,226
|الجنيه الذهب
|6,112 إلى 6,128
|الكيلو
|873,143 إلى 875,429
سعر اليورو اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2020 في البنوك والسوق السوداء
سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.
سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.
مصرف ابو ظبي
البنك المركزي
|البنك
|شراء
|بيع
|المصري لتنمية الورادات
|18.245
|18.416
|مصرف ابو ظبي
|18.245
|18.416
|مصر إيران للتنمية
|18.209
|18.51
|بنك HSBC
|18.20
|18.39
|بنك بيريوس
|18.199
|18.393
|بنك عودة
|18.199
|18.393
|البنك العربي الافريقي
|18.199
|18.393
|البنك المصري الخليجي
|18.195
|18.398
|البنك المركزي
|18.194
|18.353
|كريدي أجريكول
|18.191
|18.382
|المصرف المتحد
|18.188
|18.382
|بنك قناة السويس
|18.188
|18.382
|البنك الأهلي
|18.177
|18.371
|المصرف العربي الدولي
|18.177
|18.366
|البنك التجاري الدولي
|18.177
|18.371
|بنك مصر
|18.177
|18.371
|بنك الاسكندرية
|18.163
|18.382
|بنك البركة
|18.136
|18.432
|بنك التعمير والإسكان
|18.066
|18.399
|سعر اليورو في السوق الموازي
|شراء
|بيع
|١٨.٤٥
|١٨.٦٠
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2020 في البنوك والسوق السوداء
سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي، سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.
بنك HSBC
البنك الأهلي
|البنك
|شراء
|بيع
|بنك HSBC
|4.30
|4.33
|البنك المركزي
|4.296
|4.334
|المصرف العربي الدولي
|4.296
|4.324
|بنك قناة السويس
|4.281
|4.329
|كريدي أجريكول
|4.281
|4.329
|بنك بيريوس
|4.25
|4.327
|المصري لتنمية الورادات
|4.24
|4.334
|مصر إيران للتنمية
|4.224
|4.337
|بنك الاسكندرية
|4.224
|4.327
|البنك التجاري الدولي
|4.223
|4.324
|بنك مصر
|4.214
|4.325
|البنك الأهلي
|4.212
|4.324
|بنك التعمير والإسكان
|4.207
|4.33
|بنك البركة
|4.206
|4.364
|البنك المصري الخليجي
|4.206
|4.331
|بنك عودة
|4.196
|4.329
|البنك العربي الافريقي
|4.195
|4.34
|المصرف المتحد
|4.189
|4.331
|مصرف ابو ظبي
|4.189
|4.335
|سعر الريال سعودي في السوق الموازي
|شراء
|بيع
|٤.٢٢
|٤.٢٥
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2020 في البنوك والسوق السوداء
سعر الدولار اليوم فى مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري، سعر الدولار اليوم في كل البنوك.
مصرف ابو ظبي
البنك الأهلي
|البنك
|شراء
|بيع
|المصري لتنمية الورادات
|16.17
|16.27
|مصرف ابو ظبي
|16.17
|16.27
|مصر إيران للتنمية
|16.15
|16.25
|بنك بيريوس
|16.15
|16.25
|البنك العربي الافريقي
|16.15
|16.25
|بنك التعمير والإسكان
|16.15
|16.25
|بنك HSBC
|16.15
|16.25
|البنك المصري الخليجي
|16.15
|16.25
|بنك عودة
|16.15
|16.25
|بنك البركة
|16.15
|16.25
|المصرف المتحد
|16.14
|16.24
|بنك قناة السويس
|16.14
|16.24
|كريدي أجريكول
|16.14
|16.24
|بنك الاسكندرية
|16.14
|16.24
|المصرف العربي الدولي
|16.13
|16.23
|بنك مصر
|16.13
|16.23
|البنك التجاري الدولي
|16.13
|16.23
|البنك الأهلي
|16.13
|16.23
|البنك المركزي
|16.125
|16.261
|سعر الدولار أمريكي في السوق الموازي
|شراء
|بيع
|١٦.٤٥
|١٦.٦٠