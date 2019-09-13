ارتفع في “المصري الخليجي”.. سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 13-9-2019

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سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 13-9-2019، ننشر أحدث الأخبار الخاصة بسعر الريال السعودي اليوم في جمهورية مصر العربية، ويقدم موقع مصر 365، سعر الريال في السوق المحلية، لكل من يهتم ببيع وشراء الريال السعودي في مصر.

أخر تحركات سعر الريال السعودي، اليوم الجمعة 13-9-2019، في البنوك المصرية، ونقدم هذه الأسعار المحدثة بحسب المواقع الرسمية للبنوك المصرية طوال اليوم.

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حيث شهد سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري تراجعًا طفيفا في عدد من البنوك في ختام تعاملات الأسبوع، وهي “البنك المركزي المصري، بنك عودة، البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك البركة، بنك الإسكندرية، المصرف المتحد، البنك التجاري الدولي، بنك الكويت الوطني”.

بينما شهد سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي ارتفاعا طفيفا سجل قرشا واحدا عن تعاملات أمس.

وسجل سعر صرف الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري 4.360 جنيه للشراء، و4.394 جنيه للبيع.

وفي البنك المصري الخليجي سجل سعر صرف الريال السعودي اليوم، 4.364 جنيه للشراء، و4.392 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي اليوم، في بنك عودة نحو 4.364 جنيه للشراء، ونحو 4.391 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي أمام الجنبه المصري في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 4.352 جنبه للشرء، مقابل 4.391 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال في بنك البركة 4.294 جنيه للشراء، و4.426 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية شهد الريال السعودي استقرارا في الشراء وحقق ارتفاعا طفيفا في البيع، حيث بلغ 4.334 جنيه للشراء، مقابل 4.388 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد 4.329 جنيه للشراء، مقابل 4.384 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي CIB بلغ سعر الريال السعودي اليوم 4.342 جنيه للشراء، و4.386 جنيه للبيع.

كما شهد سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، اليوم، تراجعا في بنك الكويت الوطني وسجل سعر صرف الريال السعودى 4.339 جنيه للشراء، و4.398 جنيه للبيع.

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