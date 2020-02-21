مع اقتراب موسم الحج.. تعرف على حدود تدبير الريال السعودي في البنوك

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تزامنًا مع اقتراب موسم الحج وزيادة الإقبال على شراء واستبدال الجنيه بالعملة السعودية، قامت البنوك بتحديد الحد الأدنى من تدبير الريال السعودي أو الدولار على تأشيرة الحج سواء للعملاء أو لغير العملاء.

وتقوم بنوك “الأهلي” و”مصر” و”القاهرة” بتدبير الريال السعودي لعملائهم وغير العملاء وذلك بشرط أن يقوم الحاج بتقديم صورة من تأشيرة السفر وتذكرة الطيران، ليطلع البنك على سبب استبدال الجنيه المصري بالريال السعودي.

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وترفض البنوك الخاصة تدبير العملات الأجنبية سواء كانت ريال سعودي أو دولار لغير العملاء، وتستبدلها لعملائها فقط ممن يملكون حسابات مصرفية بالبنك، مع اشتراط توافر مستندات السفر المطلوبة، وذلك وفق ما أكده موظفين الشباك بالبنوك.

وتسمح البنوك لعملائهم استخدام البطاقات الائتمانية خارج مصر وفق ما تم تحديده من كل بنك وحسب نوع البطاقة، مما يتيح للعملاء سهولة الاستخدام.

ويرصد موقع “مصر 365” حدود تدبير الريال السعودي على تأشيرة الحج في 10 بنوك مختلفة على النحو التالي:

بنك القاهرة:

يسمح البنك بتدبير 2000 ريال سعودي للعملاء، و1000 ريال سعودي لغير العملاء.

البنك الأهلي:

يتيح البنك تدبير 5000 ريال سعودي للعملاء كحد أقصى، و2000 ريال سعودي لغير العملاء.

بنك مصر:

يسمح بتدبير 2000 ريال سعودي للعملاء، و1000 ريال سعودي لغير العملاء.

البنك التجاري الدولي CIB:

يسمح البنك بتدبير الريال السعودي لعملاء البنك فقط، وتختلف الحدود من عميل لآخر حسب حجم رصيد العمل بالبنك

البنك الأهلي المتحد:

يسمح بتدبير 3000 دولار لعملاء البنك فقط.

المصرف المتحد:

يسمح بتدبير 1000 ريال سعودي لعملاء البنك فقط.

بنك HSBC

يسمح البنك بتدبير العملات لعملاء البنك فقط، حيث يقدم للعملاء 2000 دولار أو ما يعادلهم بالعملات الأخرى شهريًا، ويمكن أن ترتفع الحدود عن ذلك وفق حجم ونوع حساب العميل بالبنك.

بنك QNB:

يسمح البنك بتدبير 2000 دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى لعملاء البنك فقط.

بنك SAIB:

يسمح البنك بتدبير 2000 دولار لعملاء البنك فقط أو ما يعادلها من العملات الأخرى.

البنك العربي الأفريقي الدولي:

يسمح البنك بتدبير 2000 دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى لعملاء البنك فقط.