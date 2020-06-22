سعر الدولار والعملات والذهب اليوم الاثنين 22 يونيو 2020 في مصر
سعر الدولار والريال واليورو اليوم الاثنين 22 يونيو 2020 في مصر، احدث اسعار العملات في البنوك والسوق السوداء وأحدث اسعار الذهب اليوم في مصر، سعر الدولار اليوم فى البنوك والسوق السوداء، وكافة أسعار الريال السعودي، وسعر اليورو اليوم في كل البنوك، سعر الدينار الكويتي اليوم، سعر الجنية الاسترليني، سعر الريال القطري، سعر الدرهم الاماراتي ، بالاضافة الى سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة، من خلال جداول محدثة لحظياً.
متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة لموقع مصر 365، احدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب “جداول” محدثة بشكل مستمر.
سعر الذهب اليوم الاثنين 22 يونيو 2020 في مصر
سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة في مصر، اسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة المصرية، سعر الذهب عيار 21 ، سعر الذهب عيار 18 ، متابعة مستمرة لـ سعر الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم، نقدم جدول سعر الذهب اليوم يضم أسعار كافة أعيرة الذهب ، بالإضافة الى سعر الذهب العالمي، سعر الذهب عيار 24 بالجنية المصري وايضا اسعار الذهب بالدولار وسعر الجنية الذهب وسعر الذهب العالمي.
|سعر الذهب في محلات الصاغة في مصر
|الفئة
|السعر
|عيار 24
|891 إلى 894
|عيار 22
|817 إلى 819
|عيار 21
|780 إلى 782
|عيار 18
|669 إلى 670
|عيار 14
|520 إلى 521
|عيار 12
|446 إلى 447
|الاونصة
|27,723 إلى 27,795
|الجنيه الذهب
|6,240 إلى 6,256
|الكيلو
|891,429 إلى 893,714
سعر اليورو اليوم الاثنين 22 يونيو 2020 في البنوك والسوق السوداء
سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.
سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.
بنك HSBC
البنك المركزي
|البنك
|شراء
|بيع
|بنك HSBC
|18.08
|18.27
|بنك البركة
|18.018
|18.312
|بنك بيريوس
|18.016
|18.265
|كريدي أجريكول
|18.016
|18.265
|مصرف ابو ظبي
|18.012
|18.265
|البنك المركزي
|18.006
|18.154
|المصرف العربي الدولي
|18.004
|18.254
|البنك العربي الافريقي
|18.004
|18.254
|المصرف المتحد
|18.004
|18.254
|البنك التجاري الدولي
|18.004
|18.254
|بنك عودة
|18.001
|18.254
|المصري لتنمية الورادات
|18.001
|18.254
|البنك المصري الخليجي
|18.001
|18.257
|بنك قناة السويس
|18.001
|18.254
|البنك الأهلي
|17.982
|18.232
|بنك مصر
|17.982
|18.232
|بنك الاسكندرية
|17.968
|18.243
|مصر إيران للتنمية
|17.967
|18.282
|بنك التعمير والإسكان
|17.963
|18.271
|سعر اليورو في السوق الموازي
|شراء
|بيع
|١٨.٢٥
|١٨.٤٠
سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 22 يونيو 2020 في البنوك والسوق السوداء
سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي، سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.
بنك HSBC
البنك الأهلي
|البنك
|شراء
|بيع
|بنك HSBC
|4.30
|4.32
|المصرف العربي الدولي
|4.297
|4.324
|البنك المركزي
|4.295
|4.33
|بنك قناة السويس
|4.28
|4.327
|كريدي أجريكول
|4.279
|4.326
|بنك بيريوس
|4.246
|4.325
|المصري لتنمية الورادات
|4.226
|4.323
|مصرف ابو ظبي
|4.223
|4.322
|البنك التجاري الدولي
|4.22
|4.323
|البنك المصري الخليجي
|4.209
|4.325
|بنك الاسكندرية
|4.209
|4.321
|البنك الأهلي
|4.204
|4.318
|بنك مصر
|4.204
|4.318
|بنك البركة
|4.201
|4.359
|بنك التعمير والإسكان
|4.20
|4.331
|بنك عودة
|4.193
|4.325
|مصر إيران للتنمية
|4.188
|4.332
|البنك العربي الافريقي
|4.187
|4.332
|المصرف المتحد
|4.157
|4.325
|سعر الريال سعودي في السوق الموازي
|شراء
|بيع
|٤.٢١
|٤.٢٤
سعر الدولار اليوم الاثنين 22 يونيو 2020 في البنوك والسوق السوداء
سعر الدولار اليوم فى مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري، سعر الدولار اليوم في كل البنوك.
