أسعار الفواكه والخضروات اليوم السبت بسوق العبور للجملة

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استقرت خلال تعاملات اليوم السبت أسعار الخضروات والفواكه بسوق العبور للجملة، مقارنة بمستويات الأسعار خلال تعاملات أمس الجمعة.

حيث تراوح سعر كيلو الطماطم ما بين 3.5 إلى 6.2 جنيه، وسجل سعر كيلو البطاطس ما بين 3 جنيهات إلى 5.5 جنيه، واستقر سعر كيلو البصل ما بين 2 جنيه إلى 4 جنيهات.

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ويرصد موقع مصر 36 5 أسعار الجملة لأهم الفواكه والخضروات خلال تعاملات اليوم السبت بسوق العبور للجملة، بحسب ما وردت عبر الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات اليوم السبت بسوق العبور للجملة

سجل سعر كيلو الطماطم ما بين 3.5 إلى 6.2 جنيه.

تراوح سعر كيلو البطاطس ما بين 3 جنيهات إلى 5.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو البصل ما بين جنيهين إلى 4 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الكوسة ما بين 5 إلى 7 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الفاصوليا ما بين 24 إلى 30 جنيهاً.

تراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي ما بين 1.5 جنيه إلى 3 جنيهات.

سجل سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي ما بين جنيهين إلى 4 جنيهات.

سجل سعر كيلو الفلفل الحامي البلدي ما بين جنيهين إلى 5 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الملوخية ما بين جنيهين إلى 3 جنيهات.

سجل سعر كيلو الخيار البلدي ما بين 5 إلى 6 جنيهات.

سجل سعر كيلو البامية ما بين 15 إلى 20 جنيهاً.

أسعار الفواكه اليوم بسوق العبور للجملة

سجل سعر كيلو الليمون البلدي ما بين 5 جنيهات إلى 11 جنيهاً.

تراوح سعر كيلو العنب البناتي الأصفر ما بين 4 إلى 6 جنيهات.

تراوح سعر كيلو العنب البناتي الأحمر ما بين 4 إلى 8 جنيهات.

تراوح سعر كيلو التين البرشومي ما بين 6 إلى 10 جنيهات.

تراوح سعر كيلو المانجو البلدي ما بين 5 إلى 10 جنيهات.

تراوح سعر المانجو العويس ما بين 15 إلى 25 جنيهاً.

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