أسعار الفواكه والخضروات اليوم السبت بسوق العبور للجملة

Advertisements

استقرت خلال تعاملات اليوم السبت أسعار الخضروات والفواكه بسوق العبور للجملة، مقارنة بمستويات الأسعار خلال تعاملات أمس الجمعة.

حيث تراوح سعر كيلو الطماطم ما بين 3.5 إلى 6.2 جنيه، وسجل سعر كيلو البطاطس ما بين 3 جنيهات إلى 5.5 جنيه، واستقر سعر كيلو البصل ما بين 2 جنيه إلى 4 جنيهات.

Advertisements

ويرصد موقع مصر 36 5 أسعار الجملة لأهم الفواكه والخضروات خلال تعاملات اليوم السبت بسوق العبور للجملة، بحسب ما وردت عبر الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات اليوم السبت بسوق العبور للجملة

  • سجل سعر كيلو الطماطم ما بين 3.5 إلى 6.2 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس ما بين 3 جنيهات إلى 5.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو البصل ما بين جنيهين إلى 4 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة ما بين 5 إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا ما بين 24 إلى 30 جنيهاً.
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي ما بين 1.5 جنيه إلى 3 جنيهات.
  • سجل سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي ما بين جنيهين إلى 4 جنيهات.
  • سجل سعر كيلو الفلفل الحامي البلدي ما بين جنيهين إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الملوخية ما بين جنيهين إلى 3 جنيهات.
  • سجل سعر كيلو الخيار البلدي ما بين 5 إلى 6 جنيهات.
  • سجل سعر كيلو البامية ما بين 15 إلى 20 جنيهاً.

أسعار الفواكه اليوم بسوق العبور للجملة

  • سجل سعر كيلو الليمون البلدي ما بين 5 جنيهات إلى 11 جنيهاً.
  • تراوح سعر كيلو العنب البناتي الأصفر ما بين 4 إلى 6 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو العنب البناتي الأحمر ما بين 4 إلى 8 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو التين البرشومي ما بين 6 إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو المانجو البلدي ما بين 5 إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر المانجو العويس ما بين 15 إلى 25 جنيهاً.

أقرا المزيد اسعار بورصة الدواجن اليوم السبت 14 سبتمبر 2019: أسعار الدواجن في مصر

Advertisements
مصر 365 على أخبار جوجل
الوسوم

مقالات ذات صلة

بزيادة 17 قرشا في بنك مصر.. سعر اليورو اليوم السبت 14-9-2019

منذ 6 ساعات

سلسلة تراجعات.. سعر الدولار اليوم السبت 14-9-2019 في مصر

منذ 6 ساعات
استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم مع اقتراب موسم الحج

سعر الريال السعودي اليوم السبت 14-9-2019 في بنوك مصر

منذ 6 ساعات
أسعار الذهب

بزيادة جنيهين.. أسعار الذهب اليوم السبت 14-9-2019 في مصر

منذ 6 ساعات
أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم

منذ 13 ساعة
تعرف على.. كيفية تدعيم الاحتياطي النقدي الأجنبي السيطرة على الدين الخارجي بمصر؟

سعر الدولار اليوم

منذ 13 ساعة
الريال السعودي

سعر الريال اليوم

منذ 13 ساعة
اسعار الحديد والاسمنت اليوم

اسعار الحديد والاسمنت اليوم السبت 14 سبتمبر 2019: أسعار الحديد فى مصر

منذ 13 ساعة

أسعار العملات والذهب اليوم السبت 14 سبتمبر 2019: سعر الدولار والريال واليورو في مصر الآن

منذ 13 ساعة
بورصة الدواجن

اسعار بورصة الدواجن اليوم السبت 14 سبتمبر 2019: أسعار الدواجن في مصر

منذ 13 ساعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق