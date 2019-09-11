أسعار الذهب اليوم الأربعاء 11-9-2019 في مصر

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أسعار الذهب اليوم الأربعاء 11-9-2019، ينشر موقع مصر 365 أسعار الذهب بشكل يومي مع بيانات محدثة تلقائيًا وتقارير تفصيلية عن سعر الجرام عيار 24، سعر الجرام عيار 21، سعر الجرام عيار 18، وسعر الأوقية والجنيه الذهب.

ويقدم موقع مصر 365 تقريرا محدثا باستمرار من الصفحات الرسمية بأسعار الذهب بشكل يومي من حيث الارتفاع والانخفاض، لأنه المعدن الأكثر استثمارا، حيث يبحث المستثمرون عن الذهب لزيادة أرباحهم فهو الملاذ الآمن في وقت الأزمات التي تمر بها الدول.

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وتشهد أسعار الذهب اليوم حالة من الاستقرار، عقب تراجع بلغ نحو 11 جنيها في نهاية التعاملات، أمس، ويستعرض “مصر 365” أسعار الذهب خلال بداية تعاملات اليوم الأربعاء 11 سبتمبر الجاري:

سعر جرام الذهب عيار 12

سجَّل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 391 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

كما سجَّل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 457 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 587 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى نحو 685 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 22

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 718 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 783 جنيها.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 5,480 جنيها، ووصل سعر كيلو الذهب إلى نحو 782,857 جنيها.

اقرأ المزيد: سعر الذهب اليوم (جدول محدث باستمرار).

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