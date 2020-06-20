سعر الدولار والعملات والذهب اليوم السبت 20 يونيو 2020 في مصر

سعر الدولار والريال واليورو اليوم السبت 20 يونيو 2020 في مصر، احدث اسعار العملات في البنوك والسوق السوداء وأحدث اسعار الذهب اليوم في مصر، سعر الدولار اليوم فى البنوك والسوق السوداء، وكافة أسعار الريال السعودي، وسعر اليورو اليوم في كل البنوك، سعر الدينار الكويتي اليوم، سعر الجنية الاسترليني، سعر الريال القطري، سعر الدرهم الاماراتي ، بالاضافة الى سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة، من خلال جداول محدثة لحظياً.

متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة لموقع مصر 365، احدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب “جداول” محدثة بشكل مستمر.

سعر الذهب اليوم السبت 20 يونيو 2020 في مصر

سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة في مصر، اسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة المصرية، سعر الذهب عيار 21 ، سعر الذهب عيار 18 ، متابعة مستمرة لـ سعر الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم، نقدم جدول سعر الذهب اليوم يضم أسعار كافة أعيرة الذهب ، بالإضافة الى سعر الذهب العالمي، سعر الذهب عيار 24 بالجنية المصري وايضا اسعار الذهب بالدولار وسعر الجنية الذهب وسعر الذهب العالمي.

سعر الذهب في محلات الصاغة في مصر الفئة السعر عيار 24 890 إلى 893 عيار 22 816 إلى 818 عيار 21 779 إلى 781 عيار 18 668 إلى 669 عيار 14 519 إلى 521 عيار 12 445 إلى 446 الاونصة 27,688 إلى 27,759 الجنيه الذهب 6,232 إلى 6,248 الكيلو 890,286 إلى 892,571

سعر اليورو اليوم السبت 20 يونيو 2020 في البنوك والسوق السوداء

سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.

أعلى سعر للشراء: 18.153

مصرف ابو ظبي

أقل سعر للبيع: 18.249

البنك المركزي

البنك شراء بيع مصرف ابو ظبي 18.153 18.33 المصرف العربي الدولي 18.116 18.273 بنك قناة السويس 18.108 18.278 المصري لتنمية الورادات 18.108 18.278 بنك عودة 18.108 18.278 بنك بيريوس 18.108 18.278 كريدي أجريكول 18.108 18.278 البنك التجاري الدولي 18.104 18.278 البنك المركزي 18.094 18.249 مصر إيران للتنمية 18.094 18.32 بنك HSBC 18.09 18.28 البنك العربي الافريقي 18.09 18.278 البنك المصري الخليجي 18.087 18.283 بنك الاسكندرية 18.071 18.267 المصرف المتحد 18.067 18.256 البنك الأهلي 18.067 18.256 بنك مصر 18.063 18.256 بنك التعمير والإسكان 18.041 18.37 بنك البركة 18.018 18.312

سعر اليورو في السوق الموازي شراء بيع ١٨.٢٥ ١٨.٤٠

سعر الريال السعودي اليوم السبت 20 يونيو 2020 في البنوك والسوق السوداء

سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي، سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.

أعلى سعر للشراء: 4.30

المصرف العربي الدولي

أقل سعر للبيع: 4.321

البنك الأهلي

البنك شراء بيع المصرف العربي الدولي 4.30 4.326 بنك HSBC 4.30 4.33 البنك المركزي 4.296 4.332 بنك قناة السويس 4.283 4.328 كريدي أجريكول 4.279 4.326 بنك بيريوس 4.245 4.326 المصري لتنمية الورادات 4.229 4.326 البنك التجاري الدولي 4.223 4.327 بنك الاسكندرية 4.213 4.324 البنك المصري الخليجي 4.212 4.327 بنك التعمير والإسكان 4.21 4.331 البنك الأهلي 4.206 4.321 بنك مصر 4.206 4.322 بنك البركة 4.201 4.359 بنك عودة 4.196 4.327 البنك العربي الافريقي 4.19 4.334 مصر إيران للتنمية 4.19 4.334 مصرف ابو ظبي 4.179 4.327 المصرف المتحد 4.154 4.323

سعر الريال سعودي في السوق الموازي شراء بيع ٤.٢١ ٤.٢٤

سعر الدولار اليوم السبت 20 يونيو 2020 في البنوك والسوق السوداء

سعر الدولار اليوم فى مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري، سعر الدولار اليوم في كل البنوك.

