البلطي بـ27 والجمبري بـ160 جنيها.. أسعار الأسماك اليوم

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استقرت أسعار السمك في مصر اليوم، بأصنافه المختلفة في سوق العبور لتجارة الجملة.

ووصل سعر كيلو البلطي في الأسواق إلى 27 جنيها، والبلطى نمرة “2” 22 جنيها، بينما سجل كيلو البلطي الأسواني 35 جنيها، والجمبري نمرة “3” 160 جنيها.

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وبلغ سعر كيلو قشر البياض نحو 64 جنيها، والبياض البلدي 50 جنيها، وبلغ سعر كيلو سمك الثعابين 180 جنيها، بينما وصل سعر القراميط 20 جنيها، والبورى “1” بـ50 جنيها، والبورى “2” بـ 30 جنيها.

ووصل سعر سمك المكرونة المجمد 25 جنيها للكيلو، والكابوريا 140 جنيها، والمكرونة السويسي 65 جنيها، والسبيط 90 جنيها، وسمك موسى 66 جنيها، والجمبري 3650 جنيه.