بزيادة 17 قرشا في بنك مصر.. سعر اليورو اليوم السبت 14-9-2019

Advertisements

سعر اليورو اليوم السبت 14-9-2-2019، ننشر أحدث الأخبار الخاصة بسعر اليورو اليوم في جمهورية مصر العربية، ويقدم موقع مصر 365، سعر اليورو في السوق المحلية، لكل من يهتم ببيع وشراء اليورو في مصر.

آخر تحديثات سعر اليورو، اليوم السبت 14-9-2-2019، في البنوك المصرية، ونقدم هذه الأسعار المحدثة بحسب المواقع الرسمية للبنوك المصرية طوال اليوم.

Advertisements

حيث شهد سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري أمام الجنيه المصري ارتفاعا في بنك مصر، وبلغت الزيادة في بنك مص نحو 17 قرشا، فيما شهد استقرارا في بنك البركة.

وتراجع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك تراجعا طفيفا، في بداية التعاملات اليومية، وهي “البنك المركزي المصري، بنك عودة، البنك الأهلي المصري، بنك الإسكندرية، المصرف المتحد، البنك التجاري الدولي، بنك الكويت الوطني”.

شهد سعر صرف اليورو، اليوم، في البنك المركزي المصري، تراجعًا حيث بلغ 17.920 جنيه للشراء، و18.063 جنيه للبيع، مقارنة بأسعار أمس حيث سجل نحو 17.920 جنيه للشراء، و18.163 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر حقق اليورو مكاسب أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات، وصلت إلى 17 قرشا، حيث وصل سعر الصرف إلى 18.099 جنيه للشراء، و18.297 جنيه للبيع، مقارنة بأسعار أمس، وهي 17.920 جنيه للشراء، و18.231 جنيه للبيع.

وفي بنك البركة شهد سعر صرف اليورو أمام الجنيه حالة من الاستقرار في عمليتي البيع والشراء ووصل سعر الصرف إلى 17.975 جنيه للشراء، و18.266 جنيه للبيع، وهي الأسعار نفسها التي سجلها اليورو، أمس، في تعاملاته.

وفي بنك عودة تراجع سعر صرف اليورو، في بداية تعاملاته، حيث بلغ نحو 17.901 جنيه للشراء، ونحو 18.231 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 17.889 جنيه للشراء، ونحو 18.231 جنيه للبيع.

كما سجل سعر صرف اليورو اليوم، في البنك المصري الخليجي نحو 17.884 جنيه للشراء، و18.237 جنيه للبيع، وفي بنك الكويت الوطنيتراجع سعر صرف اليورو قرشين وسجل نحو 17.867 جنيه للشراء، و18.209 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي CIB تراجع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، وبلغ نحو 17.867 جنيه للشراء، و18.209 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية سجل سعر صرف اليورو اليوم، 17.858 جنيه للشراء، و18.220 جنيه للبيع.

وتراجع سعر صرف اليورو في المصرف المتحد حيث بلغ نحو 17.866 جنيه للشراء، و18.197 جنيه للبيع، كما تراجع في البنك المصري لتنمية الصادراتوسجل نحو 17.935 جنيه للشراء، ونحو 18.231 جنيه للبيع.

اقرأ المزيد: سعر اليورو اليوم في البنوك والموازي (جدول محدث باستمرار).