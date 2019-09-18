أسعار العملات والذهب اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2019: سعر الدولار والريال واليورو في مصر

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أسعار العملات والذهب اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2019، احدث اسعار الدولار اليوم في البنوك ، وكافة أسعار الريال السعودي، وسعر اليورو اليوم في كل البنوك ، بالاضافة الى سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة، من خلال جداول محدثة لحظياً.

متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة لموقع مصر 365، احدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب “جداول” محدثة بشكل مستمر.

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سعر الذهب اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2019 في مصر

سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة في مصر، اسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة المصرية، سعر الذهب عيار 21 ، سعر الذهب عيار 18 ، متابعة مستمرة لـ سعر الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم، نقدم جدول سعر الذهب اليوم يضم أسعار كافة أعيرة الذهب ، بالاضافة الى سعر الذهب العالمي، سعر الذهب عيار 24 بالجنية المصري وايضا اسعار الذهب بالدولار وسعر الجنية الذهب وسعر الذهب العالمي.

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
عيار 24777 إلى 779
عيار 22712 إلى 714
عيار 21680 إلى 682
عيار 18583 إلى 585
عيار 14453 إلى 455
عيار 12389 إلى 390
الاونصة24,169 إلى 24,240
الجنيه الذهب5,440 إلى 5,456
الكيلو777,143 إلى 779,429
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سعر اليورو اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2019 بالبنوك

سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.

سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية17.887018.1450
البنك-المصري-الخليجي17.900018.0960
البنك-الأهلي17.915018.1020
بنك-البركة17.872018.1620
البنك-العربي-الافريقي17.915018.1300
البنك-المركزي17.942018.0860
بنك-مصر17.915018.1220
بنك-بلوم-مصر17.915018.0860
كريدي-أجريكول17.904018.0630
بنك-بيريوس17.926018.0950
المصرف-المتحد17.893018.0520
البنك-التجاري-الدولي17.882018.0690
بنك-المشرق17.937018.0830
بنك-HSBC17.920018.0700
بنك-سايب17.940018.0700
البنك-الأهلي-اليوناني17.915018.0860
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سعر الدولار اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2019 بالبنوك

سعر الدولار اليوم فى مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري،  سعر الدولار اليوم في كل البنوك.

ننقل لكم سعر الدولار اليوم فى البنوك الحكومية المصرية وأيضا سعره في السوق السوداء، ومن المرتقب أن تكون هناك تحركات في سعر الدولار داخل الجهاز المصرفي المصري، مع توقع بتغييرات في سعر صرف العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري، كما نتابع مع حضراتكم أخر المستجدات الخاصة بأسعار الدولار مقابل الجنية من حين لآخر، من خلال التحديثات اليومية التي ننقلها لكم عبر الموقع.

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البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر إيران للتنمية16.400016.5000
مصرف ابو ظبي16.420016.5200
البنك المصري الخليجي16.400016.5000
البنك الأهلي16.390016.4900
بنك البركة16.410016.5100
البنك العربي الافريقي16.390016.4900
البنك المركزي16.380016.5040
بنك مصر16.390016.4900
بنك بلوم مصر16.400016.5000
كريدي أجريكول16.390016.4900
بنك بيريوس16.390016.4900
المصرف المتحد16.370016.4700
البنك التجاري الدولي16.370016.4700
بنك المشرق16.410016.5100
المصرف العربي الدولي16.420016.5200
البنك الأهلي اليوناني16.410016.5100
بنك HSBC16.400016.5000
بنك سايب16.410016.5100

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2019 بالبنوك:

سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي،  سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنية المصري من خلال متابعة مستمرة لـ موقع “مصر 365″، حيث نقدم سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم أمام الجنيه في البنوك المصرية والسوق السوداء، الجدير بالذكر أن أسعار الريال السعودي تختلف من بنك إلى آخر، ويرجع هذا إلى أن الأسعار يتم تحديدها في كل بنك بناء على آلية العرض والطلب، والتي تختلف من بنك إلى آخر وبالتالي تتسبب في اختلاف الأسعار، لكن تلك الاختلافات تكون طفيفة جدا لا تتجاوز بضع قروش، ونقدم لكم من خلال موقعنا سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم.

سعر الريال الآن

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية4.32704.3850
البنك-المصري-الخليجي4.33504.3700
البنك-الأهلي4.32904.3720
بنك-البركة4.27604.4070
البنك-العربي-الافريقي4.32004.3720
البنك-المركزي4.34004.3740
بنك-مصر4.32904.3720
بنك-بلوم-مصر4.34404.3720
كريدي-أجريكول4.32104.3690
بنك-بيريوس4.32604.3750
المصرف-المتحد4.31304.3680
البنك-التجاري-الدولي4.32104.3640
بنك-المشرق4.33204.3770
بنك-HSBC4.34004.3700
بنك-سايب4.33004.0000
البنك-الأهلي-اليوناني4.31904.3820

اسعار العملات في السوق السوداء والصرافات

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