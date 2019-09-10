سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10-9-2019: أحدث أسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب
أسعار الذهب
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سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10-9-2-2019، ينشر موقع مصر 365 أسعار الذهب بشكل يومي مع بيانات محدثة تلقائيًا وتقارير تفصيلية عن سعر الجرام عيار 24، سعر الجرام عيار 21، سعر الجرام عيار 18، وسعر الأوقية والجنيه الذهب.

ويقدم موقع مصر 365 تقريرا محدثا باستمرار من الصفحات الرسمية بحالة أسعار الذهب من حيث الارتفاع والانخفاضً، لأن الذهب هو الأكثر استثمارا، حيث يبحث المستثمرون عن الذهب لزيادة أرباحهم فهو الملاذ الآمن في وقت الأزمات التي تمر بها الدول.

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وشهدت أسعار الذهب، حالة من الاستقرار حيث سجل جرام الذهب عيار 12 نحو 396.78 جنيه، وبلغ عيار 14 نحو 462.92 جنيه، وعيار 18 نحو 595.18 جنيه، فيما بلغ عيار 21 نحو 694.39 جنيه، وعيار 22 نحو 727.44 جنيه، وعيار 24 نحو 793.57 جنيه.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 5555 جنيها، وبلغ سعر الأونصة نحو 24680 جنيهًا، ووصل سعر كيلو الذهب إلى نحو 793567 جنيها.

اقرأ المزيد: سعر الذهب اليوم (جدول محدث باستمرار).

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