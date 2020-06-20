سعر الدولار والعملات والذهب اليوم السبت 20 يونيو 2020 في مصر
سعر الدولار والريال واليورو اليوم السبت 20 يونيو 2020 في مصر، احدث اسعار العملات في البنوك والسوق السوداء وأحدث اسعار الذهب اليوم في مصر، سعر الدولار اليوم فى البنوك والسوق السوداء، وكافة أسعار الريال السعودي، وسعر اليورو اليوم في كل البنوك، سعر الدينار الكويتي اليوم، سعر الجنية الاسترليني، سعر الريال القطري، سعر الدرهم الاماراتي ، بالاضافة الى سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة، من خلال جداول محدثة لحظياً.
متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة لموقع مصر 365، احدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب “جداول” محدثة بشكل مستمر.
سعر الذهب اليوم السبت 20 يونيو 2020 في مصر
سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة في مصر، اسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة المصرية، سعر الذهب عيار 21 ، سعر الذهب عيار 18 ، متابعة مستمرة لـ سعر الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم، نقدم جدول سعر الذهب اليوم يضم أسعار كافة أعيرة الذهب ، بالإضافة الى سعر الذهب العالمي، سعر الذهب عيار 24 بالجنية المصري وايضا اسعار الذهب بالدولار وسعر الجنية الذهب وسعر الذهب العالمي.
|سعر الذهب في محلات الصاغة في مصر
|الفئة
|السعر
|عيار 24
|890 إلى 893
|عيار 22
|816 إلى 818
|عيار 21
|779 إلى 781
|عيار 18
|668 إلى 669
|عيار 14
|519 إلى 521
|عيار 12
|445 إلى 446
|الاونصة
|27,688 إلى 27,759
|الجنيه الذهب
|6,232 إلى 6,248
|الكيلو
|890,286 إلى 892,571
سعر اليورو اليوم السبت 20 يونيو 2020 في البنوك والسوق السوداء
سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.
سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.
مصرف ابو ظبي
البنك المركزي
|البنك
|شراء
|بيع
|مصرف ابو ظبي
|18.153
|18.33
|المصرف العربي الدولي
|18.116
|18.273
|بنك قناة السويس
|18.108
|18.278
|المصري لتنمية الورادات
|18.108
|18.278
|بنك عودة
|18.108
|18.278
|بنك بيريوس
|18.108
|18.278
|كريدي أجريكول
|18.108
|18.278
|البنك التجاري الدولي
|18.104
|18.278
|البنك المركزي
|18.094
|18.249
|مصر إيران للتنمية
|18.094
|18.32
|بنك HSBC
|18.09
|18.28
|البنك العربي الافريقي
|18.09
|18.278
|البنك المصري الخليجي
|18.087
|18.283
|بنك الاسكندرية
|18.071
|18.267
|المصرف المتحد
|18.067
|18.256
|البنك الأهلي
|18.067
|18.256
|بنك مصر
|18.063
|18.256
|بنك التعمير والإسكان
|18.041
|18.37
|بنك البركة
|18.018
|18.312
|سعر اليورو في السوق الموازي
|شراء
|بيع
|١٨.٢٥
|١٨.٤٠
سعر الريال السعودي اليوم السبت 20 يونيو 2020 في البنوك والسوق السوداء
سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي، سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.
المصرف العربي الدولي
البنك الأهلي
|البنك
|شراء
|بيع
|المصرف العربي الدولي
|4.30
|4.326
|بنك HSBC
|4.30
|4.33
|البنك المركزي
|4.296
|4.332
|بنك قناة السويس
|4.283
|4.328
|كريدي أجريكول
|4.279
|4.326
|بنك بيريوس
|4.245
|4.326
|المصري لتنمية الورادات
|4.229
|4.326
|البنك التجاري الدولي
|4.223
|4.327
|بنك الاسكندرية
|4.213
|4.324
|البنك المصري الخليجي
|4.212
|4.327
|بنك التعمير والإسكان
|4.21
|4.331
|البنك الأهلي
|4.206
|4.321
|بنك مصر
|4.206
|4.322
|بنك البركة
|4.201
|4.359
|بنك عودة
|4.196
|4.327
|البنك العربي الافريقي
|4.19
|4.334
|مصر إيران للتنمية
|4.19
|4.334
|مصرف ابو ظبي
|4.179
|4.327
|المصرف المتحد
|4.154
|4.323
|سعر الريال سعودي في السوق الموازي
|شراء
|بيع
|٤.٢١
|٤.٢٤
سعر الدولار اليوم السبت 20 يونيو 2020 في البنوك والسوق السوداء
سعر الدولار اليوم فى مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري، سعر الدولار اليوم في كل البنوك.
