سعر الدولار والعملات والذهب اليوم الاثنين 22 يونيو 2020 في مصر

سعر الدولار والريال واليورو اليوم الاثنين 22 يونيو 2020 في مصر، احدث اسعار العملات في البنوك والسوق السوداء وأحدث اسعار الذهب اليوم في مصر، سعر الدولار اليوم فى البنوك والسوق السوداء، وكافة أسعار الريال السعودي، وسعر اليورو اليوم في كل البنوك، سعر الدينار الكويتي اليوم، سعر الجنية الاسترليني، سعر الريال القطري، سعر الدرهم الاماراتي ، بالاضافة الى سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة، من خلال جداول محدثة لحظياً.

متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة لموقع مصر 365، احدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب “جداول” محدثة بشكل مستمر.

سعر الذهب اليوم الاثنين 22 يونيو 2020 في مصر

سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة في مصر، اسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة المصرية، سعر الذهب عيار 21 ، سعر الذهب عيار 18 ، متابعة مستمرة لـ سعر الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم، نقدم جدول سعر الذهب اليوم يضم أسعار كافة أعيرة الذهب ، بالإضافة الى سعر الذهب العالمي، سعر الذهب عيار 24 بالجنية المصري وايضا اسعار الذهب بالدولار وسعر الجنية الذهب وسعر الذهب العالمي.

سعر الذهب في محلات الصاغة في مصر الفئة السعر عيار 24 891 إلى 894 عيار 22 817 إلى 819 عيار 21 780 إلى 782 عيار 18 669 إلى 670 عيار 14 520 إلى 521 عيار 12 446 إلى 447 الاونصة 27,723 إلى 27,795 الجنيه الذهب 6,240 إلى 6,256 الكيلو 891,429 إلى 893,714

سعر اليورو اليوم الاثنين 22 يونيو 2020 في البنوك والسوق السوداء

سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.

أعلى سعر للشراء: 18.08

بنك HSBC

أقل سعر للبيع: 18.154

البنك المركزي

البنك شراء بيع بنك HSBC 18.08 18.27 بنك البركة 18.018 18.312 بنك بيريوس 18.016 18.265 كريدي أجريكول 18.016 18.265 مصرف ابو ظبي 18.012 18.265 البنك المركزي 18.006 18.154 المصرف العربي الدولي 18.004 18.254 البنك العربي الافريقي 18.004 18.254 المصرف المتحد 18.004 18.254 البنك التجاري الدولي 18.004 18.254 بنك عودة 18.001 18.254 المصري لتنمية الورادات 18.001 18.254 البنك المصري الخليجي 18.001 18.257 بنك قناة السويس 18.001 18.254 البنك الأهلي 17.982 18.232 بنك مصر 17.982 18.232 بنك الاسكندرية 17.968 18.243 مصر إيران للتنمية 17.967 18.282 بنك التعمير والإسكان 17.963 18.271

سعر اليورو في السوق الموازي شراء بيع ١٨.٢٥ ١٨.٤٠

سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 22 يونيو 2020 في البنوك والسوق السوداء

سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي، سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.

أعلى سعر للشراء: 4.30

بنك HSBC

أقل سعر للبيع: 4.318

البنك الأهلي

البنك شراء بيع بنك HSBC 4.30 4.32 المصرف العربي الدولي 4.297 4.324 البنك المركزي 4.295 4.33 بنك قناة السويس 4.28 4.327 كريدي أجريكول 4.279 4.326 بنك بيريوس 4.246 4.325 المصري لتنمية الورادات 4.226 4.323 مصرف ابو ظبي 4.223 4.322 البنك التجاري الدولي 4.22 4.323 البنك المصري الخليجي 4.209 4.325 بنك الاسكندرية 4.209 4.321 البنك الأهلي 4.204 4.318 بنك مصر 4.204 4.318 بنك البركة 4.201 4.359 بنك التعمير والإسكان 4.20 4.331 بنك عودة 4.193 4.325 مصر إيران للتنمية 4.188 4.332 البنك العربي الافريقي 4.187 4.332 المصرف المتحد 4.157 4.325

سعر الريال سعودي في السوق الموازي شراء بيع ٤.٢١ ٤.٢٤

سعر الدولار اليوم الاثنين 22 يونيو 2020 في البنوك والسوق السوداء

سعر الدولار اليوم فى مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري، سعر الدولار اليوم في كل البنوك.

