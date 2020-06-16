سعر الدولار والعملات والذهب اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2020 في مصر
سعر الدولار والريال واليورو اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2020 في مصر، احدث اسعار العملات في البنوك والسوق السوداء وأحدث اسعار الذهب اليوم في مصر، سعر الدولار اليوم فى البنوك والسوق السوداء، وكافة أسعار الريال السعودي، وسعر اليورو اليوم في كل البنوك ، بالاضافة الى سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة، من خلال جداول محدثة لحظياً.
متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة لموقع مصر 365، احدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب “جداول” محدثة بشكل مستمر.
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2020 في مصر
سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة في مصر، اسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة المصرية، سعر الذهب عيار 21 ، سعر الذهب عيار 18 ، متابعة مستمرة لـ سعر الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم، نقدم جدول سعر الذهب اليوم يضم أسعار كافة أعيرة الذهب ، بالإضافة الى سعر الذهب العالمي، سعر الذهب عيار 24 بالجنية المصري وايضا اسعار الذهب بالدولار وسعر الجنية الذهب وسعر الذهب العالمي.
|سعر الذهب في محلات الصاغة في مصر
|الفئة
|السعر
|عيار 24
|883 إلى 886
|عيار 22
|810 إلى 812
|عيار 21
|773 إلى 775
|عيار 18
|663 إلى 664
|عيار 14
|515 إلى 517
|عيار 12
|442 إلى 443
|الاونصة
|27,475 إلى 27,546
|الجنيه الذهب
|6,184 إلى 6,200
|الكيلو
|883,429 إلى 885,714
سعر اليورو اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2020 في البنوك والسوق السوداء
سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.
سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.
البنك المركزي
البنك الأهلي
|البنك
|شراء
|بيع
|البنك المركزي
|18.148
|18.294
|بنك HSBC
|18.11
|18.29
|بنك قناة السويس
|18.109
|18.288
|المصرف المتحد
|18.109
|18.288
|المصري لتنمية الورادات
|18.109
|18.288
|بنك عودة
|18.109
|18.288
|بنك بيريوس
|18.109
|18.288
|البنك التجاري الدولي
|18.109
|18.288
|كريدي أجريكول
|18.109
|18.288
|مصرف ابو ظبي
|18.109
|18.288
|البنك العربي الافريقي
|18.109
|18.288
|البنك المصري الخليجي
|18.106
|18.291
|المصرف العربي الدولي
|18.098
|18.265
|بنك مصر
|18.087
|18.265
|البنك الأهلي
|18.087
|18.265
|مصر إيران للتنمية
|18.086
|18.403
|بنك التعمير والإسكان
|18.079
|18.412
|بنك الاسكندرية
|18.073
|18.277
|بنك البركة
|18.018
|18.312
|سعر اليورو في السوق الموازي
|شراء
|بيع
|١٨.٤٠
|١٨.٢٥
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2020 في البنوك والسوق السوداء
سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي، سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.
بنك HSBC
البنك الأهلي
|البنك
|شراء
|بيع
|بنك HSBC
|4.30
|4.32
|البنك المركزي
|4.296
|4.331
|المصرف العربي الدولي
|4.295
|4.323
|بنك قناة السويس
|4.28
|4.327
|كريدي أجريكول
|4.279
|4.326
|بنك بيريوس
|4.245
|4.325
|المصري لتنمية الورادات
|4.229
|4.325
|البنك التجاري الدولي
|4.223
|4.326
|البنك المصري الخليجي
|4.212
|4.327
|بنك التعمير والإسكان
|4.21
|4.331
|بنك الاسكندرية
|4.21
|4.322
|البنك الأهلي
|4.206
|4.32
|بنك مصر
|4.206
|4.32
|بنك البركة
|4.201
|4.359
|بنك عودة
|4.193
|4.326
|البنك العربي الافريقي
|4.19
|4.334
|مصرف ابو ظبي
|4.179
|4.326
|مصر إيران للتنمية
|4.165
|4.33
|المصرف المتحد
|4.159
|4.328
|سعر الريال سعودي في السوق الموازي
|شراء
|بيع
|٤.٢٤
|٤.٢١
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2020 في البنوك والسوق السوداء
سعر الدولار اليوم فى مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري، سعر الدولار اليوم في كل البنوك.
مصرف ابو ظبي
البنك الأهلي
|البنك
|شراء
|بيع
|المصرف المتحد
|16.13
|16.23
|بنك قناة السويس
|16.13
|16.23
|بنك بيريوس
|16.13
|16.23
|البنك التجاري الدولي
|16.13
|16.23
|المصري لتنمية الورادات
|16.13
|16.23
|بنك عودة
|16.13
|16.23
|بنك HSBC
|16.13
|16.23
|بنك التعمير والإسكان
|16.13
|16.23
|كريدي أجريكول
|16.13
|16.23
|البنك العربي الافريقي
|16.13
|16.23
|بنك البركة
|16.13
|16.23
|مصرف ابو ظبي
|16.13
|16.23
|البنك المصري الخليجي
|16.13
|16.23
|البنك المركزي
|16.121
|16.247
|المصرف العربي الدولي
|16.12
|16.22
|بنك الاسكندرية
|16.12
|16.22
|مصر إيران للتنمية
|16.12
|16.22
|بنك مصر
|16.11
|16.21
|البنك الأهلي
|16.11
|16.21
|سعر الدولار أمريكي في السوق الموازي
|شراء
|بيع
|١٦.٤٠
|١٦.٢٥