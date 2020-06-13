سعر الدولار والعملات والذهب اليوم السبت 13 يونيو 2020 في مصر

سعر الدولار والريال واليورو اليوم السبت 13 يونيو 2020 في مصر، احدث اسعار العملات في البنوك والسوق السوداء وأحدث اسعار الذهب اليوم في مصر، سعر الدولار اليوم فى البنوك والسوق السوداء، وكافة أسعار الريال السعودي، وسعر اليورو اليوم في كل البنوك ، بالاضافة الى سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة، من خلال جداول محدثة لحظياً.

متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة لموقع مصر 365، احدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب “جداول” محدثة بشكل مستمر.

سعر الذهب اليوم السبت 13 يونيو 2020 في مصر

سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة في مصر، اسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة المصرية، سعر الذهب عيار 21 ، سعر الذهب عيار 18 ، متابعة مستمرة لـ سعر الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم، نقدم جدول سعر الذهب اليوم يضم أسعار كافة أعيرة الذهب ، بالإضافة الى سعر الذهب العالمي، سعر الذهب عيار 24 بالجنية المصري وايضا اسعار الذهب بالدولار وسعر الجنية الذهب وسعر الذهب العالمي.

سعر الذهب في محلات الصاغة في مصر الفئة السعر عيار 24 887 إلى 889 عيار 22 813 إلى 815 عيار 21 776 إلى 778 عيار 18 665 إلى 667 عيار 14 517 إلى 519 عيار 12 443 إلى 445 الاونصة 27,581 إلى 27,652 الجنيه الذهب 6,208 إلى 6,224 الكيلو 886,857 إلى 889,143

سعر اليورو اليوم السبت 13 يونيو 2020 في البنوك والسوق السوداء

سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.

أعلى سعر للشراء: 18.29

مصرف ابو ظبي

أقل سعر للبيع: 18.444

البنك المركزي

البنك شراء بيع مصرف ابو ظبي 18.29 18.473 البنك المركزي 18.284 18.444 المصري لتنمية الورادات 18.28 18.507 بنك عودة 18.28 18.507 كريدي أجريكول 18.28 18.507 مصر إيران للتنمية 18.274 18.521 بنك HSBC 18.27 18.50 بنك قناة السويس 18.269 18.502 البنك التجاري الدولي 18.269 18.496 بنك بيريوس 18.269 18.502 البنك العربي الافريقي 18.269 18.502 بنك البركة 18.266 18.564 البنك المصري الخليجي 18.264 18.507 المصرف العربي الدولي 18.258 18.475 بنك مصر 18.246 18.479 البنك الأهلي 18.246 18.479 المصرف المتحد 18.246 18.479 بنك الاسكندرية 18.221 18.479 بنك التعمير والإسكان 18.101 18.495

سعر اليورو في السوق الموازي شراء بيع ١٨.٤٠ ١٨.٢٥

سعر الريال السعودي اليوم السبت 13 يونيو 2020 في البنوك والسوق السوداء

سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي، سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.

أعلى سعر للشراء: 4.30

بنك HSBC

أقل سعر للبيع: 4.292

بنك التعمير والإسكان

البنك شراء بيع بنك HSBC 4.30 4.33 المصرف العربي الدولي 4.296 4.323 البنك المركزي 4.293 4.33 بنك قناة السويس 4.281 4.327 كريدي أجريكول 4.281 4.329 بنك بيريوس 4.245 4.325 المصري لتنمية الورادات 4.232 4.327 البنك التجاري الدولي 4.223 4.326 مصر إيران للتنمية 4.22 4.333 بنك الاسكندرية 4.208 4.32 البنك الأهلي 4.206 4.32 بنك مصر 4.206 4.321 بنك البركة 4.204 4.362 البنك المصري الخليجي 4.201 4.326 بنك عودة 4.197 4.329 البنك العربي الافريقي 4.19 4.334 مصرف ابو ظبي 4.181 4.329 المصرف المتحد 4.154 4.323 بنك التعمير والإسكان 4.137 4.292

سعر الريال سعودي في السوق الموازي شراء بيع ٤.٢٤ ٤.٢١

سعر الدولار اليوم السبت 13 يونيو 2020 في البنوك والسوق السوداء

سعر الدولار اليوم فى مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري، سعر الدولار اليوم في كل البنوك.

أعلى سعر للشراء: 16.14

مصرف ابو ظبي

أقل سعر للبيع: 16.21

البنك الأهلي

البنك شراء بيع بنك التعمير والإسكان 16.14 16.24 المصري لتنمية الورادات 16.14 16.24 بنك عودة 16.14 16.24 بنك البركة 16.14 16.24 كريدي أجريكول 16.14 16.24 مصرف ابو ظبي 16.14 16.24 البنك التجاري الدولي 16.13 16.23 البنك المصري الخليجي 16.13 16.23 بنك HSBC 16.13 16.23 بنك قناة السويس 16.13 16.23 بنك بيريوس 16.13 16.23 البنك العربي الافريقي 16.13 16.23 مصر إيران للتنمية 16.13 16.23 المصرف العربي الدولي 16.12 16.22 البنك الأهلي 16.11 16.21 بنك مصر 16.11 16.21 المصرف المتحد 16.11 16.21 بنك الاسكندرية 16.11 16.21 البنك المركزي 16.109 16.245