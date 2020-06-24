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سعر الدولار والعملات والذهب اليوم الأربعاء 24 يونيو 2020 في مصر

كتبه متابعات 365 5
سعر الدولار سعر الدولار

سعر الدولار والريال واليورو اليوم الأربعاء 24 يونيو 2020 في مصر، احدث اسعار العملات في البنوك والسوق السوداء وأحدث اسعار الذهب اليوم في مصر، سعر الدولار اليوم فى البنوك والسوق السوداء، وكافة أسعار الريال السعودي، وسعر اليورو اليوم في كل البنوك، سعر الدينار الكويتي اليوم، سعر الجنية الاسترليني، سعر الريال القطري، سعر الدرهم الاماراتي ، بالاضافة الى سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة، من خلال جداول محدثة لحظياً.

متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة لموقع مصر 365، احدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب “جداول” محدثة بشكل مستمر.

سعر الذهب اليوم الأربعاء 24 يونيو 2020 في مصر

سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة في مصر، اسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة المصرية، سعر الذهب عيار 21 ، سعر الذهب عيار 18 ، متابعة مستمرة لـ سعر الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم، نقدم جدول سعر الذهب اليوم يضم أسعار كافة أعيرة الذهب ، بالإضافة الى سعر الذهب العالمي، سعر الذهب عيار 24 بالجنية المصري وايضا اسعار الذهب بالدولار وسعر الجنية الذهب وسعر الذهب العالمي.

سعر الذهب في محلات الصاغة في مصر
الفئةالسعر
عيار 24905 إلى 907
عيار 22830 إلى 832
عيار 21792 إلى 794
عيار 18679 إلى 681
عيار 14528 إلى 529
عيار 12453 إلى 454
الاونصة28,150 إلى 28,221
الجنيه الذهب6,336 إلى 6,352
الكيلو905,143 إلى 907,429

سعر اليورو اليوم الأربعاء 24 يونيو 2020 في البنوك والسوق السوداء

سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.

أعلى سعر للشراء: 18.213
البنك المركزي
أقل سعر للبيع: 18.265
مصرف ابو ظبي
البنكشراءبيع
البنك المركزي18.21318.37
مصر إيران للتنمية18.15518.437
المصرف العربي الدولي18.14818.35
بنك عودة18.1218.35
بنك HSBC18.1118.39
بنك قناة السويس18.10918.338
المصري لتنمية الورادات18.10918.389
بنك بيريوس18.10918.338
البنك التجاري الدولي18.10918.338
المصرف المتحد18.10918.338
كريدي أجريكول18.10918.377
البنك العربي الافريقي18.10918.338
البنك المصري الخليجي18.10418.374
بنك التعمير والإسكان18.10218.334
البنك الأهلي18.08718.355
بنك البركة18.08718.382
بنك مصر18.08718.316
بنك الاسكندرية18.07318.327
مصرف ابو ظبي18.01218.265

سعر اليورو في السوق الموازي
شراءبيع
١٨.٢٠١٨.٣٠

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 24 يونيو 2020 في البنوك والسوق السوداء

سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي،  سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.

أعلى سعر للشراء: 4.30
بنك HSBC
أقل سعر للبيع: 4.318
البنك الأهلي
البنكشراءبيع
بنك HSBC4.304.32
المصرف العربي الدولي4.2974.324
البنك المركزي4.2934.329
بنك قناة السويس4.284.326
كريدي أجريكول4.2764.324
بنك بيريوس4.2424.324
المصري لتنمية الورادات4.2264.324
مصرف ابو ظبي4.2234.322
البنك التجاري الدولي4.224.324
البنك المصري الخليجي4.2094.325
بنك الاسكندرية4.2094.321
البنك الأهلي4.2044.318
بنك مصر4.2044.319
بنك التعمير والإسكان4.204.331
بنك البركة4.204.358
بنك عودة4.1954.326
مصر إيران للتنمية4.1914.334
البنك العربي الافريقي4.1874.332
المصرف المتحد4.1574.325

سعر الريال سعودي في السوق الموازي
شراءبيع
٤.٢١٤.٢٤

سعر الدولار اليوم الأربعاء 24 يونيو 2020 في البنوك والسوق السوداء

سعر الدولار اليوم فى مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري،  سعر الدولار اليوم في كل البنوك.

