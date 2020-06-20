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سعر الدولار والعملات والذهب اليوم السبت 20 يونيو 2020 في مصر

كتبه متابعات 365 5
سعر الدولار سعر الدولار

سعر الدولار والريال واليورو اليوم السبت 20 يونيو 2020 في مصر، احدث اسعار العملات في البنوك والسوق السوداء وأحدث اسعار الذهب اليوم في مصر، سعر الدولار اليوم فى البنوك والسوق السوداء، وكافة أسعار الريال السعودي، وسعر اليورو اليوم في كل البنوك، سعر الدينار الكويتي اليوم، سعر الجنية الاسترليني، سعر الريال القطري، سعر الدرهم الاماراتي ، بالاضافة الى سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة، من خلال جداول محدثة لحظياً.

متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة لموقع مصر 365، احدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب “جداول” محدثة بشكل مستمر.

سعر الذهب اليوم السبت 20 يونيو 2020 في مصر

سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة في مصر، اسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة المصرية، سعر الذهب عيار 21 ، سعر الذهب عيار 18 ، متابعة مستمرة لـ سعر الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم، نقدم جدول سعر الذهب اليوم يضم أسعار كافة أعيرة الذهب ، بالإضافة الى سعر الذهب العالمي، سعر الذهب عيار 24 بالجنية المصري وايضا اسعار الذهب بالدولار وسعر الجنية الذهب وسعر الذهب العالمي.

سعر الذهب في محلات الصاغة في مصر
الفئةالسعر
عيار 24890 إلى 893
عيار 22816 إلى 818
عيار 21779 إلى 781
عيار 18668 إلى 669
عيار 14519 إلى 521
عيار 12445 إلى 446
الاونصة27,688 إلى 27,759
الجنيه الذهب6,232 إلى 6,248
الكيلو890,286 إلى 892,571

سعر اليورو اليوم السبت 20 يونيو 2020 في البنوك والسوق السوداء

سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.

أعلى سعر للشراء: 18.153
مصرف ابو ظبي
أقل سعر للبيع: 18.249
البنك المركزي
البنكشراءبيع
مصرف ابو ظبي18.15318.33
المصرف العربي الدولي18.11618.273
بنك قناة السويس18.10818.278
المصري لتنمية الورادات18.10818.278
بنك عودة18.10818.278
بنك بيريوس18.10818.278
كريدي أجريكول18.10818.278
البنك التجاري الدولي18.10418.278
البنك المركزي18.09418.249
مصر إيران للتنمية18.09418.32
بنك HSBC18.0918.28
البنك العربي الافريقي18.0918.278
البنك المصري الخليجي18.08718.283
بنك الاسكندرية18.07118.267
المصرف المتحد18.06718.256
البنك الأهلي18.06718.256
بنك مصر18.06318.256
بنك التعمير والإسكان18.04118.37
بنك البركة18.01818.312

سعر اليورو في السوق الموازي
شراءبيع
١٨.٢٥١٨.٤٠

سعر الريال السعودي اليوم السبت 20 يونيو 2020 في البنوك والسوق السوداء

سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي،  سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.

أعلى سعر للشراء: 4.30
المصرف العربي الدولي
أقل سعر للبيع: 4.321
البنك الأهلي
البنكشراءبيع
المصرف العربي الدولي4.304.326
بنك HSBC4.304.33
البنك المركزي4.2964.332
بنك قناة السويس4.2834.328
كريدي أجريكول4.2794.326
بنك بيريوس4.2454.326
المصري لتنمية الورادات4.2294.326
البنك التجاري الدولي4.2234.327
بنك الاسكندرية4.2134.324
البنك المصري الخليجي4.2124.327
بنك التعمير والإسكان4.214.331
البنك الأهلي4.2064.321
بنك مصر4.2064.322
بنك البركة4.2014.359
بنك عودة4.1964.327
البنك العربي الافريقي4.194.334
مصر إيران للتنمية4.194.334
مصرف ابو ظبي4.1794.327
المصرف المتحد4.1544.323

سعر الريال سعودي في السوق الموازي
شراءبيع
٤.٢١٤.٢٤

سعر الدولار اليوم السبت 20 يونيو 2020 في البنوك والسوق السوداء

سعر الدولار اليوم فى مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري،  سعر الدولار اليوم في كل البنوك.

