سعر الدولار اليوم الأربعاء 11-9-2019.. العملة الخضراء تتراجع

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سعر الدولار اليوم الأربعاء 11-9-2019، ننشر أحدث الأخبار الخاصة بسعر الدولار الأمريكي في جمهورية مصر العربية، ويقدم موقع مصر 365، سعر الدولار في السوق المحلية، لكل من يهتم ببيع وشراء الدولار الأمريكي في مصر.

آخر تحديثات سعر الدولار، اليوم الأربعاء 11-9-2019، في البنوك المصرية، ونقدم هذه الأسعار المحدثة بحسب المواقع الرسمية للبنوك المصرية طوال اليوم.

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وشهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري تراجعا طفيفا في عدد من البنوك منها “البنك المركزي المصري، البنك المصري لتنمية الصادرات، بنك عودة، البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك البركة، بنك الإسكندرية، المصرف المتحد، البنك التجاري الدولي، بنك الكويت الوطني”.

وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في البنك المركزي المصري نحو 16.386 جنيه للشراء، و16.514 جنيه للبيع.

كما تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في بنك عودة وسجل 16.39 جنيه للشراء، و16.40 جنيه للبيع.

وتراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم، في 4 بنوك هي “بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، وبنك البركة، وبنك الكويت الوطني” نحو 16.39جنيه للشراء، و16.49 جنيه للبيع.

كما تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 3 بنوك ” والمصرف المتحد، والتجاري الدولي CIB” نحو 16.37 جنيه للشراء، و16.47 جنيه للبيع.

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