أعلى سعر للشراء: 16.13
مصر إيران للتنمية
أقل سعر للبيع: 16.20
البنك الأهلي
البنكشراءبيع
مصر إيران للتنمية16.1316.23
بنك عودة16.1316.23
مصرف ابو ظبي16.1316.23
المصرف المتحد16.1216.22
بنك قناة السويس16.1216.22
البنك التجاري الدولي16.1216.22
المصرف العربي الدولي16.1216.22
بنك HSBC16.1216.22
بنك بيريوس16.1216.22
المصري لتنمية الورادات16.1216.22
كريدي أجريكول16.1216.22
بنك البركة16.1216.22
البنك المصري الخليجي16.1216.22
بنك التعمير والإسكان16.1216.22
البنك العربي الافريقي16.1216.22
بنك الاسكندرية16.1116.21
البنك المركزي16.10416.237
بنك مصر16.1016.20
البنك الأهلي16.1016.20

سعر الدولار أمريكي في السوق الموازي
شراءبيع
١٦.٢٣١٦.٣٠

سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 24 يونيو 2020 في البنوك والسوق السوداء

أعلى سعر للشراء: 52.363
المصرف العربي الدولي
أقل سعر للبيع: 51.689
كريدي أجريكول
البنكشراءبيع
المصرف العربي الدولي52.36352.714
البنك المركزي52.31152.895
بنك بيريوس51.8452.717
كريدي أجريكول51.31351.689
البنك العربي الافريقي50.69252.323
المصري لتنمية الورادات50.09652.717
مصرف ابو ظبي50.00352.703
البنك المصري الخليجي49.97252.841
البنك التجاري الدولي49.97252.731
بنك الاسكندرية49.89952.685
بنك مصر49.86852.652
البنك الأهلي49.86852.652
بنك التعمير والإسكان49.83352.815
بنك عودة49.0252.75
المصرف المتحد48.84952.717

سعر الدينار كويتي في السوق الموازي
شراءبيع
٥٠.٢٥٥١.٢٥

سعر الدرهم الاماراتي اليوم الأربعاء 24 يونيو 2020 في البنوك والسوق السوداء

أعلى سعر للشراء: 4.39
بنك HSBC
أقل سعر للبيع: 4.411
البنك الأهلي
البنكشراءبيع
بنك HSBC4.394.42
بنك بيريوس4.3894.416
المصرف العربي الدولي4.3894.416
البنك المركزي4.3844.421
بنك قناة السويس4.3824.416
كريدي أجريكول4.384.418
مصر إيران للتنمية4.3674.426
بنك مصر4.3644.411
البنك الأهلي4.364.411
المصري لتنمية الورادات4.344.416
مصرف ابو ظبي4.3364.419
البنك العربي الافريقي4.3334.416
البنك المصري الخليجي4.3334.417
بنك عودة4.334.419
بنك الاسكندرية4.3274.413
بنك التعمير والإسكان4.3014.42
المصرف المتحد4.2994.416

سعر الدرهم الإمارات العربية في السوق الموازي
شراءبيع
٤.٣٧٤.٤٠

سعر الريال القطري اليوم الأربعاء 24 يونيو 2020 في البنوك والسوق السوداء

أعلى سعر للشراء: 4.386
البنك المركزي
أقل سعر للبيع: 4.433
البنك المركزي
البنكشراءبيع
البنك المركزي4.3864.433
البنك المصري الخليجي4.2424.456
البنك الأهلي4.2374.448
بنك مصر4.2294.448
بنك الاسكندرية4.1834.451
كريدي أجريكول4.1824.454
بنك عودة4.1664.456

سعر الريال قطري في السوق الموازي
شراءبيع
٤.٢٥٤.٣٥

سعر الجنيه الاسترليني اليوم الأربعاء 24 يونيو 2020 في البنوك والسوق السوداء

أعلى سعر للشراء: 20.108
مصر إيران للتنمية
أقل سعر للبيع: 20.215
مصرف ابو ظبي
البنكشراءبيع
مصر إيران للتنمية20.10820.42
البنك المركزي20.08920.262
بنك عودة20.06120.305
بنك بيريوس20.04820.293
بنك قناة السويس20.04820.293
البنك التجاري الدولي20.04820.293
المصرف العربي الدولي20.04220.293
المصري لتنمية الورادات20.04220.293
المصرف المتحد20.04220.293
كريدي أجريكول20.04220.293
البنك العربي الافريقي20.04220.293
بنك HSBC20.0420.29
البنك المصري الخليجي20.03620.299
بنك مصر20.02420.268
البنك الأهلي20.01720.268
بنك الاسكندرية20.01120.28
بنك البركة19.93820.496
مصرف ابو ظبي19.90620.215
بنك التعمير والإسكان19.88920.254

سعر الجنيه إسترليني في السوق الموازي
شراءبيع
٢٠.٢٠٢٠.٤٠

اسعار العملات في السوق السوداء والصرافات