سعر الدولار والعملات والذهب اليوم الأربعاء 24 يونيو 2020 في مصر
سعر الدولار والريال واليورو اليوم الأربعاء 24 يونيو 2020 في مصر، احدث اسعار العملات في البنوك والسوق السوداء وأحدث اسعار الذهب اليوم في مصر، سعر الدولار اليوم فى البنوك والسوق السوداء، وكافة أسعار الريال السعودي، وسعر اليورو اليوم في كل البنوك، سعر الدينار الكويتي اليوم، سعر الجنية الاسترليني، سعر الريال القطري، سعر الدرهم الاماراتي ، بالاضافة الى سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة، من خلال جداول محدثة لحظياً.
متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة لموقع مصر 365، احدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب “جداول” محدثة بشكل مستمر.
سعر الذهب اليوم الأربعاء 24 يونيو 2020 في مصر
سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة في مصر، اسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة المصرية، سعر الذهب عيار 21 ، سعر الذهب عيار 18 ، متابعة مستمرة لـ سعر الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم، نقدم جدول سعر الذهب اليوم يضم أسعار كافة أعيرة الذهب ، بالإضافة الى سعر الذهب العالمي، سعر الذهب عيار 24 بالجنية المصري وايضا اسعار الذهب بالدولار وسعر الجنية الذهب وسعر الذهب العالمي.
|سعر الذهب في محلات الصاغة في مصر
|الفئة
|السعر
|عيار 24
|905 إلى 907
|عيار 22
|830 إلى 832
|عيار 21
|792 إلى 794
|عيار 18
|679 إلى 681
|عيار 14
|528 إلى 529
|عيار 12
|453 إلى 454
|الاونصة
|28,150 إلى 28,221
|الجنيه الذهب
|6,336 إلى 6,352
|الكيلو
|905,143 إلى 907,429
سعر اليورو اليوم الأربعاء 24 يونيو 2020 في البنوك والسوق السوداء
سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.
سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.
البنك المركزي
مصرف ابو ظبي
|البنك
|شراء
|بيع
|البنك المركزي
|18.213
|18.37
|مصر إيران للتنمية
|18.155
|18.437
|المصرف العربي الدولي
|18.148
|18.35
|بنك عودة
|18.12
|18.35
|بنك HSBC
|18.11
|18.39
|بنك قناة السويس
|18.109
|18.338
|المصري لتنمية الورادات
|18.109
|18.389
|بنك بيريوس
|18.109
|18.338
|البنك التجاري الدولي
|18.109
|18.338
|المصرف المتحد
|18.109
|18.338
|كريدي أجريكول
|18.109
|18.377
|البنك العربي الافريقي
|18.109
|18.338
|البنك المصري الخليجي
|18.104
|18.374
|بنك التعمير والإسكان
|18.102
|18.334
|البنك الأهلي
|18.087
|18.355
|بنك البركة
|18.087
|18.382
|بنك مصر
|18.087
|18.316
|بنك الاسكندرية
|18.073
|18.327
|مصرف ابو ظبي
|18.012
|18.265
|سعر اليورو في السوق الموازي
|شراء
|بيع
|١٨.٢٠
|١٨.٣٠
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 24 يونيو 2020 في البنوك والسوق السوداء
سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي، سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.
بنك HSBC
البنك الأهلي
|البنك
|شراء
|بيع
|بنك HSBC
|4.30
|4.32
|المصرف العربي الدولي
|4.297
|4.324
|البنك المركزي
|4.293
|4.329
|بنك قناة السويس
|4.28
|4.326
|كريدي أجريكول
|4.276
|4.324
|بنك بيريوس
|4.242
|4.324
|المصري لتنمية الورادات
|4.226
|4.324
|مصرف ابو ظبي
|4.223
|4.322
|البنك التجاري الدولي
|4.22
|4.324
|البنك المصري الخليجي
|4.209
|4.325
|بنك الاسكندرية
|4.209
|4.321
|البنك الأهلي
|4.204
|4.318
|بنك مصر
|4.204
|4.319
|بنك التعمير والإسكان
|4.20
|4.331
|بنك البركة
|4.20
|4.358
|بنك عودة
|4.195
|4.326
|مصر إيران للتنمية
|4.191
|4.334
|البنك العربي الافريقي
|4.187
|4.332
|المصرف المتحد
|4.157
|4.325
|سعر الريال سعودي في السوق الموازي
|شراء
|بيع
|٤.٢١
|٤.٢٤
سعر الدولار اليوم الأربعاء 24 يونيو 2020 في البنوك والسوق السوداء
سعر الدولار اليوم فى مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري، سعر الدولار اليوم في كل البنوك.
