12 فكرة لمشروع مربح يبدأ بـ 16 ألف جنيه حتى 160 ألف جنيه

12 فكرة لمشروع مربح يبدأ بـ 16 ألف جنيه حتى 160 ألف جنيه

كثير من الناس يحتارون في المشروع الأمثل الذي يضمن لهم تحقيق الثراء والدخل الإضافي وعدم المخاطرة برأس المال مع ضمان الربح السريع، لذا يقدّم لك «مصر 365» 12 فكرة مشروع مربح يمكنك تنفيذها على أرض الواقع الآن.

المشروعات التي نقدّمها في هذا التقرير، يمكنك الشروع فيها برأس مال يبدأ من 1000 دولار (حوالي 16 ألف جنيه تقريبًا) وحتى 10 آلاف دولار (160 ألف جنيه تقريبًا) وذلك لتحسين دخلك ومستواك المعيشي.

هذه المشروعات برأس مال متوسط أو مرتفع نسبيًا تضمن لك تحقيق ربح كبير، وإليك الأفكار في السطور التالية:.

هل ميزانيتك أقل من 18 ألف؟ لا بأس، طالع مشروعات مربحة تبدأ من 1800 جنيه مصري

1- سينما البعد السابع 7D

سينما 7D عبارة عن سينما صغيرة تعرض أفلامًا من نوعية الـ3D، لكن من خلال مؤثرات إضافية تشعر المشاهدون بأنَّهم داخل الأفلام التي يشاهدونها.

وتتمثل هذه المؤثرات في: المقاعد التي تتحرك مع حركة الفيلم، ومثلًا إطلاق رذاذ مياه إذا كانت هناك أمطار في أحد المشاهد، والأمر نفسه بالنسبة إلى الدخان أو الثلج وغيرهم.

هذه الأمور تشعر المشاهد يعيش تجربة فريدة وجميلة، وهو مشروع مربح وناجح للغاية.

2- فريش ماركت:

وهو مشروع مربح عبارة عن متجر لبيع السلع الطازجة فحسب، مثل الخضروات والفواكه والثمار وغيرها.

يمكن تنفيذ مثل هذا المشروع في حي راق وحيوي وسيحقق الكثير من الأرباح، علمًا بأنَّ أسعار البيع قد تصل إلى ضعف أسعار الشراء من تجار الجملة.

3- مشروع ناجح من دون تكاليف وينفذ من المنزل:

هناك عدد كبير من الشركات العاملة في مختلف القطاعات تحتاج إلى عمالة بصورة دائم، لهذا فإنَّ فكرة تجميع أسماء هذه الشركات التي تحتاج إلى عدد كبير من العمالة بصورة دائمة وإضافتها في كتيب إلكتروني بصيغة PDF بشكل منسق وبيع النسخة الواحدة بـ5 دولارات (80 جنيهًا تقريبًا) قد تكون فكرة مشروع ناجح ومربح للغاية كما أنَّ تنفيذها قد لا يتطلب أي تكاليف، فقط الكثير من الجهد.

4- مغسلة سيارات وخدمات أخرى:

في البلدان العربية وخصوصًا مصر تنتشر السيارات بصورة كبيرة جدًا في السنوات الاخيرة، وأصبحت المشروعات التي تتعلق بهذه الصناعة من المشروعات المربحة، ومن بينها مغسلة السيارات.

إذا كنت تفكر في مشروع مربح فبادر الآن في تنفيذ هذا المشروع الذي يقدَّم خدمات عديدة ومنها: الغسيل والتشحيم، غيار الزيت، تغيير الكاوتش.

وهذا المشروع من المشروعات الناجحة، ويمكن تنفيذه حسب قدرات المستثمر، فإذا كان رأس المال قليل 5 آلاف دولار (80 ألف جنيه تقريبًا)، فتستطيع تنفيذ هذه الفكرة على نطاق ضيق وبإمكانيات محدودة.

وفي حال كان رأس المال المتوافر معك كبير نسبيًا 10 آلاف دولار (160 ألف جنيه تقريبًا) فبإمكانك تنفيذه على نطاق أوسع من أجل خدمة أكبر عدد ممكن من السيارات.

5- محل عطارة:

مشروع ناجح لعدد كبير من الأسباب نورد لك هنا:

أولًا هناك عدد كبير من الناس يعملون في هذا المشروع منذ مئات السنين، ولا تزال تجارتهم قائمة حتى يومنا هذا.

ثانيًا: منتجات مثل التوابل والبهارات والأعشاب والخلطات هي منتجات مطلوبة طوال الوقت من قبل شريحة ضخمة من الناس وفكرة بيعها تعد أكثر من رائعة بشرط اختيار الموقع المناسب والتنوع في المنتجات.