أعلى سعر للشراء: 16.13

مصرف ابو ظبي

أقل سعر للبيع: 16.20

البنك الأهلي

البنك شراء بيع بنك بيريوس 16.13 16.23 بنك البركة 16.13 16.23 كريدي أجريكول 16.13 16.23 مصرف ابو ظبي 16.13 16.23 المصرف المتحد 16.12 16.22 بنك قناة السويس 16.12 16.22 البنك التجاري الدولي 16.12 16.22 المصرف العربي الدولي 16.12 16.22 بنك عودة 16.12 16.22 بنك HSBC 16.12 16.22 المصري لتنمية الورادات 16.12 16.22 بنك التعمير والإسكان 16.12 16.22 البنك المصري الخليجي 16.12 16.22 مصر إيران للتنمية 16.12 16.22 البنك العربي الافريقي 16.12 16.22 البنك المركزي 16.112 16.239 بنك الاسكندرية 16.11 16.21 بنك مصر 16.10 16.20 البنك الأهلي 16.10 16.20

سعر الدولار أمريكي في السوق الموازي شراء بيع ١٦.٢٨ ١٦.٣٨

سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 22 يونيو 2020 في البنوك والسوق السوداء

أعلى سعر للشراء: 52.972

كريدي أجريكول

أقل سعر للبيع: 52.323

البنك العربي الافريقي

البنك شراء بيع كريدي أجريكول 52.972 53.653 المصرف العربي الدولي 52.401 52.714 البنك المركزي 52.321 52.751 بنك بيريوس 51.88 52.729 البنك العربي الافريقي 50.692 52.323 المصري لتنمية الورادات 50.096 52.697 مصرف ابو ظبي 50.003 52.703 البنك التجاري الدولي 49.972 52.697 البنك المصري الخليجي 49.972 52.739 بنك الاسكندرية 49.899 52.69 بنك مصر 49.861 52.661 البنك الأهلي 49.853 52.661 بنك التعمير والإسكان 49.833 52.815 بنك عودة 48.997 52.777 المصرف المتحد 48.849 52.722

سعر الدينار كويتي في السوق الموازي شراء بيع ٥٠.٥٠ ٥١.٥٠

سعر الدرهم الاماراتي اليوم الاثنين 22 يونيو 2020 في البنوك والسوق السوداء

أعلى سعر للشراء: 4.391

بنك بيريوس

أقل سعر للبيع: 4.411

البنك الأهلي

البنك شراء بيع بنك بيريوس 4.391 4.419 بنك HSBC 4.39 4.42 المصرف العربي الدولي 4.389 4.416 البنك المركزي 4.386 4.422 كريدي أجريكول 4.383 4.421 بنك قناة السويس 4.382 4.416 مصر إيران للتنمية 4.364 4.423 البنك الأهلي 4.364 4.411 بنك مصر 4.364 4.411 المصري لتنمية الورادات 4.34 4.416 مصرف ابو ظبي 4.336 4.419 البنك المصري الخليجي 4.333 4.416 البنك العربي الافريقي 4.333 4.416 بنك عودة 4.328 4.416 بنك الاسكندرية 4.327 4.413 بنك التعمير والإسكان 4.301 4.42 المصرف المتحد 4.299 4.415

سعر الدرهم الإمارات العربية في السوق الموازي شراء بيع ٤.٣٧ ٤.٤٠

سعر الريال القطري اليوم الاثنين 22 يونيو 2020 في البنوك والسوق السوداء

أعلى سعر للشراء: 4.384

البنك المركزي

أقل سعر للبيع: 4.417

بنك الاسكندرية

البنك شراء بيع البنك المركزي 4.384 4.425 البنك المصري الخليجي 4.242 4.426 البنك الأهلي 4.237 4.448 بنك مصر 4.226 4.448 كريدي أجريكول 4.184 4.457 بنك الاسكندرية 4.184 4.417 بنك عودة 4.161 4.456

سعر الريال قطري في السوق الموازي شراء بيع ٤.٢٥ ٤.٣٥

سعر الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين 22 يونيو 2020 في البنوك والسوق السوداء

أعلى سعر للشراء: 20.07

بنك HSBC

أقل سعر للبيع: 20.072

البنك المركزي

البنك شراء بيع بنك HSBC 20.07 20.38 بنك البركة 19.981 20.556 بنك بيريوس 19.913 20.215 كريدي أجريكول 19.913 20.215 المصرف العربي الدولي 19.908 20.202 البنك المركزي 19.908 20.072 مصرف ابو ظبي 19.906 20.215 بنك التعمير والإسكان 19.902 20.322 المصرف المتحد 19.90 20.202 البنك التجاري الدولي 19.90 20.202 البنك العربي الافريقي 19.90 20.202 بنك عودة 19.894 20.202 المصري لتنمية الورادات 19.894 20.202 البنك المصري الخليجي 19.894 20.207 بنك قناة السويس 19.894 20.202 البنك الأهلي 19.876 20.177 بنك مصر 19.876 20.177 مصر إيران للتنمية 19.866 20.214 بنك الاسكندرية 19.863 20.19