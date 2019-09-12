سعر الدولار اليوم الخميس 12-9-2019 في مصر

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سعر الدولار اليوم الخميس 12-9-2019، ننشر أحدث الأخبار الخاصة بسعر الدولار الأمريكي في جمهورية مصر العربية، ويقدم موقع مصر 365، سعر الدولار في السوق المحلية، لكل من يهتم ببيع وشراء الدولار الأمريكي في مصر.

آخر تحديثات سعر الدولار، اليوم الخميس 12-9-2019، في البنوك المصرية، ونقدم هذه الأسعار المحدثة بحسب المواقع الرسمية للبنوك المصرية طوال اليوم.

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وشهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري تراجعا طفيفا في عدد من البنوك منها “البنك المركزي المصري، البنك المصري لتنمية الصادرات، بنك عودة، البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك البركة، بنك الإسكندرية، المصرف المتحد، البنك التجاري الدولي، بنك الكويت الوطني”.

وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في البنك المركزي المصري نحو 16.380 جنيه للشراء، و16.504 جنيه للبيع.

كما تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في بنك عودة وسجل 16.390 جنيه للشراء، و16.490 جنيه للبيع.

وتراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم، في بنك الكويت الوطني” وبلغ نحو 16.410 جنيه للشراء، و16.510 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في “بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، وبنك البركة” نحو 16.390 جنيه للشراء، و16.490 جنيه للبيع.

كما تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنكي “المصرف المتحد، والتجاري الدولي CIB” نحو 16.370 جنيه للشراء، و16.470 جنيه للبيع.

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