“الاستثمار” تطرح 107 وحدات صناعية  كاملة التشطيب في الدقهلية

أراضي
أراضي
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بمساحات تتراوح ما بين 144 مترًا مربعًا وحتى 576 مترًا مربعًا للمشروع الواحد، أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، طرح عدد من الوحدات الصناعة والتي تبلغ نحو 107 وحدات، في محافظة الدقهلية.

وذكرت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي برئاسة الدكتورة سحر نصر، أن طرح الوحدات الصناعية في مدينة ميت غمر، يأتي بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرة إلى أن الوحدات ستكون كاملة التشطيب والمرافق، وذلك على أن تُصدر لها الموافقات والتراخيص من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك بحسب أحكام قانون الاستثمار ولائحته.

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وذكرت وزارة الاستثمار أنَّه يمكن أن يتقدم الشخص إلى أكثر من وحدة صناعية بحسب المساحات المعلنة، وذلك بشرط أن تكون المفاضلة طبقًا للقواعد التي أقرتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في كراسة الشروط.

وأوضحت الوزارة، في بيان صدر عنها، أن التعاقد سيكون بنظام “حق الانتفاع” لمدة تصل إلى نحو 15 عامًا وتكون هذه المدة قابلةً للتجديد، مشيرة إلى أن الهيئة العامة للاستثمار سوف تُصدر الموافقات والتراخيص اللازمة من أجل المشروعات، وتتضمن المنطقة الاستثمارية الجديدة العديد من الخدمات للمستثمرين والعاملين منها “مراكز تدريب، ومعارض، ومنافذ بيع، ودور عبادة، وملعب خماسي، وأماكن انتظار سيارات”.

وأكدت الوزارة أنها تقدم تسهيلات من أجل التراخيص دون الحاجة إلى القيد بالسجل الصناعي، ويكون ذلك اعتمادًا على قرار الترخيص بمزاولة النشاط الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مشيرة إلى أنه لا يجوز لأي جهة إدارية اتخاذ أي إجراء في المناطق الاستثمارية، وكذا المشروعات العاملة الموجودة فيها، إلا بعد الرجوع للهيئة العامة للاستثمار.

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