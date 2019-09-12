المركزي الأوروبي يعلن عن خفض الفائدة الرئيسية إلى نسبة -0.5%

المركزي الأوروبي يعلن عن خفض الفائدة الرئيسية إلى نسبة -0.5%
المركزي الأوروبي يعلن عن خفض الفائدة الرئيسية إلى نسبة -0.5%
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أعلن البنك المركزي الأوروبي على حزمة تحفيزات جديدة، كما كان متوقعا يوم الخميس، حيث أعلن البنك المركزي الأوروبي عن قرار خفض أسعار الفائدة، وقد تم إقرار جولة جديدة من مشتريات السندات من أجل دعم نمو اقتصاد منطقة اليورو الأوروبية، ووقف الانخفاض المقلق الخاص بتوقعات التضخم الاقتصادي.

وقد أعلن البنك المركزي الأوروبي تبعاً للبيان الصادر عنه اليوم إنه قد تم خفض سعر الفائدة على الإيداع لمستوى قياسي منخفض عند نسبة -0.5% من نسبة -0.4%، وسوف يتم استئناف شراء سندات بقيمة تصل إلى 20 مليار يورو شهرياً اعتباراً من شهر نوفمبر القادم لعام 2019.

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وقد أعلن البنك المركزي الأوروبي خلال البيان الصادر عنه، أنه يتوقع أن يقوم مجلس المحافظين بالاستمرار في شراء السندات، طالما كان ذلك من الأمور الضرورية من أجل العمل على تعزيز أثر تيسير أسعار الفائدة، وأن تنتهي قبل وقت قليل من بدء المجلس بزيادة أسعار الفائدة الرئيسية الخاصة بالبنك المركزي الأوروبي.

كما أعلن البنك المركزي الأوروبي عن تخفيف شروط القروض الطويلة الأجل للبنوك، على أن يتم تطبيق سعر فائدة متدرجاً للإيداع من أجل مساعدة البنوك.

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