سعر اليورو اليوم

أسعار اليورو الآن محدثة تلقائيًا

هبوط كبير للعملة الأوروبية الموحدة "اليورو" لأقل مستوى في شهرين
هبوط كبير للعملة الأوروبية الموحدة "اليورو" لأقل مستوى في شهرين
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سعر اليورو اليوم، ننشر أحدث الأخبار والتفاصيل الخاصة بسعر اليورو في جمهورية مصر العربية حيث يقدم مصر 365 جدول محدث بالأسعار اليومية للسوق المحلي المصري لبيع وشراء اليورو إلى البنوك المصرية.

هذه الصفحة تعد مرجع لكل من يهتم ببيع وشراء اليورو في مصر  ولمن أراد تحويل اليورو من أحد البنوك المصرية ويعد اليورو العملة الأشهر والمتداولة بكثرة هذه الأسعار محدثة حسب المواقع الرسمية للبنوك المصرية طوال اليوم.

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ستجد أهم وآخر أخبار اليورو والاقتصاد المصري وكل ما يخص هذا الشأن.

هذا الجدول التفصيلي لأسعار اليورو اليوم حسب الصفحات الرسمية للبنوك المصرية.

مصرف ابو ظبي افضل بنك تبيع له اليورو بسعر

18.150 ج.م

سعر الشراء

الامارات دبي الوطني افضل بنك تشتري منه اليورو بسعر

18.23 ج.م

سعر البيع

 

سعر اليورو في السوق السوداء

بلغ سعر اليورو في السوق السوداء اليوم 18.15 جنيها للشراء مقابل 18.23 جنيهاً للبيع.

سعر اليورو الان

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية18.279018.6160
البنك-المصري-الخليجي18.387018.5700
البنك-الأهلي18.381018.5540
بنك-البركة18.311018.6070
بنك-الاسكندرية18.350018.5420
البنك-العربي-الافريقي18.381018.5540
البنك-المركزي18.381018.5330
بنك-مصر18.381018.5540
بنك-بلوم-مصر18.381018.5540
كريدي-أجريكول18.390018.5830
بنك-التعمير-والإسكان18.331018.6620
بنك-بيريوس18.392018.5610
المصرف-المتحد18.381018.5540
البنك-التجاري-الدولي18.359018.5310
المصري-لتنمية-الورادات18.376018.5540
بنك-المشرق18.392018.5650
بنك-HSBC18.420018.5600
بنك-عودة18.376018.5540
البنك-الأهلي-اليوناني18.376018.5540

تحركات سعر اليورو في عام 2019

بدأ اليورو بالتراجع أمام الجنيه المصري بشكل تدريجي في العام الحالي على مدار الشهور الماضية، مع استقرار نسبي أمام الجنيه المصرى مقارنة بسعر نهاية التعاملات الأخيرة، وسجل فروقا طفيفة من بنك لآخر.

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مصر 365 على أخبار جوجل
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