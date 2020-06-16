سعر الدولار والعملات والذهب اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2020 في مصر

سعر الدولار والريال واليورو اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2020 في مصر، احدث اسعار العملات في البنوك والسوق السوداء وأحدث اسعار الذهب اليوم في مصر، سعر الدولار اليوم فى البنوك والسوق السوداء، وكافة أسعار الريال السعودي، وسعر اليورو اليوم في كل البنوك ، بالاضافة الى سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة، من خلال جداول محدثة لحظياً.

متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة لموقع مصر 365، احدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب “جداول” محدثة بشكل مستمر.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2020 في مصر

سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة في مصر، اسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة المصرية، سعر الذهب عيار 21 ، سعر الذهب عيار 18 ، متابعة مستمرة لـ سعر الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم، نقدم جدول سعر الذهب اليوم يضم أسعار كافة أعيرة الذهب ، بالإضافة الى سعر الذهب العالمي، سعر الذهب عيار 24 بالجنية المصري وايضا اسعار الذهب بالدولار وسعر الجنية الذهب وسعر الذهب العالمي.

سعر الذهب في محلات الصاغة في مصر الفئة السعر عيار 24 883 إلى 886 عيار 22 810 إلى 812 عيار 21 773 إلى 775 عيار 18 663 إلى 664 عيار 14 515 إلى 517 عيار 12 442 إلى 443 الاونصة 27,475 إلى 27,546 الجنيه الذهب 6,184 إلى 6,200 الكيلو 883,429 إلى 885,714

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2020 في البنوك والسوق السوداء

سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.

أعلى سعر للشراء: 18.148

البنك المركزي

أقل سعر للبيع: 18.265

البنك الأهلي

البنك شراء بيع البنك المركزي 18.148 18.294 بنك HSBC 18.11 18.29 بنك قناة السويس 18.109 18.288 المصرف المتحد 18.109 18.288 المصري لتنمية الورادات 18.109 18.288 بنك عودة 18.109 18.288 بنك بيريوس 18.109 18.288 البنك التجاري الدولي 18.109 18.288 كريدي أجريكول 18.109 18.288 مصرف ابو ظبي 18.109 18.288 البنك العربي الافريقي 18.109 18.288 البنك المصري الخليجي 18.106 18.291 المصرف العربي الدولي 18.098 18.265 بنك مصر 18.087 18.265 البنك الأهلي 18.087 18.265 مصر إيران للتنمية 18.086 18.403 بنك التعمير والإسكان 18.079 18.412 بنك الاسكندرية 18.073 18.277 بنك البركة 18.018 18.312

سعر اليورو في السوق الموازي شراء بيع ١٨.٤٠ ١٨.٢٥

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2020 في البنوك والسوق السوداء

سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي، سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.

أعلى سعر للشراء: 4.30

بنك HSBC

أقل سعر للبيع: 4.32

البنك الأهلي

البنك شراء بيع بنك HSBC 4.30 4.32 البنك المركزي 4.296 4.331 المصرف العربي الدولي 4.295 4.323 بنك قناة السويس 4.28 4.327 كريدي أجريكول 4.279 4.326 بنك بيريوس 4.245 4.325 المصري لتنمية الورادات 4.229 4.325 البنك التجاري الدولي 4.223 4.326 البنك المصري الخليجي 4.212 4.327 بنك التعمير والإسكان 4.21 4.331 بنك الاسكندرية 4.21 4.322 البنك الأهلي 4.206 4.32 بنك مصر 4.206 4.32 بنك البركة 4.201 4.359 بنك عودة 4.193 4.326 البنك العربي الافريقي 4.19 4.334 مصرف ابو ظبي 4.179 4.326 مصر إيران للتنمية 4.165 4.33 المصرف المتحد 4.159 4.328

سعر الريال سعودي في السوق الموازي شراء بيع ٤.٢٤ ٤.٢١

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2020 في البنوك والسوق السوداء

سعر الدولار اليوم فى مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري، سعر الدولار اليوم في كل البنوك.

أعلى سعر للشراء: 16.13

مصرف ابو ظبي

أقل سعر للبيع: 16.21

البنك الأهلي

البنك شراء بيع المصرف المتحد 16.13 16.23 بنك قناة السويس 16.13 16.23 بنك بيريوس 16.13 16.23 البنك التجاري الدولي 16.13 16.23 المصري لتنمية الورادات 16.13 16.23 بنك عودة 16.13 16.23 بنك HSBC 16.13 16.23 بنك التعمير والإسكان 16.13 16.23 كريدي أجريكول 16.13 16.23 البنك العربي الافريقي 16.13 16.23 بنك البركة 16.13 16.23 مصرف ابو ظبي 16.13 16.23 البنك المصري الخليجي 16.13 16.23 البنك المركزي 16.121 16.247 المصرف العربي الدولي 16.12 16.22 بنك الاسكندرية 16.12 16.22 مصر إيران للتنمية 16.12 16.22 بنك مصر 16.11 16.21 البنك الأهلي 16.11 16.21