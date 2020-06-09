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سعر الدولار والعملات والذهب اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2020 في مصر

كتبه متابعات 365 3
سعر الدولار سعر الدولار

سعر الدولار والريال واليورو اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2020 في مصر، احدث اسعار العملات في البنوك والسوق السوداء وأحدث اسعار الذهب اليوم في مصر، سعر الدولار اليوم فى البنوك والسوق السوداء، وكافة أسعار الريال السعودي، وسعر اليورو اليوم في كل البنوك ، بالاضافة الى سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة، من خلال جداول محدثة لحظياً.

متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة لموقع مصر 365، احدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب “جداول” محدثة بشكل مستمر.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2020 في مصر

سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة في مصر، اسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة المصرية، سعر الذهب عيار 21 ، سعر الذهب عيار 18 ، متابعة مستمرة لـ سعر الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم، نقدم جدول سعر الذهب اليوم يضم أسعار كافة أعيرة الذهب ، بالإضافة الى سعر الذهب العالمي، سعر الذهب عيار 24 بالجنية المصري وايضا اسعار الذهب بالدولار وسعر الجنية الذهب وسعر الذهب العالمي.

سعر الذهب في محلات الصاغة في مصر
الفئةالسعر
عيار 24873 إلى 875
عيار 22800 إلى 802
عيار 21764 إلى 766
عيار 18655 إلى 657
عيار 14509 إلى 511
عيار 12437 إلى 438
الاونصة27,155 إلى 27,226
الجنيه الذهب6,112 إلى 6,128
الكيلو873,143 إلى 875,429

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2020 في البنوك والسوق السوداء

سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.

أعلى سعر للشراء: 18.245
مصرف ابو ظبي
أقل سعر للبيع: 18.353
البنك المركزي
البنكشراءبيع
المصري لتنمية الورادات18.24518.416
مصرف ابو ظبي18.24518.416
مصر إيران للتنمية18.20918.51
بنك HSBC18.2018.39
بنك بيريوس18.19918.393
بنك عودة18.19918.393
البنك العربي الافريقي18.19918.393
البنك المصري الخليجي18.19518.398
البنك المركزي18.19418.353
كريدي أجريكول18.19118.382
المصرف المتحد18.18818.382
بنك قناة السويس18.18818.382
البنك الأهلي18.17718.371
المصرف العربي الدولي18.17718.366
البنك التجاري الدولي18.17718.371
بنك مصر18.17718.371
بنك الاسكندرية18.16318.382
بنك البركة18.13618.432
بنك التعمير والإسكان18.06618.399

سعر اليورو في السوق الموازي
شراءبيع
١٨.٤٥١٨.٦٠

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2020 في البنوك والسوق السوداء

سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي،  سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.

أعلى سعر للشراء: 4.30
بنك HSBC
أقل سعر للبيع: 4.324
البنك الأهلي
البنكشراءبيع
بنك HSBC4.304.33
البنك المركزي4.2964.334
المصرف العربي الدولي4.2964.324
بنك قناة السويس4.2814.329
كريدي أجريكول4.2814.329
بنك بيريوس4.254.327
المصري لتنمية الورادات4.244.334
مصر إيران للتنمية4.2244.337
بنك الاسكندرية4.2244.327
البنك التجاري الدولي4.2234.324
بنك مصر4.2144.325
البنك الأهلي4.2124.324
بنك التعمير والإسكان4.2074.33
بنك البركة4.2064.364
البنك المصري الخليجي4.2064.331
بنك عودة4.1964.329
البنك العربي الافريقي4.1954.34
المصرف المتحد4.1894.331
مصرف ابو ظبي4.1894.335

سعر الريال سعودي في السوق الموازي
شراءبيع
٤.٢٢٤.٢٥

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2020 في البنوك والسوق السوداء

سعر الدولار اليوم فى مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري،  سعر الدولار اليوم في كل البنوك.

أعلى سعر للشراء: 16.17
مصرف ابو ظبي
أقل سعر للبيع: 16.23
البنك الأهلي
البنكشراءبيع
المصري لتنمية الورادات16.1716.27
مصرف ابو ظبي16.1716.27
مصر إيران للتنمية16.1516.25
بنك بيريوس16.1516.25
البنك العربي الافريقي16.1516.25
بنك التعمير والإسكان16.1516.25
بنك HSBC16.1516.25
البنك المصري الخليجي16.1516.25
بنك عودة16.1516.25
بنك البركة16.1516.25
المصرف المتحد16.1416.24
بنك قناة السويس16.1416.24
كريدي أجريكول16.1416.24
بنك الاسكندرية16.1416.24
المصرف العربي الدولي16.1316.23
بنك مصر16.1316.23
البنك التجاري الدولي16.1316.23
البنك الأهلي16.1316.23
البنك المركزي16.12516.261

سعر الدولار أمريكي في السوق الموازي
شراءبيع
١٦.٤٥١٦.٦٠

اسعار العملات في السوق السوداء والصرافات