تعرف على أرخص أماكن لبيع السيراميك في مصر وخطوات التعرف على أنواعه

يجهل الكثير من المواطنين أن هناك أنواع عديدة من السيراميك، وأن الطلب يتوقف على الفرز الخاص به، حيث يوجد سيراميك فرز أول، وثاني، وثالث فضلًا عن الكسر وتختلف الأسعار الخاصة بالسيراميك من شركة إلى أخرى ووفقًا للفرز الخاص بها، حيث شهدت أسعار السيراميك خلال السنوات الماضية ارتفاعًا ملحوظًا خاصة بعد تعويم العملة المصرية، وينتشر عرض السيراميك في عدد كبير من المعارض على مستوى الجمهورية وتختلف الأسعار من معرض لآخر، كما يوجد أماكن مخصصة لبيع السيراميك بأسعار تناسب الجميع.

وينتشر العديد من المعارض التي تبيع السيراميك جملة أو قطاعي على مستوى الجمهورية، كما يمكنك الذهاب إلى مناطق معينة بالقاهرة تبيع السيراميك بأفضل الأسعار مثل منطقة السبتية، والتي يكثر بها المعارض التي تبيع الأدوات الصحية فضلًا عن السيراميك وغير ذلك من الأدوات المختلفة.

كما يمكنك الذهاب إلى أحد فروع السلاب المنتشرة بعدد كبير من محافظات الجمهورية، والتي يتوافر بها أسعار مناسبة للسيراميك مقارنة بالشركات والمحلات التجارية الأخرى.

متوسط أسعار السيراميك في مصر

شهد السيراميك ارتفاعًا ملحوظًا في أسعاره والتي تبدأ من 30% وحتى 70% نظرًا لارتفاع سعر المواد الخام وعن متوسط الأسعار الخاصة بالسيراميك الخاصة بعدة شركات متعارف عليها فهي على النحو التالي:

يبدأ سعر متر سيراميك فيردي من 40 جنيهًا وحتى 90 جنيهًا.

ويبدأ سعر المتر في سيراميك ألفا من 35 جنيهًا وحتى 90 جنيهًا.

أما سعر المتر الخاص بسيراميك جيلامور للأرضيات والحوائط يبدأ من 60 جنيهًا وحتى 70 جنيهًا.

ويبدأ سعر المتر لسيراميك بيراميدز من 60 جنيهًا وحتى 70 جنيهًا.

أما سعر متر سيراميك كليوباترا فرز أول يبدأ من 85 جنيهًا وقد يصل إلى 100 جنيهًا.

وعن سعر متر سيراميك كليوباترا فرز ثاني تبدأ من 55 جنيهًا وقد تصل إلى 75 جنيهًا.

وتوفر الكثير من الشركات عدة عروض على الأرضيات والحمامات والتي تصل إلى 8 آلاف جنيه فقط.

كيف تتعرف على أنواع السيراميك قبل الشراء؟