سعر اليورو اليوم الخميس 12-9-2019 في مصر

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سعر اليورو اليوم الخميس 12-9-2-2019، ننشر أحدث الأخبار الخاصة بسعر اليورو اليوم في جمهورية مصر العربية، ويقدم موقع مصر 365، سعر اليورو في السوق المحلية، لكل من يهتم ببيع وشراء اليورو في مصر.

آخر تحديثات سعر اليورو، اليوم الخميس 12-9-2-2019، في البنوك المصرية، ونقدم هذه الأسعار المحدثة بحسب المواقع الرسمية للبنوك المصرية طوال اليوم.

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حيث شهد سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري أمام الجنيه المصري تراجعًا طفيفا في عدد من البنوك في بداية التعاملات اليومية، وهي “البنك المركزي المصري، بنك عودة، البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك البركة، بنك الإسكندرية، المصرف المتحد، البنك التجاري الدولي، بنك الكويت الوطني”، كما شهد سعر اليورو اليوم، في البنك المصري لتنمية الصادرات ارتفاعا في سعر البيع وتراجعا طفيفا في سعر الشراء، خلال التعاملات اليومية.

سجل سعر صرف اليورو اليوم في البنك المركزي المصري 18.017 جنيه للشراء، و18.142 جنيه للبيع.

وفي بنك البركة سجل سعر صرف اليورو اليوم نحو 17.93 جنيه للشراء، ونحو 18.230 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 18.022 جنيه للشراء، ونحو 18.220 جنيه للبيع.

كما سجل سعر صرف اليورو اليوم، في البنك المصري الخليجي نحو 18.016 جنيه للشراء، و18.235 جنيه للبيع، وفي بنك الكويت الوطني سجل 18.046 جنيه للشراء، و18.252 جنيه للبيع، وفي التجاري الدولي CIB بلغ نحو 17.997 جنيه للشراء، و18.208 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية سجل سعر صرف اليورو اليوم، 17.955 جنيه للشراء، و18.197 جنيه للبيع، وفي بنك مصر بلغ 18.024 جنيه للشراء، و18.230 جنيه للبيع

وتراجع سعر صرف اليورو في المصرف المتحد حيث بلغ نحو 18.002 جنيه للشراء، و18.208 جنيه للبيع. وفي بنك البركة سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه تراجعا جديدا ووصل سعر الصرف إلى 17.933 جنيه للشراء، و18.224 جنيه للبيع.

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