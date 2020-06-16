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سعر الدولار والعملات والذهب اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2020 في مصر

كتبه متابعات 365 3
سعر الدولار سعر الدولار

سعر الدولار والريال واليورو اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2020 في مصر، احدث اسعار العملات في البنوك والسوق السوداء وأحدث اسعار الذهب اليوم في مصر، سعر الدولار اليوم فى البنوك والسوق السوداء، وكافة أسعار الريال السعودي، وسعر اليورو اليوم في كل البنوك ، بالاضافة الى سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة، من خلال جداول محدثة لحظياً.

متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة لموقع مصر 365، احدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب “جداول” محدثة بشكل مستمر.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2020 في مصر

سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة في مصر، اسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة المصرية، سعر الذهب عيار 21 ، سعر الذهب عيار 18 ، متابعة مستمرة لـ سعر الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم، نقدم جدول سعر الذهب اليوم يضم أسعار كافة أعيرة الذهب ، بالإضافة الى سعر الذهب العالمي، سعر الذهب عيار 24 بالجنية المصري وايضا اسعار الذهب بالدولار وسعر الجنية الذهب وسعر الذهب العالمي.

سعر الذهب في محلات الصاغة في مصر
الفئةالسعر
عيار 24883 إلى 886
عيار 22810 إلى 812
عيار 21773 إلى 775
عيار 18663 إلى 664
عيار 14515 إلى 517
عيار 12442 إلى 443
الاونصة27,475 إلى 27,546
الجنيه الذهب6,184 إلى 6,200
الكيلو883,429 إلى 885,714

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2020 في البنوك والسوق السوداء

سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.

أعلى سعر للشراء: 18.148
البنك المركزي
أقل سعر للبيع: 18.265
البنك الأهلي
البنكشراءبيع
البنك المركزي18.14818.294
بنك HSBC18.1118.29
بنك قناة السويس18.10918.288
المصرف المتحد18.10918.288
المصري لتنمية الورادات18.10918.288
بنك عودة18.10918.288
بنك بيريوس18.10918.288
البنك التجاري الدولي18.10918.288
كريدي أجريكول18.10918.288
مصرف ابو ظبي18.10918.288
البنك العربي الافريقي18.10918.288
البنك المصري الخليجي18.10618.291
المصرف العربي الدولي18.09818.265
بنك مصر18.08718.265
البنك الأهلي18.08718.265
مصر إيران للتنمية18.08618.403
بنك التعمير والإسكان18.07918.412
بنك الاسكندرية18.07318.277
بنك البركة18.01818.312

سعر اليورو في السوق الموازي
شراءبيع
١٨.٤٠١٨.٢٥

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2020 في البنوك والسوق السوداء

سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي،  سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.

أعلى سعر للشراء: 4.30
بنك HSBC
أقل سعر للبيع: 4.32
البنك الأهلي
البنكشراءبيع
بنك HSBC4.304.32
البنك المركزي4.2964.331
المصرف العربي الدولي4.2954.323
بنك قناة السويس4.284.327
كريدي أجريكول4.2794.326
بنك بيريوس4.2454.325
المصري لتنمية الورادات4.2294.325
البنك التجاري الدولي4.2234.326
البنك المصري الخليجي4.2124.327
بنك التعمير والإسكان4.214.331
بنك الاسكندرية4.214.322
البنك الأهلي4.2064.32
بنك مصر4.2064.32
بنك البركة4.2014.359
بنك عودة4.1934.326
البنك العربي الافريقي4.194.334
مصرف ابو ظبي4.1794.326
مصر إيران للتنمية4.1654.33
المصرف المتحد4.1594.328

سعر الريال سعودي في السوق الموازي
شراءبيع
٤.٢٤٤.٢١

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2020 في البنوك والسوق السوداء

سعر الدولار اليوم فى مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري،  سعر الدولار اليوم في كل البنوك.

أعلى سعر للشراء: 16.13
مصرف ابو ظبي
أقل سعر للبيع: 16.21
البنك الأهلي
البنكشراءبيع
المصرف المتحد16.1316.23
بنك قناة السويس16.1316.23
بنك بيريوس16.1316.23
البنك التجاري الدولي16.1316.23
المصري لتنمية الورادات16.1316.23
بنك عودة16.1316.23
بنك HSBC16.1316.23
بنك التعمير والإسكان16.1316.23
كريدي أجريكول16.1316.23
البنك العربي الافريقي16.1316.23
بنك البركة16.1316.23
مصرف ابو ظبي16.1316.23
البنك المصري الخليجي16.1316.23
البنك المركزي16.12116.247
المصرف العربي الدولي16.1216.22
بنك الاسكندرية16.1216.22
مصر إيران للتنمية16.1216.22
بنك مصر16.1116.21
البنك الأهلي16.1116.21

سعر الدولار أمريكي في السوق الموازي
شراءبيع
١٦.٤٠١٦.٢٥

اسعار العملات في السوق السوداء والصرافات