بزيادة جنيهين.. أسعار الذهب اليوم السبت 14-9-2019 في مصر

أسعار الذهب
أسعار الذهب
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أسعار الذهب اليوم السبت 14-9-2019، ينشر موقع مصر 365 أسعار الذهب بشكل يومي مع بيانات محدثة تلقائيًا وتقارير تفصيلية عن سعر الجرام عيار 24، سعر الجرام عيار 21، سعر الجرام عيار 18، وسعر الأوقية والجنيه الذهب.

ويقدم موقع مصر 365 تقريرا محدثاً باستمرار من الصفحات الرسمية بأسعار الذهب بشكل يومي من حيث الارتفاع والانخفاض، لأنه المعدن الأكثر استثمارا، حيث يبحث المستثمرون عن الذهب لزيادة أرباحهم فهو الملاذ الآمن في وقت الأزمات التي تمر بها الدول.

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وتشهد أسعار الذهب اليوم حالة من الاستقرار في التعاملات اليومية، بعد زيادة جنيهين، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 789 جنيها بعدما كان 787 جنيهات، ويستعرض “مصر 365” أسعار الذهب خلال بداية تعاملات اليوم السبت 14 سبتمبر الجاري:

سعر جرام الذهب عيار 12

سجَّل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 394 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

كما سجَّل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 460 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 591 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى نحو 690 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 22

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 723 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 789 جنيها.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 5,524 جنيها، ووصل سعر كيلو الذهب إلى نحو 789,129 جنيها.

اقرأ المزيد: سعر الذهب اليوم (جدول محدث باستمرار).

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