مصر تستهدف عجزاً كلياً لموازنة العام القادم بنسبة 6%

مصر تستهدف عجزاً كلياً لموازنة العام القادم بنسبة 6%
مصر تستهدف عجزاً كلياً لموازنة العام القادم بنسبة 6%
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أعلن رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي، إن الدولة مصر تستهدف تحقيق عجز كلي خلال الموازنة العامة للدولة المصرية خلا لالعام المالي القادم بنسبة مئوية تصل إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي خلال الكلمة التي ألقاها اليوم نيابة عنه الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال فعاليات “مؤتمر يورومني مصر”، الذي عقد اليوم الإثنين، أنه من المتوقع أن تحقيق عجز موازنة بنسبة مئوية تصل إلى 7.2% خلال العام الراهن، في مقابل نسبة مئوية تصل إلى 13% منذ ثلاثة سنوات قد مضت.

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وأشار رئيس مجلس الوزراء المصري أن الحكومة المصرية تستهدف العمل على تحقيق فائضاً أولياً بنسبة مئوية تصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، كما أوضح أن الحكومة المصرية تعمل بشكل جدي خلال تلك الفترة على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي بالدولة المصرية.

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