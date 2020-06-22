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سعر الدولار والعملات والذهب اليوم الاثنين 22 يونيو 2020 في مصر

كتبه متابعات 365 5
سعر الدولار سعر الدولار

سعر الدولار والريال واليورو اليوم الاثنين 22 يونيو 2020 في مصر، احدث اسعار العملات في البنوك والسوق السوداء وأحدث اسعار الذهب اليوم في مصر، سعر الدولار اليوم فى البنوك والسوق السوداء، وكافة أسعار الريال السعودي، وسعر اليورو اليوم في كل البنوك، سعر الدينار الكويتي اليوم، سعر الجنية الاسترليني، سعر الريال القطري، سعر الدرهم الاماراتي ، بالاضافة الى سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة، من خلال جداول محدثة لحظياً.

متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة لموقع مصر 365، احدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب “جداول” محدثة بشكل مستمر.

سعر الذهب اليوم الاثنين 22 يونيو 2020 في مصر

سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة في مصر، اسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة المصرية، سعر الذهب عيار 21 ، سعر الذهب عيار 18 ، متابعة مستمرة لـ سعر الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم، نقدم جدول سعر الذهب اليوم يضم أسعار كافة أعيرة الذهب ، بالإضافة الى سعر الذهب العالمي، سعر الذهب عيار 24 بالجنية المصري وايضا اسعار الذهب بالدولار وسعر الجنية الذهب وسعر الذهب العالمي.

سعر الذهب في محلات الصاغة في مصر
الفئةالسعر
عيار 24891 إلى 894
عيار 22817 إلى 819
عيار 21780 إلى 782
عيار 18669 إلى 670
عيار 14520 إلى 521
عيار 12446 إلى 447
الاونصة27,723 إلى 27,795
الجنيه الذهب6,240 إلى 6,256
الكيلو891,429 إلى 893,714

سعر اليورو اليوم الاثنين 22 يونيو 2020 في البنوك والسوق السوداء

سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.

أعلى سعر للشراء: 18.08
بنك HSBC
أقل سعر للبيع: 18.154
البنك المركزي
البنكشراءبيع
بنك HSBC18.0818.27
بنك البركة18.01818.312
بنك بيريوس18.01618.265
كريدي أجريكول18.01618.265
مصرف ابو ظبي18.01218.265
البنك المركزي18.00618.154
المصرف العربي الدولي18.00418.254
البنك العربي الافريقي18.00418.254
المصرف المتحد18.00418.254
البنك التجاري الدولي18.00418.254
بنك عودة18.00118.254
المصري لتنمية الورادات18.00118.254
البنك المصري الخليجي18.00118.257
بنك قناة السويس18.00118.254
البنك الأهلي17.98218.232
بنك مصر17.98218.232
بنك الاسكندرية17.96818.243
مصر إيران للتنمية17.96718.282
بنك التعمير والإسكان17.96318.271

سعر اليورو في السوق الموازي
شراءبيع
١٨.٢٥١٨.٤٠

سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 22 يونيو 2020 في البنوك والسوق السوداء

سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي،  سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.

أعلى سعر للشراء: 4.30
بنك HSBC
أقل سعر للبيع: 4.318
البنك الأهلي
البنكشراءبيع
بنك HSBC4.304.32
المصرف العربي الدولي4.2974.324
البنك المركزي4.2954.33
بنك قناة السويس4.284.327
كريدي أجريكول4.2794.326
بنك بيريوس4.2464.325
المصري لتنمية الورادات4.2264.323
مصرف ابو ظبي4.2234.322
البنك التجاري الدولي4.224.323
البنك المصري الخليجي4.2094.325
بنك الاسكندرية4.2094.321
البنك الأهلي4.2044.318
بنك مصر4.2044.318
بنك البركة4.2014.359
بنك التعمير والإسكان4.204.331
بنك عودة4.1934.325
مصر إيران للتنمية4.1884.332
البنك العربي الافريقي4.1874.332
المصرف المتحد4.1574.325

سعر الريال سعودي في السوق الموازي
شراءبيع
٤.٢١٤.٢٤

سعر الدولار اليوم الاثنين 22 يونيو 2020 في البنوك والسوق السوداء

سعر الدولار اليوم فى مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري،  سعر الدولار اليوم في كل البنوك.

