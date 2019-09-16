أسعار العملات والذهب اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2019: سعر الدولار والريال واليورو في مصر الآن

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أسعار العملات والذهب اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2019، احدث اسعار الدولار اليوم في البنوك ، وكافة أسعار الريال السعودي، وسعر اليورو اليوم في كل البنوك ، بالاضافة الى سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة، من خلال جداول محدثة لحظياً.

متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة لموقع مصر 365، احدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب “جداول” محدثة بشكل مستمر.

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سعر الذهب اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2019 في مصر

سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة في مصر، اسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة المصرية، سعر الذهب عيار 21 ، سعر الذهب عيار 18 ، متابعة مستمرة لـ سعر الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم، نقدم جدول سعر الذهب اليوم يضم أسعار كافة أعيرة الذهب ، بالاضافة الى سعر الذهب العالمي، سعر الذهب عيار 24 بالجنية المصري وايضا اسعار الذهب بالدولار وسعر الجنية الذهب وسعر الذهب العالمي.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 777 إلى 779 عيار 22 712 إلى 714 عيار 21 680 إلى 682 عيار 18 583 إلى 585 عيار 14 453 إلى 455 عيار 12 389 إلى 390 الاونصة 24,169 إلى 24,240 الجنيه الذهب 5,440 إلى 5,456 الكيلو 777,143 إلى 779,429

سعر اليورو اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2019 بالبنوك

سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.

سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 18.0280 18.2880 مصرف-ابو-ظبي 18.1400 18.3000 البنك-المصري-الخليجي 18.0930 18.2510 البنك-الأهلي 18.0960 18.2450 بنك-البركة 18.0050 18.2970 البنك-العربي-الافريقي 18.0850 18.2340 البنك-المركزي 18.0700 18.2150 بنك-مصر 18.0960 18.2450 بنك-بلوم-مصر 18.0660 18.2630 كريدي-أجريكول 18.0770 18.2740 بنك-بيريوس 18.0740 18.2230 المصرف-المتحد 18.0960 18.2450 البنك-التجاري-الدولي 18.0630 18.2110 بنك-المشرق 18.0850 18.2340 بنك-HSBC 17.8500 18.1900 بنك-سايب 18.1000 18.2400 البنك-الأهلي-اليوناني 18.0610 18.2630

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سعر الدولار اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2019 بالبنوك

سعر الدولار اليوم فى مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري، سعر الدولار اليوم في كل البنوك.

ننقل لكم سعر الدولار اليوم فى البنوك الحكومية المصرية وأيضا سعره في السوق السوداء، ومن المرتقب أن تكون هناك تحركات في سعر الدولار داخل الجهاز المصرفي المصري، مع توقع بتغييرات في سعر صرف العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري، كما نتابع مع حضراتكم أخر المستجدات الخاصة بأسعار الدولار مقابل الجنية من حين لآخر، من خلال التحديثات اليومية التي ننقلها لكم عبر الموقع.

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البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 16.4000 16.5000 مصرف ابو ظبي 16.4200 16.5200 البنك المصري الخليجي 16.4000 16.5000 البنك الأهلي 16.3900 16.4900 بنك البركة 16.4100 16.5100 البنك العربي الافريقي 16.3900 16.4900 البنك المركزي 16.3800 16.5040 بنك مصر 16.3900 16.4900 بنك بلوم مصر 16.4000 16.5000 كريدي أجريكول 16.3900 16.4900 بنك بيريوس 16.3900 16.4900 المصرف المتحد 16.3700 16.4700 البنك التجاري الدولي 16.3700 16.4700 بنك المشرق 16.4100 16.5100 المصرف العربي الدولي 16.4200 16.5200 البنك الأهلي اليوناني 16.4100 16.5100 بنك HSBC 16.4000 16.5000 بنك سايب 16.4100 16.5100

سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2019 بالبنوك:

سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي، سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنية المصري من خلال متابعة مستمرة لـ موقع “مصر 365″، حيث نقدم سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم أمام الجنيه في البنوك المصرية والسوق السوداء، الجدير بالذكر أن أسعار الريال السعودي تختلف من بنك إلى آخر، ويرجع هذا إلى أن الأسعار يتم تحديدها في كل بنك بناء على آلية العرض والطلب، والتي تختلف من بنك إلى آخر وبالتالي تتسبب في اختلاف الأسعار، لكن تلك الاختلافات تكون طفيفة جدا لا تتجاوز بضع قروش، ونقدم لكم من خلال موقعنا سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم.

سعر الريال الآن

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 4.3310 4.3890 مصرف-ابو-ظبي 4.3700 4.4100 البنك-المصري-الخليجي 4.3510 4.3860 البنك-الأهلي 4.3450 4.3860 بنك-البركة 4.2890 4.4210 البنك-العربي-الافريقي 4.3310 4.3820 البنك-المركزي 4.3510 4.3840 بنك-مصر 4.3450 4.3860 بنك-بلوم-مصر 4.3560 4.3830 كريدي-أجريكول 4.3370 4.3850 بنك-بيريوس 4.3320 4.3800 المصرف-المتحد 4.3310 4.3870 البنك-التجاري-الدولي 4.3340 4.3780 بنك-المشرق 4.3370 4.3830 بنك-HSBC 4.3500 4.3800 بنك-سايب 4.3400 4.0000 البنك-الأهلي-اليوناني 4.3310 4.3930