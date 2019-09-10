سعر الدولار اليوم الثلاثاء 10-9-2019: تراجع الدولار في البنوك الآن

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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 10-9-2-2019، ننشر أحدث الأخبار الخاصة بسعر الدولار الأمريكي في جمهورية مصر العربية، ويقدم موقع مصر 365، سعر الدولار في السوق المحلية، لكل من يهتم ببيع وشراء الدولار الأمريكي في مصر.

آخر تحديثات سعر الدولار، اليوم الثلاثاء 10-9-2-2019، في البنوك المصرية، ونقدم هذه الأسعار المحدثة بحسب المواقع الرسمية للبنوك المصرية طوال اليوم.

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حيث شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري ارتفاعًا في 3 بنوك وهي “البنك المركزي المصري، البنك المصرى لتنمية الصادرات، بنك عودة”، فيما تراجع في باقي البنوك خلال التعاملات اليومية.

حيث تراجع سعر الدولار اليوم فى مصرف أبو ظبي من سعر 16.46 للشراء إلى 16.43، وتراجع سعر البيع في البنك من 16.55 إلى 16.53 جنيه.

سجل سعر صرف الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 16.412 جنيه للشراء، و16.534 جنيه للبيع.

وفي البنك المصري لتنمية الصادرات وبنك عودة سجل سعر صرف الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات وبنك عودة 16.430 جنيه للشراء، و16.530 جنيه للبيع.

وشهد سعر صرف الدولار تراجعا طفيفا أمام الجنيه المصري بلغ قرشا واحدا في عدد من البنوك منها “البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك البركة، بنك الإسكندرية، المصرف المتحد، البنك التجاري الدولي”، فيما انخفض قرشين في بنك الكويت الوطني.

وسجل سعر الدولار أمام الجنبه المصري في بنوك “البنك الأهلي المصري، بنك مصر، وبنك البركة” 16.430 جنيه للشراء، و16.530 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدولار في بنوك “الإسكندرية، المصرف المتحد، والبنك التجاري الدولي CIB” نحو 16.410 جنيه للشراء، و16.510 جنيه للبيع.

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، اليوم، قرشين في بنك الكويت الوطني وسجل سعر صرف الدولار 16.430 جنيه للشراء، و16.530 جنيه للبيع.

اقرأ المزيد: سعر الدولار اليوم في البنوك والموازي (جدول محدث باستمرار).

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