أسعار العملات والذهب اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2019: سعر الدولار والريال واليورو في مصر الآن

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أسعار العملات والذهب اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2019، احدث اسعار الدولار اليوم في البنوك ، وكافة أسعار الريال السعودي، وسعر اليورو اليوم في كل البنوك ، بالاضافة الى سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة، من خلال جداول محدثة لحظياً.

متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة لموقع مصر 365، احدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب “جداول” محدثة بشكل مستمر.

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سعر الذهب اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2019 في مصر

سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة في مصر، اسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة المصرية، سعر الذهب عيار 21 ، سعر الذهب عيار 18 ، متابعة مستمرة لـ سعر الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم، نقدم جدول سعر الذهب اليوم يضم أسعار كافة أعيرة الذهب ، بالاضافة الى سعر الذهب العالمي، سعر الذهب عيار 24 بالجنية المصري وايضا اسعار الذهب بالدولار وسعر الجنية الذهب وسعر الذهب العالمي.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 783 إلى 785 عيار 22 718 إلى 720 عيار 21 685 إلى 687 عيار 18 587 إلى 589 عيار 14 457 إلى 458 عيار 12 391 إلى 393 الاونصة 24,347 إلى 24,418 الجنيه الذهب 5,480 إلى 5,496 الكيلو 782,857 إلى 785,143

سعر اليورو اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2019 بالبنوك

سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.

سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 17.9890 18.2300 مصرف-ابو-ظبي 18.1400 18.3000 البنك-المصري-الخليجي 17.8840 18.2370 البنك-الأهلي 17.8890 18.2310 بنك-البركة 17.9750 18.2660 البنك-العربي-الافريقي 17.8890 18.2310 البنك-المركزي 17.9200 18.0630 بنك-مصر 17.9200 18.2310 بنك-بلوم-مصر 17.8780 18.2200 كريدي-أجريكول 17.8890 18.2310 بنك-بيريوس 17.9330 18.2310 المصرف-المتحد 17.8660 18.1970 البنك-التجاري-الدولي 17.8670 18.2090 بنك-المشرق 17.9440 18.2420 بنك-HSBC 17.9100 18.2400 بنك-سايب 18.0400 18.1600 البنك-الأهلي-اليوناني 17.9330 18.2310

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سعر الدولار اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2019 بالبنوك

سعر الدولار اليوم فى مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري، سعر الدولار اليوم في كل البنوك.

ننقل لكم سعر الدولار اليوم فى البنوك الحكومية المصرية وأيضا سعره في السوق السوداء، ومن المرتقب أن تكون هناك تحركات في سعر الدولار داخل الجهاز المصرفي المصري، مع توقع بتغييرات في سعر صرف العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري، كما نتابع مع حضراتكم أخر المستجدات الخاصة بأسعار الدولار مقابل الجنية من حين لآخر، من خلال التحديثات اليومية التي ننقلها لكم عبر الموقع.

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البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 16.4000 16.5000 مصرف ابو ظبي 16.4200 16.5200 البنك المصري الخليجي 16.4000 16.5000 البنك الأهلي 16.3900 16.4900 بنك البركة 16.4100 16.5100 البنك العربي الافريقي 16.3900 16.4900 البنك المركزي 16.3800 16.5040 بنك مصر 16.3900 16.4900 بنك بلوم مصر 16.4000 16.5000 كريدي أجريكول 16.3900 16.4900 بنك بيريوس 16.3900 16.4900 المصرف المتحد 16.3700 16.4700 البنك التجاري الدولي 16.3700 16.4700 بنك المشرق 16.4100 16.5100 المصرف العربي الدولي 16.4200 16.5200 البنك الأهلي اليوناني 16.4100 16.5100 بنك HSBC 16.4000 16.5000 بنك سايب 16.4100 16.5100

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2019 بالبنوك:

سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي، سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنية المصري من خلال متابعة مستمرة لـ موقع “مصر 365″، حيث نقدم سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم أمام الجنيه في البنوك المصرية والسوق السوداء، الجدير بالذكر أن أسعار الريال السعودي تختلف من بنك إلى آخر، ويرجع هذا إلى أن الأسعار يتم تحديدها في كل بنك بناء على آلية العرض والطلب، والتي تختلف من بنك إلى آخر وبالتالي تتسبب في اختلاف الأسعار، لكن تلك الاختلافات تكون طفيفة جدا لا تتجاوز بضع قروش، ونقدم لكم من خلال موقعنا سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم.

سعر الريال الآن

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 4.3430 4.4010 مصرف-ابو-ظبي 4.3700 4.4100 البنك-المصري-الخليجي 4.3640 4.3920 البنك-الأهلي 4.3520 4.3910 بنك-البركة 4.2940 4.4260 البنك-العربي-الافريقي 4.3390 4.3900 البنك-المركزي 4.3600 4.3940 بنك-مصر 4.3520 4.3910 بنك-بلوم-مصر 4.3610 4.3890 كريدي-أجريكول 4.3420 4.3900 بنك-بيريوس 4.3430 4.3910 المصرف-المتحد 4.3290 4.3840 البنك-التجاري-الدولي 4.3420 4.3860 بنك-المشرق 4.3480 4.3940 بنك-HSBC 4.3700 4.3900 بنك-سايب 4.3500 4.4000 البنك-الأهلي-اليوناني 4.3390 4.4010