مصرف ابو ظبي
البنك الأهلي
|البنك
|شراء
|بيع
|بنك بيريوس
|16.13
|16.23
|بنك البركة
|16.13
|16.23
|كريدي أجريكول
|16.13
|16.23
|مصرف ابو ظبي
|16.13
|16.23
|المصرف المتحد
|16.12
|16.22
|بنك قناة السويس
|16.12
|16.22
|البنك التجاري الدولي
|16.12
|16.22
|المصرف العربي الدولي
|16.12
|16.22
|بنك عودة
|16.12
|16.22
|بنك HSBC
|16.12
|16.22
|المصري لتنمية الورادات
|16.12
|16.22
|بنك التعمير والإسكان
|16.12
|16.22
|البنك المصري الخليجي
|16.12
|16.22
|مصر إيران للتنمية
|16.12
|16.22
|البنك العربي الافريقي
|16.12
|16.22
|البنك المركزي
|16.112
|16.239
|بنك الاسكندرية
|16.11
|16.21
|بنك مصر
|16.10
|16.20
|البنك الأهلي
|16.10
|16.20
|سعر الدولار أمريكي في السوق الموازي
|شراء
|بيع
|١٦.٢٨
|١٦.٣٨
سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 22 يونيو 2020 في البنوك والسوق السوداء
كريدي أجريكول
البنك العربي الافريقي
|البنك
|شراء
|بيع
|كريدي أجريكول
|52.972
|53.653
|المصرف العربي الدولي
|52.401
|52.714
|البنك المركزي
|52.321
|52.751
|بنك بيريوس
|51.88
|52.729
|البنك العربي الافريقي
|50.692
|52.323
|المصري لتنمية الورادات
|50.096
|52.697
|مصرف ابو ظبي
|50.003
|52.703
|البنك التجاري الدولي
|49.972
|52.697
|البنك المصري الخليجي
|49.972
|52.739
|بنك الاسكندرية
|49.899
|52.69
|بنك مصر
|49.861
|52.661
|البنك الأهلي
|49.853
|52.661
|بنك التعمير والإسكان
|49.833
|52.815
|بنك عودة
|48.997
|52.777
|المصرف المتحد
|48.849
|52.722
|سعر الدينار كويتي في السوق الموازي
|شراء
|بيع
|٥٠.٥٠
|٥١.٥٠
سعر الدرهم الاماراتي اليوم الاثنين 22 يونيو 2020 في البنوك والسوق السوداء
بنك بيريوس
البنك الأهلي
|البنك
|شراء
|بيع
|بنك بيريوس
|4.391
|4.419
|بنك HSBC
|4.39
|4.42
|المصرف العربي الدولي
|4.389
|4.416
|البنك المركزي
|4.386
|4.422
|كريدي أجريكول
|4.383
|4.421
|بنك قناة السويس
|4.382
|4.416
|مصر إيران للتنمية
|4.364
|4.423
|البنك الأهلي
|4.364
|4.411
|بنك مصر
|4.364
|4.411
|المصري لتنمية الورادات
|4.34
|4.416
|مصرف ابو ظبي
|4.336
|4.419
|البنك المصري الخليجي
|4.333
|4.416
|البنك العربي الافريقي
|4.333
|4.416
|بنك عودة
|4.328
|4.416
|بنك الاسكندرية
|4.327
|4.413
|بنك التعمير والإسكان
|4.301
|4.42
|المصرف المتحد
|4.299
|4.415
|سعر الدرهم الإمارات العربية في السوق الموازي
|شراء
|بيع
|٤.٣٧
|٤.٤٠
سعر الريال القطري اليوم الاثنين 22 يونيو 2020 في البنوك والسوق السوداء
البنك المركزي
بنك الاسكندرية
|البنك
|شراء
|بيع
|البنك المركزي
|4.384
|4.425
|البنك المصري الخليجي
|4.242
|4.426
|البنك الأهلي
|4.237
|4.448
|بنك مصر
|4.226
|4.448
|كريدي أجريكول
|4.184
|4.457
|بنك الاسكندرية
|4.184
|4.417
|بنك عودة
|4.161
|4.456
|سعر الريال قطري في السوق الموازي
|شراء
|بيع
|٤.٢٥
|٤.٣٥
سعر الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين 22 يونيو 2020 في البنوك والسوق السوداء
بنك HSBC
البنك المركزي
|البنك
|شراء
|بيع
|بنك HSBC
|20.07
|20.38
|بنك البركة
|19.981
|20.556
|بنك بيريوس
|19.913
|20.215
|كريدي أجريكول
|19.913
|20.215
|المصرف العربي الدولي
|19.908
|20.202
|البنك المركزي
|19.908
|20.072
|مصرف ابو ظبي
|19.906
|20.215
|بنك التعمير والإسكان
|19.902
|20.322
|المصرف المتحد
|19.90
|20.202
|البنك التجاري الدولي
|19.90
|20.202
|البنك العربي الافريقي
|19.90
|20.202
|بنك عودة
|19.894
|20.202
|المصري لتنمية الورادات
|19.894
|20.202
|البنك المصري الخليجي
|19.894
|20.207
|بنك قناة السويس
|19.894
|20.202
|البنك الأهلي
|19.876
|20.177
|بنك مصر
|19.876
|20.177
|مصر إيران للتنمية
|19.866
|20.214
|بنك الاسكندرية
|19.863
|20.19
|سعر الجنيه إسترليني في السوق الموازي
|شراء
|بيع
|٢٠.٣٠
|٢٠.٥٠