أسعار الذهب اليوم الخميس 12-9-2019 في مصر

Advertisements

أسعار الذهب اليوم الخميس 12-9-2019، ينشر موقع مصر 365 أسعار الذهب بشكل يومي مع بيانات محدثة تلقائيًا وتقارير تفصيلية عن سعر الجرام عيار 24، سعر الجرام عيار 21، سعر الجرام عيار 18، وسعر الأوقية والجنيه الذهب.

ويقدم موقع مصر 365 تقريرا محدثا باستمرار من الصفحات الرسمية بأسعار الذهب بشكل يومي من حيث الارتفاع والانخفاض، لأنه المعدن الأكثر استثمارا، حيث يبحث المستثمرون عن الذهب لزيادة أرباحهم فهو الملاذ الآمن في وقت الأزمات التي تمر بها الدول.

Advertisements

وتشهد أسعار الذهب اليوم حالة من الاستقرار، عقب ارتفاع قدره 5 جنيهات في التعاملات اليومية، أمس، ويستعرض “مصر 365” أسعار الذهب خلال بداية تعاملات اليوم الخميس 12 سبتمبر الجاري:

سعر جرام الذهب عيار 12

سجَّل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 391 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

كما سجَّل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 457 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 587 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى نحو 685 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 22

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 718 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 783 جنيها.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 5,526 جنيها، ووصل سعر كيلو الذهب إلى نحو 789,378 جنيها.

اقرأ المزيد: سعر الذهب اليوم (جدول محدث باستمرار).

Advertisements
مصر 365 على أخبار جوجل
الوسوم

مقالات ذات صلة

مع بداية تعاملات اليوم الخميس.. سعر الدولار يتراجع أمام الجنيه بـ 7 بنوك

كيف تراجع سعر الدولار في مصر خلال 3 سنوات

منذ 13 دقيقة
سعر الدولار أمام الجنيه المصري

تعرف على أسباب تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري

منذ 14 دقيقة
أسعار السيراميك

تعرف على أرخص أماكن لبيع السيراميك وخطوات التعرف على أنواعه

منذ ساعتين
المركزي الأوروبي يعلن عن خفض الفائدة الرئيسية إلى نسبة -0.5%

المركزي الأوروبي يعلن عن خفض الفائدة الرئيسية إلى نسبة -0.5%

منذ 4 ساعات
إليكم.. افضل انواع الدفايات المنزلية في السوق المصري بأقل سعر

تعرف على افضل انواع الدفايات المنزلية في السوق المصري – صور

منذ 6 ساعات
الريال السعودي

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 12-9-2019 في مصر

منذ 10 ساعات

سعر الدولار اليوم الخميس 12-9-2019 في مصر

منذ 10 ساعات
اليورو الجديد

سعر اليورو اليوم الخميس 12-9-2019 في مصر

منذ 10 ساعات
أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم

منذ 22 ساعة
تعرف على.. كيفية تدعيم الاحتياطي النقدي الأجنبي السيطرة على الدين الخارجي بمصر؟

سعر الدولار اليوم

منذ 22 ساعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق