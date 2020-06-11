سعر الدولار والعملات والذهب اليوم الخميس 11 يونيو 2020 في مصر
سعر الدولار والريال واليورو اليوم الخميس 11 يونيو 2020 في مصر، احدث اسعار العملات في البنوك والسوق السوداء وأحدث اسعار الذهب اليوم في مصر، سعر الدولار اليوم فى البنوك والسوق السوداء، وكافة أسعار الريال السعودي، وسعر اليورو اليوم في كل البنوك ، بالاضافة الى سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة، من خلال جداول محدثة لحظياً.
متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة لموقع مصر 365، احدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب “جداول” محدثة بشكل مستمر.
سعر الذهب اليوم الخميس 11 يونيو 2020 في مصر
سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة في مصر، اسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة المصرية، سعر الذهب عيار 21 ، سعر الذهب عيار 18 ، متابعة مستمرة لـ سعر الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم، نقدم جدول سعر الذهب اليوم يضم أسعار كافة أعيرة الذهب ، بالإضافة الى سعر الذهب العالمي، سعر الذهب عيار 24 بالجنية المصري وايضا اسعار الذهب بالدولار وسعر الجنية الذهب وسعر الذهب العالمي.
|سعر الذهب في محلات الصاغة في مصر
|الفئة
|السعر
|عيار 24
|887 إلى 889
|عيار 22
|813 إلى 815
|عيار 21
|776 إلى 778
|عيار 18
|665 إلى 667
|عيار 14
|517 إلى 519
|عيار 12
|443 إلى 445
|الاونصة
|27,581 إلى 27,652
|الجنيه الذهب
|6,208 إلى 6,224
|الكيلو
|886,857 إلى 889,143
سعر اليورو اليوم الخميس 11 يونيو 2020 في البنوك والسوق السوداء
سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.
سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.
البنك المركزي
بنك الاسكندرية
|البنك
|شراء
|بيع
|البنك المركزي
|18.352
|18.509
|بنك بيريوس
|18.29
|18.494
|بنك قناة السويس
|18.29
|18.494
|بنك HSBC
|18.29
|18.49
|بنك عودة
|18.29
|18.463
|البنك العربي الافريقي
|18.29
|18.496
|كريدي أجريكول
|18.29
|18.494
|مصرف ابو ظبي
|18.29
|18.473
|المصرف العربي الدولي
|18.285
|18.441
|البنك المصري الخليجي
|18.285
|18.497
|مصر إيران للتنمية
|18.282
|18.529
|البنك التجاري الدولي
|18.279
|18.484
|المصرف المتحد
|18.279
|18.46
|المصري لتنمية الورادات
|18.279
|18.452
|بنك البركة
|18.27
|18.568
|البنك الأهلي
|18.267
|18.473
|بنك مصر
|18.267
|18.441
|بنك الاسكندرية
|18.242
|18.441
|بنك التعمير والإسكان
|18.101
|18.495
|سعر اليورو في السوق الموازي
|شراء
|بيع
|١٨.٢٥
|١٨.٤٠
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 11 يونيو 2020 في البنوك والسوق السوداء
سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي، سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.
بنك HSBC
بنك التعمير والإسكان
|البنك
|شراء
|بيع
|بنك HSBC
|4.30
|4.33
|البنك المركزي
|4.296
|4.332
|المصرف العربي الدولي
|4.296
|4.323
|بنك قناة السويس
|4.285
|4.33
|كريدي أجريكول
|4.281
|4.329
|بنك بيريوس
|4.247
|4.325
|المصري لتنمية الورادات
|4.229
|4.325
|البنك التجاري الدولي
|4.223
|4.326
|مصر إيران للتنمية
|4.222
|4.336
|بنك الاسكندرية
|4.212
|4.323
|البنك الأهلي
|4.209
|4.323
|بنك مصر
|4.209
|4.324
|بنك البركة
|4.204
|4.362
|البنك المصري الخليجي
|4.203
|4.331
|بنك عودة
|4.197
|4.329
|البنك العربي الافريقي
|4.192
|4.337
|مصرف ابو ظبي
|4.181
|4.329
|المصرف المتحد
|4.159
|4.328
|بنك التعمير والإسكان
|4.137
|4.292
|سعر الريال سعودي في السوق الموازي
|شراء
|بيع
|٤.٢١
|٤.٢٤
سعر الدولار اليوم الخميس 11 يونيو 2020 في البنوك والسوق السوداء
سعر الدولار اليوم فى مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري، سعر الدولار اليوم في كل البنوك.
مصر إيران للتنمية
البنك الأهلي
|البنك
|شراء
|بيع
|بنك بيريوس
|16.14
|16.24
|بنك التعمير والإسكان
|16.14
|16.24
|بنك قناة السويس
|16.14
|16.24
|بنك HSBC
|16.14
|16.24
|بنك عودة
|16.14
|16.24
|مصر إيران للتنمية
|16.14
|16.24
|كريدي أجريكول
|16.14
|16.24
|بنك البركة
|16.14
|16.24
|البنك العربي الافريقي
|16.14
|16.24
|البنك المصري الخليجي
|16.14
|16.24
|مصرف ابو ظبي
|16.14
|16.24
|المصرف المتحد
|16.13
|16.23
|المصري لتنمية الورادات
|16.13
|16.23
|البنك التجاري الدولي
|16.13
|16.23
|المصرف العربي الدولي
|16.12
|16.22
|البنك الأهلي
|16.12
|16.22
|بنك مصر
|16.12
|16.22
|بنك الاسكندرية
|16.12
|16.22
|البنك المركزي
|16.119
|16.252
|سعر الدولار أمريكي في السوق الموازي
|شراء
|بيع
|١٦.٢٥
|١٦.٤٠