سعر الدولار والعملات والذهب اليوم الخميس 11 يونيو 2020 في مصر

سعر الدولار والريال واليورو اليوم الخميس 11 يونيو 2020 في مصر، احدث اسعار العملات في البنوك والسوق السوداء وأحدث اسعار الذهب اليوم في مصر، سعر الدولار اليوم فى البنوك والسوق السوداء، وكافة أسعار الريال السعودي، وسعر اليورو اليوم في كل البنوك ، بالاضافة الى سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة، من خلال جداول محدثة لحظياً.

متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة لموقع مصر 365، احدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب “جداول” محدثة بشكل مستمر.

سعر الذهب اليوم الخميس 11 يونيو 2020 في مصر

سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة في مصر، اسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة المصرية، سعر الذهب عيار 21 ، سعر الذهب عيار 18 ، متابعة مستمرة لـ سعر الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم، نقدم جدول سعر الذهب اليوم يضم أسعار كافة أعيرة الذهب ، بالإضافة الى سعر الذهب العالمي، سعر الذهب عيار 24 بالجنية المصري وايضا اسعار الذهب بالدولار وسعر الجنية الذهب وسعر الذهب العالمي.

سعر الذهب في محلات الصاغة في مصر الفئة السعر عيار 24 887 إلى 889 عيار 22 813 إلى 815 عيار 21 776 إلى 778 عيار 18 665 إلى 667 عيار 14 517 إلى 519 عيار 12 443 إلى 445 الاونصة 27,581 إلى 27,652 الجنيه الذهب 6,208 إلى 6,224 الكيلو 886,857 إلى 889,143

سعر اليورو اليوم الخميس 11 يونيو 2020 في البنوك والسوق السوداء

سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.

أعلى سعر للشراء: 18.352

البنك المركزي

أقل سعر للبيع: 18.441

بنك الاسكندرية

البنك شراء بيع البنك المركزي 18.352 18.509 بنك بيريوس 18.29 18.494 بنك قناة السويس 18.29 18.494 بنك HSBC 18.29 18.49 بنك عودة 18.29 18.463 البنك العربي الافريقي 18.29 18.496 كريدي أجريكول 18.29 18.494 مصرف ابو ظبي 18.29 18.473 المصرف العربي الدولي 18.285 18.441 البنك المصري الخليجي 18.285 18.497 مصر إيران للتنمية 18.282 18.529 البنك التجاري الدولي 18.279 18.484 المصرف المتحد 18.279 18.46 المصري لتنمية الورادات 18.279 18.452 بنك البركة 18.27 18.568 البنك الأهلي 18.267 18.473 بنك مصر 18.267 18.441 بنك الاسكندرية 18.242 18.441 بنك التعمير والإسكان 18.101 18.495

سعر اليورو في السوق الموازي شراء بيع ١٨.٢٥ ١٨.٤٠

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 11 يونيو 2020 في البنوك والسوق السوداء

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أعلى سعر للشراء: 4.30

بنك HSBC

أقل سعر للبيع: 4.292

بنك التعمير والإسكان

البنك شراء بيع بنك HSBC 4.30 4.33 البنك المركزي 4.296 4.332 المصرف العربي الدولي 4.296 4.323 بنك قناة السويس 4.285 4.33 كريدي أجريكول 4.281 4.329 بنك بيريوس 4.247 4.325 المصري لتنمية الورادات 4.229 4.325 البنك التجاري الدولي 4.223 4.326 مصر إيران للتنمية 4.222 4.336 بنك الاسكندرية 4.212 4.323 البنك الأهلي 4.209 4.323 بنك مصر 4.209 4.324 بنك البركة 4.204 4.362 البنك المصري الخليجي 4.203 4.331 بنك عودة 4.197 4.329 البنك العربي الافريقي 4.192 4.337 مصرف ابو ظبي 4.181 4.329 المصرف المتحد 4.159 4.328 بنك التعمير والإسكان 4.137 4.292

سعر الريال سعودي في السوق الموازي شراء بيع ٤.٢١ ٤.٢٤

سعر الدولار اليوم الخميس 11 يونيو 2020 في البنوك والسوق السوداء

سعر الدولار اليوم فى مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري، سعر الدولار اليوم في كل البنوك.

أعلى سعر للشراء: 16.14

مصر إيران للتنمية

أقل سعر للبيع: 16.22

البنك الأهلي

البنك شراء بيع بنك بيريوس 16.14 16.24 بنك التعمير والإسكان 16.14 16.24 بنك قناة السويس 16.14 16.24 بنك HSBC 16.14 16.24 بنك عودة 16.14 16.24 مصر إيران للتنمية 16.14 16.24 كريدي أجريكول 16.14 16.24 بنك البركة 16.14 16.24 البنك العربي الافريقي 16.14 16.24 البنك المصري الخليجي 16.14 16.24 مصرف ابو ظبي 16.14 16.24 المصرف المتحد 16.13 16.23 المصري لتنمية الورادات 16.13 16.23 البنك التجاري الدولي 16.13 16.23 المصرف العربي الدولي 16.12 16.22 البنك الأهلي 16.12 16.22 بنك مصر 16.12 16.22 بنك الاسكندرية 16.12 16.22 البنك المركزي 16.119 16.252