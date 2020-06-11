أخبار الاقتصاد

سعر الدولار والعملات والذهب اليوم الخميس 11 يونيو 2020 في مصر

كتبه متابعات 365 3
سعر الدولار سعر الدولار

سعر الدولار والريال واليورو اليوم الخميس 11 يونيو 2020 في مصر، احدث اسعار العملات في البنوك والسوق السوداء وأحدث اسعار الذهب اليوم في مصر، سعر الدولار اليوم فى البنوك والسوق السوداء، وكافة أسعار الريال السعودي، وسعر اليورو اليوم في كل البنوك ، بالاضافة الى سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة، من خلال جداول محدثة لحظياً.

متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة لموقع مصر 365، احدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب “جداول” محدثة بشكل مستمر.

سعر الذهب اليوم الخميس 11 يونيو 2020 في مصر

سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة في مصر، اسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة المصرية، سعر الذهب عيار 21 ، سعر الذهب عيار 18 ، متابعة مستمرة لـ سعر الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم، نقدم جدول سعر الذهب اليوم يضم أسعار كافة أعيرة الذهب ، بالإضافة الى سعر الذهب العالمي، سعر الذهب عيار 24 بالجنية المصري وايضا اسعار الذهب بالدولار وسعر الجنية الذهب وسعر الذهب العالمي.

سعر الذهب في محلات الصاغة في مصر
الفئةالسعر
عيار 24887 إلى 889
عيار 22813 إلى 815
عيار 21776 إلى 778
عيار 18665 إلى 667
عيار 14517 إلى 519
عيار 12443 إلى 445
الاونصة27,581 إلى 27,652
الجنيه الذهب6,208 إلى 6,224
الكيلو886,857 إلى 889,143

سعر اليورو اليوم الخميس 11 يونيو 2020 في البنوك والسوق السوداء

سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.

أعلى سعر للشراء: 18.352
البنك المركزي
أقل سعر للبيع: 18.441
بنك الاسكندرية
البنكشراءبيع
البنك المركزي18.35218.509
بنك بيريوس18.2918.494
بنك قناة السويس18.2918.494
بنك HSBC18.2918.49
بنك عودة18.2918.463
البنك العربي الافريقي18.2918.496
كريدي أجريكول18.2918.494
مصرف ابو ظبي18.2918.473
المصرف العربي الدولي18.28518.441
البنك المصري الخليجي18.28518.497
مصر إيران للتنمية18.28218.529
البنك التجاري الدولي18.27918.484
المصرف المتحد18.27918.46
المصري لتنمية الورادات18.27918.452
بنك البركة18.2718.568
البنك الأهلي18.26718.473
بنك مصر18.26718.441
بنك الاسكندرية18.24218.441
بنك التعمير والإسكان18.10118.495

سعر اليورو في السوق الموازي
شراءبيع
١٨.٢٥١٨.٤٠

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 11 يونيو 2020 في البنوك والسوق السوداء

سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي،  سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.

أعلى سعر للشراء: 4.30
بنك HSBC
أقل سعر للبيع: 4.292
بنك التعمير والإسكان
البنكشراءبيع
بنك HSBC4.304.33
البنك المركزي4.2964.332
المصرف العربي الدولي4.2964.323
بنك قناة السويس4.2854.33
كريدي أجريكول4.2814.329
بنك بيريوس4.2474.325
المصري لتنمية الورادات4.2294.325
البنك التجاري الدولي4.2234.326
مصر إيران للتنمية4.2224.336
بنك الاسكندرية4.2124.323
البنك الأهلي4.2094.323
بنك مصر4.2094.324
بنك البركة4.2044.362
البنك المصري الخليجي4.2034.331
بنك عودة4.1974.329
البنك العربي الافريقي4.1924.337
مصرف ابو ظبي4.1814.329
المصرف المتحد4.1594.328
بنك التعمير والإسكان4.1374.292

سعر الريال سعودي في السوق الموازي
شراءبيع
٤.٢١٤.٢٤

سعر الدولار اليوم الخميس 11 يونيو 2020 في البنوك والسوق السوداء

سعر الدولار اليوم فى مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري،  سعر الدولار اليوم في كل البنوك.

أعلى سعر للشراء: 16.14
مصر إيران للتنمية
أقل سعر للبيع: 16.22
البنك الأهلي
البنكشراءبيع
بنك بيريوس16.1416.24
بنك التعمير والإسكان16.1416.24
بنك قناة السويس16.1416.24
بنك HSBC16.1416.24
بنك عودة16.1416.24
مصر إيران للتنمية16.1416.24
كريدي أجريكول16.1416.24
بنك البركة16.1416.24
البنك العربي الافريقي16.1416.24
البنك المصري الخليجي16.1416.24
مصرف ابو ظبي16.1416.24
المصرف المتحد16.1316.23
المصري لتنمية الورادات16.1316.23
البنك التجاري الدولي16.1316.23
المصرف العربي الدولي16.1216.22
البنك الأهلي16.1216.22
بنك مصر16.1216.22
بنك الاسكندرية16.1216.22
البنك المركزي16.11916.252

سعر الدولار أمريكي في السوق الموازي
شراءبيع
١٦.٢٥١٦.٤٠

اسعار العملات في السوق السوداء والصرافات