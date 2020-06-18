سعر الدولار والعملات والذهب اليوم الخميس 18 يونيو 2020 في مصر

سعر الدولار والريال واليورو اليوم الخميس 18 يونيو 2020 في مصر، احدث اسعار العملات في البنوك والسوق السوداء وأحدث اسعار الذهب اليوم في مصر، سعر الدولار اليوم فى البنوك والسوق السوداء، وكافة أسعار الريال السعودي، وسعر اليورو اليوم في كل البنوك ، بالاضافة الى سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة، من خلال جداول محدثة لحظياً.

متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة لموقع مصر 365، احدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب “جداول” محدثة بشكل مستمر.

سعر الذهب اليوم الخميس 18 يونيو 2020 في مصر

سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة في مصر، اسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة المصرية، سعر الذهب عيار 21 ، سعر الذهب عيار 18 ، متابعة مستمرة لـ سعر الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم، نقدم جدول سعر الذهب اليوم يضم أسعار كافة أعيرة الذهب ، بالإضافة الى سعر الذهب العالمي، سعر الذهب عيار 24 بالجنية المصري وايضا اسعار الذهب بالدولار وسعر الجنية الذهب وسعر الذهب العالمي.

سعر الذهب في محلات الصاغة في مصر الفئة السعر عيار 24 883 إلى 886 عيار 22 810 إلى 812 عيار 21 773 إلى 775 عيار 18 663 إلى 664 عيار 14 515 إلى 517 عيار 12 442 إلى 443 الاونصة 27,475 إلى 27,546 الجنيه الذهب 6,184 إلى 6,200 الكيلو 883,429 إلى 885,714

سعر اليورو اليوم الخميس 18 يونيو 2020 في البنوك والسوق السوداء

سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.

أعلى سعر للشراء: 18.18

المصرف العربي الدولي

أقل سعر للبيع: 18.256

البنك المركزي

البنك شراء بيع المصرف العربي الدولي 18.18 18.314 مصرف ابو ظبي 18.153 18.33 مصر إيران للتنمية 18.141 18.367 بنك مصر 18.13 18.288 كريدي أجريكول 18.125 18.33 بنك HSBC 18.11 18.33 المصرف المتحد 18.108 18.33 البنك التجاري الدولي 18.108 18.33 المصري لتنمية الورادات 18.108 18.33 بنك قناة السويس 18.108 18.33 بنك عودة 18.108 18.33 بنك بيريوس 18.108 18.33 البنك العربي الافريقي 18.108 18.33 البنك المركزي 18.105 18.256 البنك المصري الخليجي 18.10 18.333 بنك التعمير والإسكان 18.098 18.40 البنك الأهلي 18.085 18.308 بنك الاسكندرية 18.071 18.319 بنك البركة 18.018 18.312

سعر اليورو في السوق الموازي شراء بيع ١٨.٤٠ ١٨.٢٥

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 18 يونيو 2020 في البنوك والسوق السوداء

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أعلى سعر للشراء: 4.30

المصرف العربي الدولي

أقل سعر للبيع: 4.322

البنك الأهلي

البنك شراء بيع المصرف العربي الدولي 4.30 4.326 بنك HSBC 4.30 4.33 البنك المركزي 4.296 4.332 بنك قناة السويس 4.283 4.328 كريدي أجريكول 4.279 4.326 بنك بيريوس 4.245 4.326 المصري لتنمية الورادات 4.229 4.326 البنك التجاري الدولي 4.223 4.327 بنك الاسكندرية 4.213 4.323 البنك المصري الخليجي 4.212 4.329 بنك التعمير والإسكان 4.21 4.331 البنك الأهلي 4.206 4.322 بنك مصر 4.206 4.322 بنك البركة 4.201 4.359 بنك عودة 4.196 4.329 البنك العربي الافريقي 4.19 4.334 مصر إيران للتنمية 4.19 4.334 مصرف ابو ظبي 4.179 4.327 المصرف المتحد 4.159 4.328

سعر الريال سعودي في السوق الموازي شراء بيع ٤.٢٤ ٤.٢١

سعر الدولار اليوم الخميس 18 يونيو 2020 في البنوك والسوق السوداء

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أعلى سعر للشراء: 16.13

مصر إيران للتنمية

أقل سعر للبيع: 16.21

البنك الأهلي

البنك شراء بيع المصرف المتحد 16.13 16.23 بنك قناة السويس 16.13 16.23 بنك بيريوس 16.13 16.23 البنك التجاري الدولي 16.13 16.23 المصري لتنمية الورادات 16.13 16.23 بنك عودة 16.13 16.23 بنك HSBC 16.13 16.23 المصرف العربي الدولي 16.13 16.23 بنك التعمير والإسكان 16.13 16.23 كريدي أجريكول 16.13 16.23 مصر إيران للتنمية 16.13 16.23 البنك العربي الافريقي 16.13 16.23 البنك المصري الخليجي 16.13 16.23 مصرف ابو ظبي 16.13 16.23 بنك البركة 16.13 16.23 بنك الاسكندرية 16.12 16.22 البنك المركزي 16.119 16.248 بنك مصر 16.11 16.21 البنك الأهلي 16.11 16.21