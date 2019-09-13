تراجع أكثر من 10 قروش.. سعر اليورو اليوم الجمعة 13-9-2019

Advertisements

سعر اليورو اليوم الجمعة 13-9-2-2019، ننشر أحدث الأخبار الخاصة بسعر اليورو اليوم في جمهورية مصر العربية، ويقدم موقع مصر 365، سعر اليورو في السوق المحلية، لكل من يهتم ببيع وشراء اليورو في مصر.

آخر تحديثات سعر اليورو، اليوم الجمعة 13-9-2-2019، في البنوك المصرية، ونقدم هذه الأسعار المحدثة بحسب المواقع الرسمية للبنوك المصرية طوال اليوم.

Advertisements

حيث شهد سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري أمام الجنيه المصري تراجعًا طفيفا في عدد من البنوك في بداية التعاملات اليومية، وهي “البنك المركزي المصري، بنك عودة، البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك الإسكندرية، المصرف المتحد، البنك التجاري الدولي، بنك الكويت الوطني”، كما شهد سعر اليورو اليوم، في بنك البركة ارتفاعا في سعر البيع والشراء، سجل نحو 4 قروش، خلال التعاملات اليومية.

تراجع سعر صرف اليورو اليوم في البنك المركزي المصري نحو 9 قروش، حيث بلغ 17.920 جنيه للشراء، و18.163 جنيه للبيع، مقارنة بأسعار أمس حيث سجل 18.017 جنيه للشراء، و18.159 جنيه للبيع.

وفي بنك البركة سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه ارتفاعا، بلغ 4 قروش، في سعر البيع والشراء، ووصل سعر الصرف إلى 17.975 جنيه للشراء، و18.266 جنيه للبيع، مقارنة بأسعار أمس حيث بلغ 17.933 جنيه للشراء، و18.224 جنيه للبيع.

وفي بنك عودة تراجع سعر صرف اليورو، 12 قرشا، اليوم، في بداية تعاملاته حيث بلغ نحو 17.901 جنيه للشراء، ونحو 18.231 جنيه للبيع، مقارنة بأسعار أمس حيث سجل نحو 18.024 جنيه للشراء، ونحو 18.230 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 17.889 جنيه للشراء، ونحو 18.231 جنيه للبيع.

كما سجل سعر صرف اليورو اليوم، في البنك المصري الخليجي نحو 17.884 جنيه للشراء، و18.237 جنيه للبيع، وفي بنك الكويت الوطني سجل 17.889 جنيه للشراء، و18.231 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي CIB تراجع سعر صرف اليورو 13 قرشا للشراء أمام الجنيه المصري، وبلغ نحو 17.867 جنيه للشراء، و18.209 جنيه للبيع، مقارنة بأسعار أمس حيث بلغ نحو 17.997 جنيه للشراء، و18.208 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية سجل سعر صرف اليورو اليوم، 17.955 جنيه للشراء، و18.197 جنيه للبيع، وفي بنك مصر بلغ 17.858 جنيه للشراء، و18.220 جنيه للبيع

وتراجع سعر صرف اليورو في المصرف المتحد حيث بلغ نحو 17.866 جنيه للشراء، و18.197 جنيه للبيع.

اقرأ المزيد: سعر اليورو اليوم في البنوك والموازي (جدول محدث باستمرار).