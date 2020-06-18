سعر الدولار والعملات والذهب اليوم الخميس 18 يونيو 2020 في مصر
سعر الدولار والريال واليورو اليوم الخميس 18 يونيو 2020 في مصر، احدث اسعار العملات في البنوك والسوق السوداء وأحدث اسعار الذهب اليوم في مصر، سعر الدولار اليوم فى البنوك والسوق السوداء، وكافة أسعار الريال السعودي، وسعر اليورو اليوم في كل البنوك ، بالاضافة الى سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة، من خلال جداول محدثة لحظياً.
متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة لموقع مصر 365، احدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب “جداول” محدثة بشكل مستمر.
سعر الذهب اليوم الخميس 18 يونيو 2020 في مصر
سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة في مصر، اسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة المصرية، سعر الذهب عيار 21 ، سعر الذهب عيار 18 ، متابعة مستمرة لـ سعر الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم، نقدم جدول سعر الذهب اليوم يضم أسعار كافة أعيرة الذهب ، بالإضافة الى سعر الذهب العالمي، سعر الذهب عيار 24 بالجنية المصري وايضا اسعار الذهب بالدولار وسعر الجنية الذهب وسعر الذهب العالمي.
|سعر الذهب في محلات الصاغة في مصر
|الفئة
|السعر
|عيار 24
|883 إلى 886
|عيار 22
|810 إلى 812
|عيار 21
|773 إلى 775
|عيار 18
|663 إلى 664
|عيار 14
|515 إلى 517
|عيار 12
|442 إلى 443
|الاونصة
|27,475 إلى 27,546
|الجنيه الذهب
|6,184 إلى 6,200
|الكيلو
|883,429 إلى 885,714
سعر اليورو اليوم الخميس 18 يونيو 2020 في البنوك والسوق السوداء
سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.
سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.
المصرف العربي الدولي
البنك المركزي
|البنك
|شراء
|بيع
|المصرف العربي الدولي
|18.18
|18.314
|مصرف ابو ظبي
|18.153
|18.33
|مصر إيران للتنمية
|18.141
|18.367
|بنك مصر
|18.13
|18.288
|كريدي أجريكول
|18.125
|18.33
|بنك HSBC
|18.11
|18.33
|المصرف المتحد
|18.108
|18.33
|البنك التجاري الدولي
|18.108
|18.33
|المصري لتنمية الورادات
|18.108
|18.33
|بنك قناة السويس
|18.108
|18.33
|بنك عودة
|18.108
|18.33
|بنك بيريوس
|18.108
|18.33
|البنك العربي الافريقي
|18.108
|18.33
|البنك المركزي
|18.105
|18.256
|البنك المصري الخليجي
|18.10
|18.333
|بنك التعمير والإسكان
|18.098
|18.40
|البنك الأهلي
|18.085
|18.308
|بنك الاسكندرية
|18.071
|18.319
|بنك البركة
|18.018
|18.312
|سعر اليورو في السوق الموازي
|شراء
|بيع
|١٨.٤٠
|١٨.٢٥
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 18 يونيو 2020 في البنوك والسوق السوداء
سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي، سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.
المصرف العربي الدولي
البنك الأهلي
|البنك
|شراء
|بيع
|المصرف العربي الدولي
|4.30
|4.326
|بنك HSBC
|4.30
|4.33
|البنك المركزي
|4.296
|4.332
|بنك قناة السويس
|4.283
|4.328
|كريدي أجريكول
|4.279
|4.326
|بنك بيريوس
|4.245
|4.326
|المصري لتنمية الورادات
|4.229
|4.326
|البنك التجاري الدولي
|4.223
|4.327
|بنك الاسكندرية
|4.213
|4.323
|البنك المصري الخليجي
|4.212
|4.329
|بنك التعمير والإسكان
|4.21
|4.331
|البنك الأهلي
|4.206
|4.322
|بنك مصر
|4.206
|4.322
|بنك البركة
|4.201
|4.359
|بنك عودة
|4.196
|4.329
|البنك العربي الافريقي
|4.19
|4.334
|مصر إيران للتنمية
|4.19
|4.334
|مصرف ابو ظبي
|4.179
|4.327
|المصرف المتحد
|4.159
|4.328
|سعر الريال سعودي في السوق الموازي
|شراء
|بيع
|٤.٢٤
|٤.٢١
سعر الدولار اليوم الخميس 18 يونيو 2020 في البنوك والسوق السوداء
سعر الدولار اليوم فى مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري، سعر الدولار اليوم في كل البنوك.
مصر إيران للتنمية
البنك الأهلي
|البنك
|شراء
|بيع
|المصرف المتحد
|16.13
|16.23
|بنك قناة السويس
|16.13
|16.23
|بنك بيريوس
|16.13
|16.23
|البنك التجاري الدولي
|16.13
|16.23
|المصري لتنمية الورادات
|16.13
|16.23
|بنك عودة
|16.13
|16.23
|بنك HSBC
|16.13
|16.23
|المصرف العربي الدولي
|16.13
|16.23
|بنك التعمير والإسكان
|16.13
|16.23
|كريدي أجريكول
|16.13
|16.23
|مصر إيران للتنمية
|16.13
|16.23
|البنك العربي الافريقي
|16.13
|16.23
|البنك المصري الخليجي
|16.13
|16.23
|مصرف ابو ظبي
|16.13
|16.23
|بنك البركة
|16.13
|16.23
|بنك الاسكندرية
|16.12
|16.22
|البنك المركزي
|16.119
|16.248
|بنك مصر
|16.11
|16.21
|البنك الأهلي
|16.11
|16.21
|سعر الدولار أمريكي في السوق الموازي
|شراء
|بيع
|١٦.٤٠
|١٦.٢٥