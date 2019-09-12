تعرف على أسباب تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري

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أوضح على الحريري سكرتير شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية أن سعر الدولار حقق انخفاضًا ملحوظًا بالصرافات تزامنًا مع انخفاض سعره المستمر بالبنوك خاصة منذ بداية هذا العام.

وقال الحريري في تصريحات صحفية، إن سعر الدولار سجل خلال متوسط تعاملات اليوم في شركات الصرافة انخفاضًا نحو 3 قروش ليسجل 16.38 جنيه للشراء و16.48 جنيه للبيع، موضحًا أن جميع الصرافات ملتزمة بالأسعار التي أصدرها البنك المركزي.

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أسباب تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري

أوضح الحريري أنها بسبب ارتفاع تدفق النقد الأجنبي للسوق المصري والجهاز المصرفي منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، جاء ذلك بعد دخول 2 مليار دولار البنك المركز قيمة الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، فضلًا عن 4 مليارات دولار قيمة سندات دولارية قامت ببيعها وزارة المالية في الأسواق الدولية.

كما أضاف الحريري إلى أسباب تراجع الدولار، تدفقات العملات الأجنبية إلى نحو 4 مليارات دولار من صناديق عالمية للاستثمار في الأوراق المالية وأدوات الدين المحلية، بالإضافة إلى 4 مليارات دولار تنازلات من العملاء عن الأجنبية خلال شهر فبراير الماضي.

جدير بالذكر، أن أسعار صرف الدولار قد شهدت انخفاضًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري بعدد من البنوك العاملة المصرية خلال تعاملات اليوم، الخميس 12 سبتمبر، وذلك تزامنًا مع نهاية التعاملات الأسبوعية.

وكان سعر الدولار تراجع أكثر من واحد جنيه وأربعين قرشًا منذ بداية العام الحالي.

وتراجع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر بمقدار ثلاثة قروش، ليسجل نحو 16.38 جنيه للشراء و16.48 جنيه للبيع، كما تراجع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي ليسجل 16.36 جنيه للشراء و16.46 جنيه للبيع، وذلك طبقا لآخر تحديث.

فيما تراجع سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي وبنك عودة وبنك التنمية الصناعية، بمقدار قرشين ليسجل نحو 16.38 جنيه للشراء و16.48 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي اليوناني والبنك العقاري العربي وبنك المشرق وكريدي أجريكول تراجع سعر الدولار بمقدار قرشين ليسجل نحو 16.39 جنيه للشراء و16.49 جنيه للبيع.

ويتم تحديد سعر الصرف في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب التي بدأت منذ تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016.