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سعر اليورو اليوم، ننشر أحدث الأخبار والتفاصيل الخاصة بسعر اليورو في جمهورية مصر العربية حيث يقدم مصر 365 جدول محدث بالأسعار اليومية للسوق المحلي المصري لبيع وشراء اليورو إلى البنوك المصرية.

هذه الصفحة تعد مرجع لكل من يهتم ببيع وشراء اليورو في مصر ولمن أراد تحويل اليورو من أحد البنوك المصرية ويعد اليورو العملة الأشهر والمتداولة بكثرة هذه الأسعار محدثة حسب المواقع الرسمية للبنوك المصرية طوال اليوم.

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ستجد أهم وآخر أخبار اليورو والاقتصاد المصري وكل ما يخص هذا الشأن.

هذا الجدول التفصيلي لأسعار اليورو اليوم حسب الصفحات الرسمية للبنوك المصرية.

مصرف ابو ظبي افضل بنك تبيع له اليورو بسعر 18.150 ج.م سعر الشراء الامارات دبي الوطني افضل بنك تشتري منه اليورو بسعر 18.23 ج.م سعر البيع

سعر اليورو في السوق السوداء

بلغ سعر اليورو في السوق السوداء اليوم 18.15 جنيها للشراء مقابل 18.23 جنيهاً للبيع.

سعر اليورو الان

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 18.2790 18.6160 البنك-المصري-الخليجي 18.3870 18.5700 البنك-الأهلي 18.3810 18.5540 بنك-البركة 18.3110 18.6070 بنك-الاسكندرية 18.3500 18.5420 البنك-العربي-الافريقي 18.3810 18.5540 البنك-المركزي 18.3810 18.5330 بنك-مصر 18.3810 18.5540 بنك-بلوم-مصر 18.3810 18.5540 كريدي-أجريكول 18.3900 18.5830 بنك-التعمير-والإسكان 18.3310 18.6620 بنك-بيريوس 18.3920 18.5610 المصرف-المتحد 18.3810 18.5540 البنك-التجاري-الدولي 18.3590 18.5310 المصري-لتنمية-الورادات 18.3760 18.5540 بنك-المشرق 18.3920 18.5650 بنك-HSBC 18.4200 18.5600 بنك-عودة 18.3760 18.5540 البنك-الأهلي-اليوناني 18.3760 18.5540

تحركات سعر اليورو في عام 2019

بدأ اليورو بالتراجع أمام الجنيه المصري بشكل تدريجي في العام الحالي على مدار الشهور الماضية، مع استقرار نسبي أمام الجنيه المصرى مقارنة بسعر نهاية التعاملات الأخيرة، وسجل فروقا طفيفة من بنك لآخر.