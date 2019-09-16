أسعار العملات والذهب اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2019: سعر الدولار والريال واليورو في مصر الآن

Advertisements

أسعار العملات والذهب اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2019، احدث اسعار الدولار اليوم في البنوك ، وكافة أسعار الريال السعودي، وسعر اليورو اليوم في كل البنوك ، بالاضافة الى سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة، من خلال جداول محدثة لحظياً.

متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة لموقع مصر 365، احدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب “جداول” محدثة بشكل مستمر.

Advertisements

سعر الذهب اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2019 في مصر

سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة في مصر، اسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة المصرية، سعر الذهب عيار 21 ، سعر الذهب عيار 18 ، متابعة مستمرة لـ سعر الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم، نقدم جدول سعر الذهب اليوم يضم أسعار كافة أعيرة الذهب ، بالاضافة الى سعر الذهب العالمي، سعر الذهب عيار 24 بالجنية المصري وايضا اسعار الذهب بالدولار وسعر الجنية الذهب وسعر الذهب العالمي.

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
عيار 24777 إلى 779
عيار 22712 إلى 714
عيار 21680 إلى 682
عيار 18583 إلى 585
عيار 14453 إلى 455
عيار 12389 إلى 390
الاونصة24,169 إلى 24,240
الجنيه الذهب5,440 إلى 5,456
الكيلو777,143 إلى 779,429
.

سعر اليورو اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2019 بالبنوك

سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.

سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية18.028018.2880
مصرف-ابو-ظبي18.140018.3000
البنك-المصري-الخليجي18.093018.2510
البنك-الأهلي18.096018.2450
بنك-البركة18.005018.2970
البنك-العربي-الافريقي18.085018.2340
البنك-المركزي18.070018.2150
بنك-مصر18.096018.2450
بنك-بلوم-مصر18.066018.2630
كريدي-أجريكول18.077018.2740
بنك-بيريوس18.074018.2230
المصرف-المتحد18.096018.2450
البنك-التجاري-الدولي18.063018.2110
بنك-المشرق18.085018.2340
بنك-HSBC17.850018.1900
بنك-سايب18.100018.2400
البنك-الأهلي-اليوناني18.061018.2630
Advertisements

سعر الدولار اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2019 بالبنوك

سعر الدولار اليوم فى مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري،  سعر الدولار اليوم في كل البنوك.

ننقل لكم سعر الدولار اليوم فى البنوك الحكومية المصرية وأيضا سعره في السوق السوداء، ومن المرتقب أن تكون هناك تحركات في سعر الدولار داخل الجهاز المصرفي المصري، مع توقع بتغييرات في سعر صرف العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري، كما نتابع مع حضراتكم أخر المستجدات الخاصة بأسعار الدولار مقابل الجنية من حين لآخر، من خلال التحديثات اليومية التي ننقلها لكم عبر الموقع.

Advertisements
البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر إيران للتنمية16.400016.5000
مصرف ابو ظبي16.420016.5200
البنك المصري الخليجي16.400016.5000
البنك الأهلي16.390016.4900
بنك البركة16.410016.5100
البنك العربي الافريقي16.390016.4900
البنك المركزي16.380016.5040
بنك مصر16.390016.4900
بنك بلوم مصر16.400016.5000
كريدي أجريكول16.390016.4900
بنك بيريوس16.390016.4900
المصرف المتحد16.370016.4700
البنك التجاري الدولي16.370016.4700
بنك المشرق16.410016.5100
المصرف العربي الدولي16.420016.5200
البنك الأهلي اليوناني16.410016.5100
بنك HSBC16.400016.5000
بنك سايب16.410016.5100

سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2019 بالبنوك:

سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي،  سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنية المصري من خلال متابعة مستمرة لـ موقع “مصر 365″، حيث نقدم سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم أمام الجنيه في البنوك المصرية والسوق السوداء، الجدير بالذكر أن أسعار الريال السعودي تختلف من بنك إلى آخر، ويرجع هذا إلى أن الأسعار يتم تحديدها في كل بنك بناء على آلية العرض والطلب، والتي تختلف من بنك إلى آخر وبالتالي تتسبب في اختلاف الأسعار، لكن تلك الاختلافات تكون طفيفة جدا لا تتجاوز بضع قروش، ونقدم لكم من خلال موقعنا سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم.

سعر الريال الآن

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية4.33104.3890
مصرف-ابو-ظبي4.37004.4100
البنك-المصري-الخليجي4.35104.3860
البنك-الأهلي4.34504.3860
بنك-البركة4.28904.4210
البنك-العربي-الافريقي4.33104.3820
البنك-المركزي4.35104.3840
بنك-مصر4.34504.3860
بنك-بلوم-مصر4.35604.3830
كريدي-أجريكول4.33704.3850
بنك-بيريوس4.33204.3800
المصرف-المتحد4.33104.3870
البنك-التجاري-الدولي4.33404.3780
بنك-المشرق4.33704.3830
بنك-HSBC4.35004.3800
بنك-سايب4.34004.0000
البنك-الأهلي-اليوناني4.33104.3930

اسعار العملات في السوق السوداء والصرافات

Advertisements
مصر 365 على أخبار جوجل
الوسوم

مقالات ذات صلة

سعر الدولار اليوم الاثنين 16-9-2019 في مصر

منذ ساعة واحدة
أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الاثنين 16-9-2019 في مصر

منذ ساعة واحدة

سعر اليورو اليوم الاثنين 16-9-2019 في مصر

منذ ساعة واحدة
استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم مع اقتراب موسم الحج

سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 16-9-2019 في مصر

منذ ساعة واحدة
اسعار الحديد والاسمنت اليوم

اسعار الحديد والاسمنت اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2019: أسعار الحديد فى مصر

منذ 3 ساعات
هبوط كبير للعملة الأوروبية الموحدة "اليورو" لأقل مستوى في شهرين

سعر اليورو اليوم

منذ 3 ساعات
أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم

منذ 3 ساعات
تعرف على.. كيفية تدعيم الاحتياطي النقدي الأجنبي السيطرة على الدين الخارجي بمصر؟

سعر الدولار اليوم

منذ 3 ساعات
الريال السعودي

سعر الريال اليوم

منذ 3 ساعات
بورصة الدواجن

اسعار بورصة الدواجن اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2019: أسعار الدواجن في مصر

منذ 3 ساعات

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق