الطماطم بـ6 والتين بـ8 جنيهات.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

Advertisements

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة، حالة من الاستقرار في الأسعار، في سوق العبور، كما شهدت الأسواق المحلية حالة من الاستقرار في أسعار السلع الغذائية.

حيث سجّل سعر كيلو الطماطم نحو 6.20 جنيه، وتراوح سعر كيلو البطاطس من 3 جنيهات حتى 5.5 جنيه، ويبلغ سعر كيلو الليمون البلدي من 5 حتى 11 جنيها، وبلغ سعر الكيلوجرام من الكوسة من 5 حتى 7 جنيهات، وسجل سعر البصل من جنيهين حتى 4 جنيهات للكيلوجرام.

Advertisements

وسجلت البامية نحو 20 جنيهًا للكيلوجرام، وتراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 24 جنيها حتى 30 جنيهًا، ووصل الخيار الصوب إلى نحو 8 جنيهات للكيلوجرام، وبلغ سعر الجزر من دون عروش إلى نحو 6 جنيهات للكيلوجرام، ووصل سعر كيلو الباذنجان الرومي إلى 3 جنيهات، وكيلو الباذنجان البلدي سجل نحو 3 جنيهات.

وصل سعر كيلو الملوخية إلى نحو 3 جنيهات، وبلغ سعر كيلوجرام الفلفل الرومي البلدي نحو 4 جنيهات، سجل كيلوجرام الفلفل الرومي “الصوب” 6 جنيهات، والفلفل البلدي “الحامي” 5 جنيهات، وسجل سعر كيلو الفلفل الألوان نحو 12 جنيهًا، ووصل سعر كيلو الخيار البلدي إلى 6 جنيهات.

وبلغ كيلوجرام القلقاس 7 جنيهات، والثوم بلغ 8 جنيهات للكيلوجرام، ووصل سعر القرنبيط إلى 4 جنيهات للواحدة، وسعر خس كابوتشي 5 جنيهات، وسعر خس الرابطة “3 كيلوجرامات” من 5 إلى 10 جنيهات.

وعن أسعار الفاكهة، اليوم، سجل المانجو العويس من 15 لـ 21 جنيها للكيلوجرام، وبلغ سعر البرتقال الصيفي 9 جنيهات، وتراحت الجوافة من 4 إلى 7 جنيهات للكيلوجرام، وسجل التين البرشومي نحو 8 جنيهات للكيلو، والخوخ المستورد سجل نحو 15 جنيها، وتراوح سعر كيلو التفاح الأمريكي بين 17 و21 جنيها، وكيلو التفاح المصري من 8 إلى 12 جنيها.

وبلغ سعر كيلو المانجو النعومي نحو 20 جنيها، والعنب البناتي الأحمر 8 جنيهات، والعنب البناتي الأصفر 7 جنيهات، وسعر الكانتلوب من 3 إلى 5 جنيهات، والرمان يتراوح سعرها ما بين 5 لـ8 جنيهات، والبلح زغلول من 5 حتى 8 جنيهات، والبلح سلمى بـ12 جنيها، والبلح البارحى بـ18 جنيها.