6- سوبر ماركت متوسط الحجم:

متاجر السلع بشكل عام والسوبر ماركت خصوصًا من المشروعات التقليدية ذات المخاطرة الضعيفة و الأرباح المضمونة.

وتقوم فكرة هذا المشروع المربح على شراء السلع الغذائية الضرورية وغير الضرورية من الشركات بأسعار الجملة وبيعها للمستهلكين بأسعار التجزئة التي تضمن إلى صاحب المشروع ربح معقول عن كل سلعة يبيعها.

وبعد تجميع المبيعات سيجد صاحب هذا المشروع أنَّه يحقق عائدًا كبيرًا بصورة يومية، علمًا بأنَّ تنفيذ سوبر ماركت على مستوى بسيط في شارع جانبي أو حتى حارة شعبية قد لا يكلف تجهيزه أكثر من 1000 دولار (16 ألف جنيه تقريبًا)، أما إقامة سوبر ماركت في حي راقٍ فقد تزيد تكاليفه عن 20 ألف دولار.

7- كشك قهوة:

في الفترة الأخيرة، انتشرت أكشاك بيع القهوة، إذ أصبحت اتجاه أو ترند كما يشاع بين الشباب، ورغم أن تكلفة تأسيس كشك بمساحة معقولة وتجهيزه بالمعدات اللازمة لصناعة القهوة بأنواع عديدة ليست مرتفعة، إذ قد لا يتخطى تجهيزه 5 آلاف دولار (حوالي 80 ألف جنيه)، غير إنَّه مشروع مربح.

ولنجاح هذا المشروع يجب على صاحبه اختيار مكان مكتظ بالشباب مثل منطقة الجامعة أو شارع حيوي أو ما شابه.

8- محل قهوة متنقل:

أوردنا سابقًا أنَّ المشروعات التي تتعلق بالقهوة في تزايد بصورة كبيرة للغاية، وفكرة بيعها من خلال كشك في مكان حيوي محاط بالعملاء المستهدفين تعد فكرة مشروع مربح.

لكن الابتكار أمر مطلوب وقد يكون سببًا في مضاعفة الأرباح، فبيع القهوة من خلال سيارة مجهزة بجميع التجهيزات اللازمة وقادرة على التنقل من مكان إلى آخر قد يفضلها البعض على فكرة البيع عبر كشك أو محل ثابت.

9- بناء برج سكني:

العقارات من المجالات ذات الأرباح المضمون، فشراء قطعة أرض داخل مدينة ذات كثافة سكانية عالية وبنائها قد يكلف أكثر من 100 ألف دولار (حوالي مليون و580 ألف جنيه)، وقد يقل في بلدان أخرى.

ولكن يجب الانتباه إلى أن الاستثمار في المجال العقاري فكرة مشروع مربح للغاية، فإذا كان لديك مبلغًا كبيرًا فبإمكانك تنفيذ الفكرة.

10- ونش رفع أثاث:

قديمًا كانت الموبيليا وقطع الأثاث تُرفع إلى الطوابق العليا من خلال حملها والصعود بها على درج السلم ما كان يؤدي في بعض الأحيان إلى حدوث خدوش يصعب معالجتها، إضافة إلى تسببها في إرهاق العمال أو أصحاب الأثاث أنفسهم.

أما الآن فعملية رفع الأثاث تتم من خلال أوناش متخصصة لهذا الغرض، وهذه الأوناش ترفع الأثاث إلى أي طابق مهما بلغ ارتفاعه دون حدوث خدش واحد.

وهناك الكثير من الناس الذين يحتاجون إلى رفع وتنزيل الأثاث والموبيليا، ما يعني أن الطلب على خدمات هذا المشروع مرتفعة.

الإبداع في هذا المشروع المربح مطلوب حتى تتميز عن منافسيك وهو تقديم خدمة سريعة ومميزة وبسعر أفضل.

11- إنتاج الأكواب الورقية:

مؤخرًا، ازداد الإقبال على الشرب في الأكواب الورقية في الكافتريات ومحلات بيع القهوة، إذ يفضلها الزبائن على الأكواب البلاستيكية.

ولهذا فإن فكرة صناعة هذه الأكواب الورقية من خلال ماكينة متخصصة بأعلى درجات الجودة وتوزيعها على التجار والعملاء المستهدفين، هي فكرة مشروع مربح شريطة ضمان الأسعار الجيدة للعملاء.

12- الاستيراد من الصين:

استيراد السلع التي يكثر عليها الطلب محليًا من الصين بسعر رخيص وبيعها في السوق المحلي، فكرة مشروع مربح قد تضمن لك تحقيق أرباح كبيرة.

والاستيراد عمومًا مجال كبير يعمل فيه شريحة كبيرة من المستثمرين، وكلً على حسب إمكانياته، ويمكنك في الاستيراد من الصين برأس مال يبدأ من 1000 دولار أو 100 ألف دولار أو أكثر.

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