أعلى سعر للشراء: 16.13
مصر إيران للتنمية
أقل سعر للبيع: 16.21
البنك الأهلي
البنكشراءبيع
بنك قناة السويس16.1316.23
بنك بيريوس16.1316.23
بنك التعمير والإسكان16.1316.23
البنك التجاري الدولي16.1316.23
المصري لتنمية الورادات16.1316.23
بنك عودة16.1316.23
بنك HSBC16.1316.23
المصرف العربي الدولي16.1316.23
مصر إيران للتنمية16.1316.23
كريدي أجريكول16.1316.23
البنك المصري الخليجي16.1316.23
البنك العربي الافريقي16.1316.23
مصرف ابو ظبي16.1316.23
بنك البركة16.1316.23
بنك الاسكندرية16.1216.22
البنك المركزي16.11516.247
المصرف المتحد16.1116.21
البنك الأهلي16.1116.21
بنك مصر16.1116.21

سعر الدولار أمريكي في السوق الموازي
شراءبيع
١٦.٢٨١٦.٣٨

سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 20 يونيو 2020 في البنوك والسوق السوداء

أعلى سعر للشراء: 52.438
المصرف العربي الدولي
أقل سعر للبيع: 51.721
كريدي أجريكول
البنكشراءبيع
المصرف العربي الدولي52.43852.772
البنك المركزي52.33352.866
بنك بيريوس51.91452.772
كريدي أجريكول51.34551.721
البنك العربي الافريقي50.72352.355
المصري لتنمية الورادات50.12752.772
البنك المصري الخليجي50.00352.823
مصرف ابو ظبي50.00352.145
البنك التجاري الدولي50.00352.772
بنك الاسكندرية49.96152.739
بنك مصر49.9352.707
البنك الأهلي49.9352.707
بنك التعمير والإسكان49.83352.815
بنك عودة49.05752.827
المصرف المتحد48.81852.707

سعر الدينار كويتي في السوق الموازي
شراءبيع
٥٠.٥٠٥١.٥٠

سعر الدرهم الاماراتي اليوم الجمعة 19 يونيو 2020 في البنوك والسوق السوداء

أعلى سعر للشراء: 4.392
المصرف العربي الدولي
أقل سعر للبيع: 4.413
البنك الأهلي
البنكشراءبيع
المصرف العربي الدولي4.3924.419
بنك بيريوس4.3914.419
بنك HSBC4.394.42
البنك المركزي4.3874.424
بنك قناة السويس4.3844.419
كريدي أجريكول4.3834.421
البنك الأهلي4.3674.413
مصر إيران للتنمية4.3674.426
بنك مصر4.3674.413
المصري لتنمية الورادات4.3434.419
البنك المصري الخليجي4.3364.419
مصرف ابو ظبي4.3364.419
البنك العربي الافريقي4.3364.419
بنك عودة4.334.419
بنك الاسكندرية4.334.416
بنك التعمير والإسكان4.3014.42
المصرف المتحد4.2964.413

سعر الدرهم الإمارات العربية في السوق الموازي
شراءبيع
٤.٣٧٤.٤٠

سعر الريال القطري اليوم السبت 20 يونيو 2020 في البنوك والسوق السوداء

أعلى سعر للشراء: 4.425
البنك المركزي
أقل سعر للبيع: 4.451
البنك الأهلي
البنكشراءبيع
البنك المركزي4.4254.464
البنك المصري الخليجي4.2454.459
البنك الأهلي4.244.451
بنك مصر4.2294.451
بنك الاسكندرية4.1854.454
كريدي أجريكول4.1844.457
بنك عودة4.1674.459

سعر الريال قطري في السوق الموازي
شراءبيع
٤.٢٥٤.٣٥

سعر الجنيه الاسترليني اليوم السبت 20 يونيو 2020 في البنوك والسوق السوداء

أعلى سعر للشراء: 20.23
مصرف ابو ظبي
أقل سعر للبيع: 20.256
البنك المركزي
البنكشراءبيع
مصرف ابو ظبي20.2320.429
بنك قناة السويس20.20420.395
المصري لتنمية الورادات20.20420.395
بنك عودة20.20420.395
بنك بيريوس20.20420.395
كريدي أجريكول20.20420.395
مصر إيران للتنمية20.18920.441
بنك مصر20.17920.37
المصرف العربي الدولي20.17720.385
بنك الاسكندرية20.08820.382
البنك المركزي20.08420.256
بنك HSBC20.0820.39
البنك التجاري الدولي20.0820.395
البنك العربي الافريقي20.07420.395
البنك المصري الخليجي20.07420.401
المصرف المتحد20.05520.37
بنك التعمير والإسكان20.02920.422
البنك الأهلي20.01820.37
بنك البركة19.98120.556

سعر الجنيه إسترليني في السوق الموازي
شراءبيع
٢٠.٣٠٢٠.٥٠

 

اسعار العملات في السوق السوداء والصرافات