أعلى سعر للشراء: 16.13

مصر إيران للتنمية

أقل سعر للبيع: 16.21

البنك الأهلي

البنك شراء بيع بنك قناة السويس 16.13 16.23 بنك بيريوس 16.13 16.23 بنك التعمير والإسكان 16.13 16.23 البنك التجاري الدولي 16.13 16.23 المصري لتنمية الورادات 16.13 16.23 بنك عودة 16.13 16.23 بنك HSBC 16.13 16.23 المصرف العربي الدولي 16.13 16.23 مصر إيران للتنمية 16.13 16.23 كريدي أجريكول 16.13 16.23 البنك المصري الخليجي 16.13 16.23 البنك العربي الافريقي 16.13 16.23 مصرف ابو ظبي 16.13 16.23 بنك البركة 16.13 16.23 بنك الاسكندرية 16.12 16.22 البنك المركزي 16.115 16.247 المصرف المتحد 16.11 16.21 البنك الأهلي 16.11 16.21 بنك مصر 16.11 16.21

سعر الدولار أمريكي في السوق الموازي شراء بيع ١٦.٢٨ ١٦.٣٨

سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 20 يونيو 2020 في البنوك والسوق السوداء

أعلى سعر للشراء: 52.438

المصرف العربي الدولي

أقل سعر للبيع: 51.721

كريدي أجريكول

البنك شراء بيع المصرف العربي الدولي 52.438 52.772 البنك المركزي 52.333 52.866 بنك بيريوس 51.914 52.772 كريدي أجريكول 51.345 51.721 البنك العربي الافريقي 50.723 52.355 المصري لتنمية الورادات 50.127 52.772 البنك المصري الخليجي 50.003 52.823 مصرف ابو ظبي 50.003 52.145 البنك التجاري الدولي 50.003 52.772 بنك الاسكندرية 49.961 52.739 بنك مصر 49.93 52.707 البنك الأهلي 49.93 52.707 بنك التعمير والإسكان 49.833 52.815 بنك عودة 49.057 52.827 المصرف المتحد 48.818 52.707

سعر الدينار كويتي في السوق الموازي شراء بيع ٥٠.٥٠ ٥١.٥٠

سعر الدرهم الاماراتي اليوم الجمعة 19 يونيو 2020 في البنوك والسوق السوداء

أعلى سعر للشراء: 4.392

المصرف العربي الدولي

أقل سعر للبيع: 4.413

البنك الأهلي

البنك شراء بيع المصرف العربي الدولي 4.392 4.419 بنك بيريوس 4.391 4.419 بنك HSBC 4.39 4.42 البنك المركزي 4.387 4.424 بنك قناة السويس 4.384 4.419 كريدي أجريكول 4.383 4.421 البنك الأهلي 4.367 4.413 مصر إيران للتنمية 4.367 4.426 بنك مصر 4.367 4.413 المصري لتنمية الورادات 4.343 4.419 البنك المصري الخليجي 4.336 4.419 مصرف ابو ظبي 4.336 4.419 البنك العربي الافريقي 4.336 4.419 بنك عودة 4.33 4.419 بنك الاسكندرية 4.33 4.416 بنك التعمير والإسكان 4.301 4.42 المصرف المتحد 4.296 4.413

سعر الدرهم الإمارات العربية في السوق الموازي شراء بيع ٤.٣٧ ٤.٤٠

سعر الريال القطري اليوم السبت 20 يونيو 2020 في البنوك والسوق السوداء

أعلى سعر للشراء: 4.425

البنك المركزي

أقل سعر للبيع: 4.451

البنك الأهلي

البنك شراء بيع البنك المركزي 4.425 4.464 البنك المصري الخليجي 4.245 4.459 البنك الأهلي 4.24 4.451 بنك مصر 4.229 4.451 بنك الاسكندرية 4.185 4.454 كريدي أجريكول 4.184 4.457 بنك عودة 4.167 4.459

سعر الريال قطري في السوق الموازي شراء بيع ٤.٢٥ ٤.٣٥

سعر الجنيه الاسترليني اليوم السبت 20 يونيو 2020 في البنوك والسوق السوداء

أعلى سعر للشراء: 20.23

مصرف ابو ظبي

أقل سعر للبيع: 20.256

البنك المركزي

البنك شراء بيع مصرف ابو ظبي 20.23 20.429 بنك قناة السويس 20.204 20.395 المصري لتنمية الورادات 20.204 20.395 بنك عودة 20.204 20.395 بنك بيريوس 20.204 20.395 كريدي أجريكول 20.204 20.395 مصر إيران للتنمية 20.189 20.441 بنك مصر 20.179 20.37 المصرف العربي الدولي 20.177 20.385 بنك الاسكندرية 20.088 20.382 البنك المركزي 20.084 20.256 بنك HSBC 20.08 20.39 البنك التجاري الدولي 20.08 20.395 البنك العربي الافريقي 20.074 20.395 البنك المصري الخليجي 20.074 20.401 المصرف المتحد 20.055 20.37 بنك التعمير والإسكان 20.029 20.422 البنك الأهلي 20.018 20.37 بنك البركة 19.981 20.556