مصر إيران للتنمية
البنك الأهلي
|البنك
|شراء
|بيع
|بنك قناة السويس
|16.13
|16.23
|بنك بيريوس
|16.13
|16.23
|بنك التعمير والإسكان
|16.13
|16.23
|البنك التجاري الدولي
|16.13
|16.23
|المصري لتنمية الورادات
|16.13
|16.23
|بنك عودة
|16.13
|16.23
|بنك HSBC
|16.13
|16.23
|المصرف العربي الدولي
|16.13
|16.23
|مصر إيران للتنمية
|16.13
|16.23
|كريدي أجريكول
|16.13
|16.23
|البنك المصري الخليجي
|16.13
|16.23
|البنك العربي الافريقي
|16.13
|16.23
|مصرف ابو ظبي
|16.13
|16.23
|بنك البركة
|16.13
|16.23
|بنك الاسكندرية
|16.12
|16.22
|البنك المركزي
|16.115
|16.247
|المصرف المتحد
|16.11
|16.21
|البنك الأهلي
|16.11
|16.21
|بنك مصر
|16.11
|16.21
|سعر الدولار أمريكي في السوق الموازي
|شراء
|بيع
|١٦.٢٨
|١٦.٣٨
سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 20 يونيو 2020 في البنوك والسوق السوداء
المصرف العربي الدولي
كريدي أجريكول
|البنك
|شراء
|بيع
|المصرف العربي الدولي
|52.438
|52.772
|البنك المركزي
|52.333
|52.866
|بنك بيريوس
|51.914
|52.772
|كريدي أجريكول
|51.345
|51.721
|البنك العربي الافريقي
|50.723
|52.355
|المصري لتنمية الورادات
|50.127
|52.772
|البنك المصري الخليجي
|50.003
|52.823
|مصرف ابو ظبي
|50.003
|52.145
|البنك التجاري الدولي
|50.003
|52.772
|بنك الاسكندرية
|49.961
|52.739
|بنك مصر
|49.93
|52.707
|البنك الأهلي
|49.93
|52.707
|بنك التعمير والإسكان
|49.833
|52.815
|بنك عودة
|49.057
|52.827
|المصرف المتحد
|48.818
|52.707
|سعر الدينار كويتي في السوق الموازي
|شراء
|بيع
|٥٠.٥٠
|٥١.٥٠
سعر الدرهم الاماراتي اليوم الجمعة 19 يونيو 2020 في البنوك والسوق السوداء
المصرف العربي الدولي
البنك الأهلي
|البنك
|شراء
|بيع
|المصرف العربي الدولي
|4.392
|4.419
|بنك بيريوس
|4.391
|4.419
|بنك HSBC
|4.39
|4.42
|البنك المركزي
|4.387
|4.424
|بنك قناة السويس
|4.384
|4.419
|كريدي أجريكول
|4.383
|4.421
|البنك الأهلي
|4.367
|4.413
|مصر إيران للتنمية
|4.367
|4.426
|بنك مصر
|4.367
|4.413
|المصري لتنمية الورادات
|4.343
|4.419
|البنك المصري الخليجي
|4.336
|4.419
|مصرف ابو ظبي
|4.336
|4.419
|البنك العربي الافريقي
|4.336
|4.419
|بنك عودة
|4.33
|4.419
|بنك الاسكندرية
|4.33
|4.416
|بنك التعمير والإسكان
|4.301
|4.42
|المصرف المتحد
|4.296
|4.413
|سعر الدرهم الإمارات العربية في السوق الموازي
|شراء
|بيع
|٤.٣٧
|٤.٤٠
سعر الريال القطري اليوم السبت 20 يونيو 2020 في البنوك والسوق السوداء
البنك المركزي
البنك الأهلي
|البنك
|شراء
|بيع
|البنك المركزي
|4.425
|4.464
|البنك المصري الخليجي
|4.245
|4.459
|البنك الأهلي
|4.24
|4.451
|بنك مصر
|4.229
|4.451
|بنك الاسكندرية
|4.185
|4.454
|كريدي أجريكول
|4.184
|4.457
|بنك عودة
|4.167
|4.459
|سعر الريال قطري في السوق الموازي
|شراء
|بيع
|٤.٢٥
|٤.٣٥
سعر الجنيه الاسترليني اليوم السبت 20 يونيو 2020 في البنوك والسوق السوداء
مصرف ابو ظبي
البنك المركزي
|البنك
|شراء
|بيع
|مصرف ابو ظبي
|20.23
|20.429
|بنك قناة السويس
|20.204
|20.395
|المصري لتنمية الورادات
|20.204
|20.395
|بنك عودة
|20.204
|20.395
|بنك بيريوس
|20.204
|20.395
|كريدي أجريكول
|20.204
|20.395
|مصر إيران للتنمية
|20.189
|20.441
|بنك مصر
|20.179
|20.37
|المصرف العربي الدولي
|20.177
|20.385
|بنك الاسكندرية
|20.088
|20.382
|البنك المركزي
|20.084
|20.256
|بنك HSBC
|20.08
|20.39
|البنك التجاري الدولي
|20.08
|20.395
|البنك العربي الافريقي
|20.074
|20.395
|البنك المصري الخليجي
|20.074
|20.401
|المصرف المتحد
|20.055
|20.37
|بنك التعمير والإسكان
|20.029
|20.422
|البنك الأهلي
|20.018
|20.37
|بنك البركة
|19.981
|20.556
|سعر الجنيه إسترليني في السوق الموازي
|شراء
|بيع
|٢٠.٣٠
|٢٠.٥٠