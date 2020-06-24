سعر الدولار والعملات والذهب اليوم الأربعاء 24 يونيو 2020 في مصر

سعر الدولار والريال واليورو اليوم الأربعاء 24 يونيو 2020 في مصر، احدث اسعار العملات في البنوك والسوق السوداء وأحدث اسعار الذهب اليوم في مصر، سعر الدولار اليوم فى البنوك والسوق السوداء، وكافة أسعار الريال السعودي، وسعر اليورو اليوم في كل البنوك، سعر الدينار الكويتي اليوم، سعر الجنية الاسترليني، سعر الريال القطري، سعر الدرهم الاماراتي ، بالاضافة الى سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة، من خلال جداول محدثة لحظياً.

متابعة لحظية لسعر الذهب في الأسواق المصرية، تغطية خاصة لموقع مصر 365، احدث اسعار الدولار والريال واليورو والذهب “جداول” محدثة بشكل مستمر.

سعر الذهب اليوم الأربعاء 24 يونيو 2020 في مصر

سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة في مصر، اسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة المصرية، سعر الذهب عيار 21 ، سعر الذهب عيار 18 ، متابعة مستمرة لـ سعر الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم، نقدم جدول سعر الذهب اليوم يضم أسعار كافة أعيرة الذهب ، بالإضافة الى سعر الذهب العالمي، سعر الذهب عيار 24 بالجنية المصري وايضا اسعار الذهب بالدولار وسعر الجنية الذهب وسعر الذهب العالمي.

سعر الذهب في محلات الصاغة في مصر الفئة السعر عيار 24 905 إلى 907 عيار 22 830 إلى 832 عيار 21 792 إلى 794 عيار 18 679 إلى 681 عيار 14 528 إلى 529 عيار 12 453 إلى 454 الاونصة 28,150 إلى 28,221 الجنيه الذهب 6,336 إلى 6,352 الكيلو 905,143 إلى 907,429

سعر اليورو اليوم الأربعاء 24 يونيو 2020 في البنوك والسوق السوداء

سعر اليورو اليوم في مصر، تغطية مستمرة لـ سعر اليورو اليوم من خلال متابعة لحظية لفريق موقع مصر 365، ويعتبر اليورو من أهم العملات الدولية وأكثرها استخدامًا بعد الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى استخدام اليورو من قبل 26 دولة أوروبية كعملة رئيسية.

سعر اليورو اليوم في كافة البنوك، سعر اليورو اليوم في مصر، جدول سعر اليورو اليوم محدث لحظياً من البنوك مباشرة، ننقل لكم أحدث سعر لليورو في مصر الآن.

أعلى سعر للشراء: 18.213

البنك المركزي

أقل سعر للبيع: 18.265

مصرف ابو ظبي

البنك شراء بيع البنك المركزي 18.213 18.37 مصر إيران للتنمية 18.155 18.437 المصرف العربي الدولي 18.148 18.35 بنك عودة 18.12 18.35 بنك HSBC 18.11 18.39 بنك قناة السويس 18.109 18.338 المصري لتنمية الورادات 18.109 18.389 بنك بيريوس 18.109 18.338 البنك التجاري الدولي 18.109 18.338 المصرف المتحد 18.109 18.338 كريدي أجريكول 18.109 18.377 البنك العربي الافريقي 18.109 18.338 البنك المصري الخليجي 18.104 18.374 بنك التعمير والإسكان 18.102 18.334 البنك الأهلي 18.087 18.355 بنك البركة 18.087 18.382 بنك مصر 18.087 18.316 بنك الاسكندرية 18.073 18.327 مصرف ابو ظبي 18.012 18.265

سعر اليورو في السوق الموازي شراء بيع ١٨.٢٠ ١٨.٣٠

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 24 يونيو 2020 في البنوك والسوق السوداء

سعر الريال السعودي اليوم في مصر، سعر الريال في البنوك، سعر الريال في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الريال اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الريال في بنك مصر وسعر الريال في البنك الاهلي، سعر الريال السعودي اليوم في كل البنوك.

أعلى سعر للشراء: 4.30

بنك HSBC

أقل سعر للبيع: 4.318

البنك الأهلي

البنك شراء بيع بنك HSBC 4.30 4.32 المصرف العربي الدولي 4.297 4.324 البنك المركزي 4.293 4.329 بنك قناة السويس 4.28 4.326 كريدي أجريكول 4.276 4.324 بنك بيريوس 4.242 4.324 المصري لتنمية الورادات 4.226 4.324 مصرف ابو ظبي 4.223 4.322 البنك التجاري الدولي 4.22 4.324 البنك المصري الخليجي 4.209 4.325 بنك الاسكندرية 4.209 4.321 البنك الأهلي 4.204 4.318 بنك مصر 4.204 4.319 بنك التعمير والإسكان 4.20 4.331 بنك البركة 4.20 4.358 بنك عودة 4.195 4.326 مصر إيران للتنمية 4.191 4.334 البنك العربي الافريقي 4.187 4.332 المصرف المتحد 4.157 4.325

سعر الريال سعودي في السوق الموازي شراء بيع ٤.٢١ ٤.٢٤

سعر الدولار اليوم الأربعاء 24 يونيو 2020 في البنوك والسوق السوداء

سعر الدولار اليوم فى مصر، سعر الدولار في البنوك، سعر الدولار في السوق السوداء والصرافات، نقدم لحضراتكم تحديث لحظى لسعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر، حيث ننقل لحضراتكم سعر الدولار اليوم من خلال جداول محدثة لحظياً بأي تغيير يطرأ على سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في مصر ، سعر الدولار في بنك مصر وسعر الدولار في البنك الاهلي المصري، سعر الدولار اليوم في كل البنوك.

