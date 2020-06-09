سعر الدولار والعملات والذهب اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2020 في مصر

سعر الدولار والريال واليورو اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2020 في مصر، احدث اسعار العملات في البنوك والسوق السوداء وأحدث اسعار الذهب اليوم في مصر، سعر الدولار اليوم فى البنوك والسوق السوداء، وكافة أسعار الريال السعودي، وسعر اليورو اليوم في كل البنوك ، بالاضافة الى سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة، من خلال جداول محدثة لحظياً.

متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة لموقع مصر 365، احدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب “جداول” محدثة بشكل مستمر.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2020 في مصر

سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة في مصر، اسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة المصرية، سعر الذهب عيار 21 ، سعر الذهب عيار 18 ، متابعة مستمرة لـ سعر الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم، نقدم جدول سعر الذهب اليوم يضم أسعار كافة أعيرة الذهب ، بالإضافة الى سعر الذهب العالمي، سعر الذهب عيار 24 بالجنية المصري وايضا اسعار الذهب بالدولار وسعر الجنية الذهب وسعر الذهب العالمي.

سعر الذهب في محلات الصاغة في مصر الفئة السعر عيار 24 873 إلى 875 عيار 22 800 إلى 802 عيار 21 764 إلى 766 عيار 18 655 إلى 657 عيار 14 509 إلى 511 عيار 12 437 إلى 438 الاونصة 27,155 إلى 27,226 الجنيه الذهب 6,112 إلى 6,128 الكيلو 873,143 إلى 875,429

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2020 في البنوك والسوق السوداء

سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.

أعلى سعر للشراء: 18.245

مصرف ابو ظبي

أقل سعر للبيع: 18.353

البنك المركزي

البنك شراء بيع المصري لتنمية الورادات 18.245 18.416 مصرف ابو ظبي 18.245 18.416 مصر إيران للتنمية 18.209 18.51 بنك HSBC 18.20 18.39 بنك بيريوس 18.199 18.393 بنك عودة 18.199 18.393 البنك العربي الافريقي 18.199 18.393 البنك المصري الخليجي 18.195 18.398 البنك المركزي 18.194 18.353 كريدي أجريكول 18.191 18.382 المصرف المتحد 18.188 18.382 بنك قناة السويس 18.188 18.382 البنك الأهلي 18.177 18.371 المصرف العربي الدولي 18.177 18.366 البنك التجاري الدولي 18.177 18.371 بنك مصر 18.177 18.371 بنك الاسكندرية 18.163 18.382 بنك البركة 18.136 18.432 بنك التعمير والإسكان 18.066 18.399

سعر اليورو في السوق الموازي شراء بيع ١٨.٤٥ ١٨.٦٠

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2020 في البنوك والسوق السوداء

سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي، سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.

أعلى سعر للشراء: 4.30

بنك HSBC

أقل سعر للبيع: 4.324

البنك الأهلي

البنك شراء بيع بنك HSBC 4.30 4.33 البنك المركزي 4.296 4.334 المصرف العربي الدولي 4.296 4.324 بنك قناة السويس 4.281 4.329 كريدي أجريكول 4.281 4.329 بنك بيريوس 4.25 4.327 المصري لتنمية الورادات 4.24 4.334 مصر إيران للتنمية 4.224 4.337 بنك الاسكندرية 4.224 4.327 البنك التجاري الدولي 4.223 4.324 بنك مصر 4.214 4.325 البنك الأهلي 4.212 4.324 بنك التعمير والإسكان 4.207 4.33 بنك البركة 4.206 4.364 البنك المصري الخليجي 4.206 4.331 بنك عودة 4.196 4.329 البنك العربي الافريقي 4.195 4.34 المصرف المتحد 4.189 4.331 مصرف ابو ظبي 4.189 4.335

سعر الريال سعودي في السوق الموازي شراء بيع ٤.٢٢ ٤.٢٥

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2020 في البنوك والسوق السوداء

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أعلى سعر للشراء: 16.17

مصرف ابو ظبي

أقل سعر للبيع: 16.23

البنك الأهلي

البنك شراء بيع المصري لتنمية الورادات 16.17 16.27 مصرف ابو ظبي 16.17 16.27 مصر إيران للتنمية 16.15 16.25 بنك بيريوس 16.15 16.25 البنك العربي الافريقي 16.15 16.25 بنك التعمير والإسكان 16.15 16.25 بنك HSBC 16.15 16.25 البنك المصري الخليجي 16.15 16.25 بنك عودة 16.15 16.25 بنك البركة 16.15 16.25 المصرف المتحد 16.14 16.24 بنك قناة السويس 16.14 16.24 كريدي أجريكول 16.14 16.24 بنك الاسكندرية 16.14 16.24 المصرف العربي الدولي 16.13 16.23 بنك مصر 16.13 16.23 البنك التجاري الدولي 16.13 16.23 البنك الأهلي 16.13 16.23 البنك المركزي 16.125 16.261