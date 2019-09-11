أسعار الذهب اليوم

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ينشر موقع مصر 365 أسعار الذهب بشكل يومي مع بيانات محدثة تلقائيًا وتقارير تفصيلية عن سعر الجرام عيار 24 , سعر الجرام عيار 21, سعر الجرام عيار 18 و سعر الاوقية والجنية الذهب ويمكنك التقرير من متابعة حالة الذهب انخفاضًا وصعودًا.

فمن بين كل المعادن الثمينة، يعد الذهب الأكثر استثمارا، حيث يبحث المستثمرون عن الذهب لزيادة أرباحهم من خلال استخدام العقود الآجلة، ويخضع السوق للكثير من التقلبات وملاذ آمن في وقت الأزمات التي تمر بها الدول بالمقارنة بأي معدن آخر.

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كيفية الاستثمار في معدن الذهب؟

يتطلع المستثمرون إلى الاستثمار في الذهب بشكل مباشر عن طريق عدة خيارات متاحة، الأصول المادية، المتاجرة بالعقود الآجلة أو صناديق الاستثمار المتداولة.

وللذهب عدة عيارات أولهم الذهب عيار 24 ويعد أكثر أنواع الذهب نقاءًا بدون أي نسبة أو إضافة لمعدن آخر كالنحاس، ويوجد أيضًا الذهب عيار 22 و الذهب عيار 21 والذهب عيار 18 والذهب عيار 14 والذهب عيار 12 وأخيرًا الذهب عيار 9 الذي يعد أقل الأنواع نقاءًا.

في ذات السياق، فتجارة الذهب بحاجة لرأس مال كبير وذلك لأن سعر الذهب كبير ويتم تسعيره وفقًا لسعره عالميًا.

حالة الذهب في الشهور الماضية؟

وصل سعر الذهب عالمًا إلى مستويات غير مسبوقة لم نرها منذ عام 2013 بسبب عدة عوامل أهمها انهيار عوائد سندات الخزانة وسوق الأسهم المتقلب، لذلك، بدأ الذهب في الارتفاع الصاروخي ليرتفع من سعر 1285 دولار للأوقية عالميًا، إلى 1566 دولار للأوقية عالميًا.

وما أن وصل الذهب إلى أقصى أسعاره عالميًا خلال الستة سنوات الماضية، تلقى ضربة موجعة نتيجة عودة المحادثات التجارية بين أمريكا والصين، بعدها انخفض سعر الذهب عالميًا بقيمة 35 دولار، حيث تعد هذه الخسارة هي الأكبر من شهر يناير الماضي.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 781 إلى 783 عيار 22 716 إلى 718 عيار 21 683 إلى 685 عيار 18 585 إلى 587 عيار 14 455 إلى 457 عيار 12 390 إلى 391 الاونصة 24,276 إلى 24,347 الجنيه الذهب 5,464 إلى 5,480 الكيلو 780,571 إلى 782,857