مصر إيران للتنمية
البنك الأهلي
|البنك
|شراء
|بيع
|مصر إيران للتنمية
|16.13
|16.23
|بنك عودة
|16.13
|16.23
|مصرف ابو ظبي
|16.13
|16.23
|المصرف المتحد
|16.12
|16.22
|بنك قناة السويس
|16.12
|16.22
|البنك التجاري الدولي
|16.12
|16.22
|المصرف العربي الدولي
|16.12
|16.22
|بنك HSBC
|16.12
|16.22
|بنك بيريوس
|16.12
|16.22
|المصري لتنمية الورادات
|16.12
|16.22
|كريدي أجريكول
|16.12
|16.22
|بنك البركة
|16.12
|16.22
|البنك المصري الخليجي
|16.12
|16.22
|بنك التعمير والإسكان
|16.12
|16.22
|البنك العربي الافريقي
|16.12
|16.22
|بنك الاسكندرية
|16.11
|16.21
|البنك المركزي
|16.104
|16.237
|بنك مصر
|16.10
|16.20
|البنك الأهلي
|16.10
|16.20
|سعر الدولار أمريكي في السوق الموازي
|شراء
|بيع
|١٦.٢٣
|١٦.٣٠
سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 24 يونيو 2020 في البنوك والسوق السوداء
المصرف العربي الدولي
كريدي أجريكول
|البنك
|شراء
|بيع
|المصرف العربي الدولي
|52.363
|52.714
|البنك المركزي
|52.311
|52.895
|بنك بيريوس
|51.84
|52.717
|كريدي أجريكول
|51.313
|51.689
|البنك العربي الافريقي
|50.692
|52.323
|المصري لتنمية الورادات
|50.096
|52.717
|مصرف ابو ظبي
|50.003
|52.703
|البنك المصري الخليجي
|49.972
|52.841
|البنك التجاري الدولي
|49.972
|52.731
|بنك الاسكندرية
|49.899
|52.685
|بنك مصر
|49.868
|52.652
|البنك الأهلي
|49.868
|52.652
|بنك التعمير والإسكان
|49.833
|52.815
|بنك عودة
|49.02
|52.75
|المصرف المتحد
|48.849
|52.717
|سعر الدينار كويتي في السوق الموازي
|شراء
|بيع
|٥٠.٢٥
|٥١.٢٥
سعر الدرهم الاماراتي اليوم الأربعاء 24 يونيو 2020 في البنوك والسوق السوداء
بنك HSBC
البنك الأهلي
|البنك
|شراء
|بيع
|بنك HSBC
|4.39
|4.42
|بنك بيريوس
|4.389
|4.416
|المصرف العربي الدولي
|4.389
|4.416
|البنك المركزي
|4.384
|4.421
|بنك قناة السويس
|4.382
|4.416
|كريدي أجريكول
|4.38
|4.418
|مصر إيران للتنمية
|4.367
|4.426
|بنك مصر
|4.364
|4.411
|البنك الأهلي
|4.36
|4.411
|المصري لتنمية الورادات
|4.34
|4.416
|مصرف ابو ظبي
|4.336
|4.419
|البنك العربي الافريقي
|4.333
|4.416
|البنك المصري الخليجي
|4.333
|4.417
|بنك عودة
|4.33
|4.419
|بنك الاسكندرية
|4.327
|4.413
|بنك التعمير والإسكان
|4.301
|4.42
|المصرف المتحد
|4.299
|4.416
|سعر الدرهم الإمارات العربية في السوق الموازي
|شراء
|بيع
|٤.٣٧
|٤.٤٠
سعر الريال القطري اليوم الأربعاء 24 يونيو 2020 في البنوك والسوق السوداء
البنك المركزي
البنك المركزي
|البنك
|شراء
|بيع
|البنك المركزي
|4.386
|4.433
|البنك المصري الخليجي
|4.242
|4.456
|البنك الأهلي
|4.237
|4.448
|بنك مصر
|4.229
|4.448
|بنك الاسكندرية
|4.183
|4.451
|كريدي أجريكول
|4.182
|4.454
|بنك عودة
|4.166
|4.456
|سعر الريال قطري في السوق الموازي
|شراء
|بيع
|٤.٢٥
|٤.٣٥
سعر الجنيه الاسترليني اليوم الأربعاء 24 يونيو 2020 في البنوك والسوق السوداء
مصر إيران للتنمية
مصرف ابو ظبي
|البنك
|شراء
|بيع
|مصر إيران للتنمية
|20.108
|20.42
|البنك المركزي
|20.089
|20.262
|بنك عودة
|20.061
|20.305
|بنك بيريوس
|20.048
|20.293
|بنك قناة السويس
|20.048
|20.293
|البنك التجاري الدولي
|20.048
|20.293
|المصرف العربي الدولي
|20.042
|20.293
|المصري لتنمية الورادات
|20.042
|20.293
|المصرف المتحد
|20.042
|20.293
|كريدي أجريكول
|20.042
|20.293
|البنك العربي الافريقي
|20.042
|20.293
|بنك HSBC
|20.04
|20.29
|البنك المصري الخليجي
|20.036
|20.299
|بنك مصر
|20.024
|20.268
|البنك الأهلي
|20.017
|20.268
|بنك الاسكندرية
|20.011
|20.28
|بنك البركة
|19.938
|20.496
|مصرف ابو ظبي
|19.906
|20.215
|بنك التعمير والإسكان
|19.889
|20.254
|سعر الجنيه إسترليني في السوق الموازي
|شراء
|بيع
|٢٠.٢٠
|٢٠.٤٠