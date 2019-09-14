أسعار المأكولات البحرية والأسماك بسوق العبور للجملة اليوم السبت

أسعار المأكولات البحرية والأسماك بسوق العبور للجملة اليوم السبت
أسعار المأكولات البحرية والأسماك بسوق العبور للجملة اليوم السبت
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استقرت خلال تعاملات اليوم السبت بسوق العبور للجملة أسعار السمك والمأكولات البحرية، عند نفس مستويات أسعار تعاملات أمس الجمعة بسوق الجملة.

حيث استقر سعر كيلو السمك البلطي خلال تعاملات اليوم السبت ما بين 23 إلى 27 جنيهاً، كما استقر سعر كيلو السمك البوري حيث تراوح سعر الكيلو ما بين 40 إلى 50 جنيهاً.

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تراوح سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ما بين 50 إلى 66 جنيهاً، وكما سجل سعر كيلو الكابوريا ما بين 30 إلى 140 جنيهاً، وتراوح سعر كيلو الجمبري ما بين 300 جنيه إلى 360 جنيهاً.

كما سجل سعر كيلو السبيط والكالماري ما بين 90 إلى 190 جنيهاً، وسجل سعر كيلو السمك الفيليه البلطي ما بين 30 إلى 90 جنيهاً.

أقرا المزيد أسعار الفواكه والخضروات اليوم السبت بسوق العبور للجملة

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