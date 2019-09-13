أسعار العملات والذهب اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2019: سعر الدولار والريال واليورو في مصر الآن

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أسعار العملات والذهب اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2019، احدث اسعار الدولار اليوم في البنوك ، وكافة أسعار الريال السعودي، وسعر اليورو اليوم في كل البنوك ، بالاضافة الى سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة، من خلال جداول محدثة لحظياً.

متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة لموقع مصر 365، احدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب “جداول” محدثة بشكل مستمر.

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سعر الذهب اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2019 في مصر

سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة في مصر، اسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة المصرية، سعر الذهب عيار 21 ، سعر الذهب عيار 18 ، متابعة مستمرة لـ سعر الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم، نقدم جدول سعر الذهب اليوم يضم أسعار كافة أعيرة الذهب ، بالاضافة الى سعر الذهب العالمي، سعر الذهب عيار 24 بالجنية المصري وايضا اسعار الذهب بالدولار وسعر الجنية الذهب وسعر الذهب العالمي.

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
عيار 24783 إلى 785
عيار 22718 إلى 720
عيار 21685 إلى 687
عيار 18587 إلى 589
عيار 14457 إلى 458
عيار 12391 إلى 393
الاونصة24,347 إلى 24,418
الجنيه الذهب5,480 إلى 5,496
الكيلو782,857 إلى 785,143
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سعر اليورو اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2019 بالبنوك

سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.

سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية17.989018.2300
مصرف-ابو-ظبي18.140018.3000
البنك-المصري-الخليجي17.884018.2370
البنك-الأهلي17.889018.2310
بنك-البركة17.975018.2660
البنك-العربي-الافريقي17.889018.2310
البنك-المركزي17.920018.0630
بنك-مصر17.920018.2310
بنك-بلوم-مصر17.878018.2200
كريدي-أجريكول17.889018.2310
بنك-بيريوس17.933018.2310
المصرف-المتحد17.866018.1970
البنك-التجاري-الدولي17.867018.2090
بنك-المشرق17.944018.2420
بنك-HSBC17.910018.2400
بنك-سايب18.040018.1600
البنك-الأهلي-اليوناني17.933018.2310
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سعر الدولار اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2019 بالبنوك

سعر الدولار اليوم فى مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري،  سعر الدولار اليوم في كل البنوك.

ننقل لكم سعر الدولار اليوم فى البنوك الحكومية المصرية وأيضا سعره في السوق السوداء، ومن المرتقب أن تكون هناك تحركات في سعر الدولار داخل الجهاز المصرفي المصري، مع توقع بتغييرات في سعر صرف العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري، كما نتابع مع حضراتكم أخر المستجدات الخاصة بأسعار الدولار مقابل الجنية من حين لآخر، من خلال التحديثات اليومية التي ننقلها لكم عبر الموقع.

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البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر إيران للتنمية16.400016.5000
مصرف ابو ظبي16.420016.5200
البنك المصري الخليجي16.400016.5000
البنك الأهلي16.390016.4900
بنك البركة16.410016.5100
البنك العربي الافريقي16.390016.4900
البنك المركزي16.380016.5040
بنك مصر16.390016.4900
بنك بلوم مصر16.400016.5000
كريدي أجريكول16.390016.4900
بنك بيريوس16.390016.4900
المصرف المتحد16.370016.4700
البنك التجاري الدولي16.370016.4700
بنك المشرق16.410016.5100
المصرف العربي الدولي16.420016.5200
البنك الأهلي اليوناني16.410016.5100
بنك HSBC16.400016.5000
بنك سايب16.410016.5100

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2019 بالبنوك:

سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي،  سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنية المصري من خلال متابعة مستمرة لـ موقع “مصر 365″، حيث نقدم سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم أمام الجنيه في البنوك المصرية والسوق السوداء، الجدير بالذكر أن أسعار الريال السعودي تختلف من بنك إلى آخر، ويرجع هذا إلى أن الأسعار يتم تحديدها في كل بنك بناء على آلية العرض والطلب، والتي تختلف من بنك إلى آخر وبالتالي تتسبب في اختلاف الأسعار، لكن تلك الاختلافات تكون طفيفة جدا لا تتجاوز بضع قروش، ونقدم لكم من خلال موقعنا سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم.

سعر الريال الآن

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية4.34304.4010
مصرف-ابو-ظبي4.37004.4100
البنك-المصري-الخليجي4.36404.3920
البنك-الأهلي4.35204.3910
بنك-البركة4.29404.4260
البنك-العربي-الافريقي4.33904.3900
البنك-المركزي4.36004.3940
بنك-مصر4.35204.3910
بنك-بلوم-مصر4.36104.3890
كريدي-أجريكول4.34204.3900
بنك-بيريوس4.34304.3910
المصرف-المتحد4.32904.3840
البنك-التجاري-الدولي4.34204.3860
بنك-المشرق4.34804.3940
بنك-HSBC4.37004.3900
بنك-سايب4.35004.4000
البنك-الأهلي-اليوناني4.33904.4010

اسعار العملات في السوق السوداء والصرافات

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