سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 11-9-2019 في مصر

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سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 11-9-2019، ننشر أحدث الأخبار الخاصة بسعر الريال السعودي اليوم في جمهورية مصر العربية، ويقدم موقع مصر 365، سعر الريال في السوق المحلية، لكل من يهتم ببيع وشراء الريال السعودي في مصر.

آخر تحديثات سعر الريال السعودي، اليوم الأربعاء 11-9-2019، في البنوك المصرية، ونقدم هذه الأسعار المحدثة بحسب المواقع الرسمية للبنوك المصرية طوال اليوم.

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حيث شهد سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري تراجعًا طفيفا في عدد من البنوك في بداية التعاملات اليومية، وهي “البنك المركزي المصري، البنك المصري لتنمية الصادرات، بنك عودة، البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك البركة، بنك الإسكندرية، المصرف المتحد، البنك التجاري الدولي، بنك الكويت الوطني”.

سجل سعر صرف الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري 4.368 جنيه للشراء، و4.402 جنيه للبيع.

وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل سعر صرف الريال السعودي اليوم، 4.362 جنيه للشراء، و4.404 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي اليوم، في البنك المصري الخليجي وبنك عودة نحو 4.369 جنيه للشراء، ونحو 4.396 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي أمام الجنبه المصري في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 4.357 جنبه للشرء، مقابل 4.396 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال في بنك البركة 4.30 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية بلغ 4.334 جنيه للشراء، مقابل 4.388 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد 4.336 جنيه للشراء، مقابل 4.392 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي CIB بلغ سعر الريال السعودي اليوم 4.347 جنيه للشراء، و4.391 جنيه للبيع.

كما شهد سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، اليوم، تراجعا في بنك الكويت الوطني وسجل سعر صرف الريال السعودى 4.349 جنيه للشراء، و4.409 جنيه للبيع.

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