أعلى سعر للشراء: 16.13
مصرف ابو ظبي
أقل سعر للبيع: 16.20
البنك الأهلي
البنكشراءبيع
بنك بيريوس16.1316.23
بنك البركة16.1316.23
كريدي أجريكول16.1316.23
مصرف ابو ظبي16.1316.23
المصرف المتحد16.1216.22
بنك قناة السويس16.1216.22
البنك التجاري الدولي16.1216.22
المصرف العربي الدولي16.1216.22
بنك عودة16.1216.22
بنك HSBC16.1216.22
المصري لتنمية الورادات16.1216.22
بنك التعمير والإسكان16.1216.22
البنك المصري الخليجي16.1216.22
مصر إيران للتنمية16.1216.22
البنك العربي الافريقي16.1216.22
البنك المركزي16.11216.239
بنك الاسكندرية16.1116.21
بنك مصر16.1016.20
البنك الأهلي16.1016.20

سعر الدولار أمريكي في السوق الموازي
شراءبيع
١٦.٢٨١٦.٣٨

سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 22 يونيو 2020 في البنوك والسوق السوداء

أعلى سعر للشراء: 52.972
كريدي أجريكول
أقل سعر للبيع: 52.323
البنك العربي الافريقي
البنكشراءبيع
كريدي أجريكول52.97253.653
المصرف العربي الدولي52.40152.714
البنك المركزي52.32152.751
بنك بيريوس51.8852.729
البنك العربي الافريقي50.69252.323
المصري لتنمية الورادات50.09652.697
مصرف ابو ظبي50.00352.703
البنك التجاري الدولي49.97252.697
البنك المصري الخليجي49.97252.739
بنك الاسكندرية49.89952.69
بنك مصر49.86152.661
البنك الأهلي49.85352.661
بنك التعمير والإسكان49.83352.815
بنك عودة48.99752.777
المصرف المتحد48.84952.722

سعر الدينار كويتي في السوق الموازي
شراءبيع
٥٠.٥٠٥١.٥٠

سعر الدرهم الاماراتي اليوم الاثنين 22 يونيو 2020 في البنوك والسوق السوداء

أعلى سعر للشراء: 4.391
بنك بيريوس
أقل سعر للبيع: 4.411
البنك الأهلي
البنكشراءبيع
بنك بيريوس4.3914.419
بنك HSBC4.394.42
المصرف العربي الدولي4.3894.416
البنك المركزي4.3864.422
كريدي أجريكول4.3834.421
بنك قناة السويس4.3824.416
مصر إيران للتنمية4.3644.423
البنك الأهلي4.3644.411
بنك مصر4.3644.411
المصري لتنمية الورادات4.344.416
مصرف ابو ظبي4.3364.419
البنك المصري الخليجي4.3334.416
البنك العربي الافريقي4.3334.416
بنك عودة4.3284.416
بنك الاسكندرية4.3274.413
بنك التعمير والإسكان4.3014.42
المصرف المتحد4.2994.415

سعر الدرهم الإمارات العربية في السوق الموازي
شراءبيع
٤.٣٧٤.٤٠

سعر الريال القطري اليوم الاثنين 22 يونيو 2020 في البنوك والسوق السوداء

أعلى سعر للشراء: 4.384
البنك المركزي
أقل سعر للبيع: 4.417
بنك الاسكندرية
البنكشراءبيع
البنك المركزي4.3844.425
البنك المصري الخليجي4.2424.426
البنك الأهلي4.2374.448
بنك مصر4.2264.448
كريدي أجريكول4.1844.457
بنك الاسكندرية4.1844.417
بنك عودة4.1614.456

سعر الريال قطري في السوق الموازي
شراءبيع
٤.٢٥٤.٣٥

سعر الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين 22 يونيو 2020 في البنوك والسوق السوداء

أعلى سعر للشراء: 20.07
بنك HSBC
أقل سعر للبيع: 20.072
البنك المركزي
البنكشراءبيع
بنك HSBC20.0720.38
بنك البركة19.98120.556
بنك بيريوس19.91320.215
كريدي أجريكول19.91320.215
المصرف العربي الدولي19.90820.202
البنك المركزي19.90820.072
مصرف ابو ظبي19.90620.215
بنك التعمير والإسكان19.90220.322
المصرف المتحد19.9020.202
البنك التجاري الدولي19.9020.202
البنك العربي الافريقي19.9020.202
بنك عودة19.89420.202
المصري لتنمية الورادات19.89420.202
البنك المصري الخليجي19.89420.207
بنك قناة السويس19.89420.202
البنك الأهلي19.87620.177
بنك مصر19.87620.177
مصر إيران للتنمية19.86620.214
بنك الاسكندرية19.86320.19

سعر الجنيه إسترليني في السوق الموازي
شراءبيع
٢٠.٣٠٢٠.٥٠

اسعار العملات في السوق السوداء والصرافات