أعلى سعر للشراء: 16.13

مصر إيران للتنمية

أقل سعر للبيع: 16.20

البنك الأهلي

البنك شراء بيع مصر إيران للتنمية 16.13 16.23 بنك عودة 16.13 16.23 مصرف ابو ظبي 16.13 16.23 المصرف المتحد 16.12 16.22 بنك قناة السويس 16.12 16.22 البنك التجاري الدولي 16.12 16.22 المصرف العربي الدولي 16.12 16.22 بنك HSBC 16.12 16.22 بنك بيريوس 16.12 16.22 المصري لتنمية الورادات 16.12 16.22 كريدي أجريكول 16.12 16.22 بنك البركة 16.12 16.22 البنك المصري الخليجي 16.12 16.22 بنك التعمير والإسكان 16.12 16.22 البنك العربي الافريقي 16.12 16.22 بنك الاسكندرية 16.11 16.21 البنك المركزي 16.104 16.237 بنك مصر 16.10 16.20 البنك الأهلي 16.10 16.20

سعر الدولار أمريكي في السوق الموازي شراء بيع ١٦.٢٣ ١٦.٣٠

سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 24 يونيو 2020 في البنوك والسوق السوداء

أعلى سعر للشراء: 52.363

المصرف العربي الدولي

أقل سعر للبيع: 51.689

كريدي أجريكول

البنك شراء بيع المصرف العربي الدولي 52.363 52.714 البنك المركزي 52.311 52.895 بنك بيريوس 51.84 52.717 كريدي أجريكول 51.313 51.689 البنك العربي الافريقي 50.692 52.323 المصري لتنمية الورادات 50.096 52.717 مصرف ابو ظبي 50.003 52.703 البنك المصري الخليجي 49.972 52.841 البنك التجاري الدولي 49.972 52.731 بنك الاسكندرية 49.899 52.685 بنك مصر 49.868 52.652 البنك الأهلي 49.868 52.652 بنك التعمير والإسكان 49.833 52.815 بنك عودة 49.02 52.75 المصرف المتحد 48.849 52.717

سعر الدينار كويتي في السوق الموازي شراء بيع ٥٠.٢٥ ٥١.٢٥

سعر الدرهم الاماراتي اليوم الأربعاء 24 يونيو 2020 في البنوك والسوق السوداء

أعلى سعر للشراء: 4.39

بنك HSBC

أقل سعر للبيع: 4.411

البنك الأهلي

البنك شراء بيع بنك HSBC 4.39 4.42 بنك بيريوس 4.389 4.416 المصرف العربي الدولي 4.389 4.416 البنك المركزي 4.384 4.421 بنك قناة السويس 4.382 4.416 كريدي أجريكول 4.38 4.418 مصر إيران للتنمية 4.367 4.426 بنك مصر 4.364 4.411 البنك الأهلي 4.36 4.411 المصري لتنمية الورادات 4.34 4.416 مصرف ابو ظبي 4.336 4.419 البنك العربي الافريقي 4.333 4.416 البنك المصري الخليجي 4.333 4.417 بنك عودة 4.33 4.419 بنك الاسكندرية 4.327 4.413 بنك التعمير والإسكان 4.301 4.42 المصرف المتحد 4.299 4.416

سعر الدرهم الإمارات العربية في السوق الموازي شراء بيع ٤.٣٧ ٤.٤٠

سعر الريال القطري اليوم الأربعاء 24 يونيو 2020 في البنوك والسوق السوداء

أعلى سعر للشراء: 4.386

البنك المركزي

أقل سعر للبيع: 4.433

البنك المركزي

البنك شراء بيع البنك المركزي 4.386 4.433 البنك المصري الخليجي 4.242 4.456 البنك الأهلي 4.237 4.448 بنك مصر 4.229 4.448 بنك الاسكندرية 4.183 4.451 كريدي أجريكول 4.182 4.454 بنك عودة 4.166 4.456

سعر الريال قطري في السوق الموازي شراء بيع ٤.٢٥ ٤.٣٥

سعر الجنيه الاسترليني اليوم الأربعاء 24 يونيو 2020 في البنوك والسوق السوداء

أعلى سعر للشراء: 20.108

مصر إيران للتنمية

أقل سعر للبيع: 20.215

مصرف ابو ظبي

البنك شراء بيع مصر إيران للتنمية 20.108 20.42 البنك المركزي 20.089 20.262 بنك عودة 20.061 20.305 بنك بيريوس 20.048 20.293 بنك قناة السويس 20.048 20.293 البنك التجاري الدولي 20.048 20.293 المصرف العربي الدولي 20.042 20.293 المصري لتنمية الورادات 20.042 20.293 المصرف المتحد 20.042 20.293 كريدي أجريكول 20.042 20.293 البنك العربي الافريقي 20.042 20.293 بنك HSBC 20.04 20.29 البنك المصري الخليجي 20.036 20.299 بنك مصر 20.024 20.268 البنك الأهلي 20.017 20.268 بنك الاسكندرية 20.011 20.28 بنك البركة 19.938 20.496 مصرف ابو ظبي 19.906 20.215 بنك التعمير والإسكان 19.889 20.254