اقتصاديون يعلنون مصير حصيلة شهادات قناة السويس

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أعلن مسؤولين في البنوك المصدرة لشهادات قناة السويس، إن حصيلة شهادات قناة السويس الجديدة، قد تم إعادة استثمارها من جديد في الأوعية الادخارية الأخرى في البنوك العاملة بالسوق المصري بنسبة كبيرة، وذلك بعد مرور سبعة أيام على بداية استحقاق تلك الشهادات.

بدأت 4 بنوك، وهي “البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك قناة السويس”، في رد استحقاقات آجال شهادات قناة السويس من يوم الخميس قبل السابق، على أن يستمر رد استحقاق آجال شهادات قناة السويس حتى يوم الاثنين القادم، وهو آخر يوم للاستحقاق تلك الشهادات البالغ آجالها 5 أعوام.

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ويجدر هنا الإشارة إلى أن استحقاقات شهادات قناة السويس تسجل ما يقرب من 64 مليار جنيهاً مصرياً في 4 بنوك، وهي البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك قناة السويس.

وقد أعلن المسؤولون في البنوك إن الأوعية الادخارية في البنوك قد جعلت عملاء شهادات قناة السويس، يفضلون أن يتم إعادة استثمار تلك حصيلة من الاستحقاقات الخاصة بشهادات قناة السويس الجديدة بالبنوك مرة أخرى، خصوصاً في الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت لآجال 3 سنوات.

وأضافوا المسؤولين خلال تصريحات صحفية لهم، إن هناك نسبة من العملاء، قد فضلوا أن يقوموا بسحب حصيلة شهادات قناة السويس الجديدة من البنوك، ولكن تلك النسبة لا تتجاوز نسبة 4% من إجمالي أصحاب حصيلة شهادات قناة السويس.

رئيس بنك قناة السويس: حصيلة الشهادات تم إعادتها للاستثمار بالبنوك مرة أخرى ماعدا نسبة ضئيلة

أعلن رئيس بنك قناة السويس حسين رفاعي، “إن حصيلة استحقاقات شهادات قناة السويس الجديد، قد تمت العمل على إعادة استثمارها بالبنوك مرة ثانية بنسبة أكبر”، أشار إلى أن هناك نسبة قليلة هم الذين قد قاموا بسحب شهاداتهم من البنك لا يتجاوز نسبة 4%.

وأوضح رئيس بنك قناة السويس، أن هناك جزء من حصيلة استحقاقات شهادات قناة السويس، قد خرجت من مصرفة لصالح بنوك الأخرى، مثل “البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وذلك لوجود أسعار فائدة مرتفعة على شهاداتهم الادخارية.

وبحسب التصريحات التي أعلنها حسين رفاعي فإن حصة بنك قناة السويس من شهادات قناة السويس الجديدة قد سجلت ما يقرب من 2.7 مليار جنيهاً، بقيمة تتراوح ما بين 2.1 مليار جنيهاً لصالح عملائهم، وما يقرب من 600 مليون جنيهاً لصالح عملاء البنك الأهلي المصري.

وقد أعلن البنك المركزي المصري السماح إلى البنوك الـ 4 بإصدار شهادات من قناة السويس إلى أي عميل في بنك آخر تخفيفاً على العملاء البنوك.

البنك الأهلي: معظم شهادات قناة السويس قد تم إعادة استثمارات في البنوك مرة أخرى

كما الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية في البنك الأهلي المصري علاء فاروق ، إن معظم عملاء شهادة قناة السويس، قد أعادوا استثمار قيمة تلك شهادات بالبنك مرة ثانية.

وأشار إلى أن “الشهادات البلاتينية”، ذات آجال ثلاثة سنوات قد عملت على جذب الحصيلة الأكبر من استحقاقات شهادات قناة السويس الجديدة بسبب ارتفاع عائدها الذي يتراوح إلى نسبة 14% سنوياً، أو شهرياً أو بعائد 14.25% سنوياً، أو عائد ربع شهري، وكذلك هناك نسبة من العملاء قد ذهبت إلى شهادة بنك الاستثمار ذات آجال عام بفائدة تصل إلى 14.75% سنوياً.

وقد سجلت حصة البنك الأهلي المصري من استحقاقات شهادات قناة السويس ما يقرب من 35 مليار جنيهاً مصرياً.

بنك القاهرة: تم إعادة استثمار الشهادات بالبنوك مرة أخرى بنسب أكبر

كما أعلن رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة طارق فايد، إن حصيلة استحقاقات شهادات قناة السويس، قد تمت إعادة استثمارها مرة أخرى في البنك، بنسب أكبر.

وقد قام بنك القاهرة بطرح نوعين من الشهادات الادخارية، الشهادة الأولى بعائد ثابت بفائدة تصل إلى نسبة 11.75% يصرف العائد كل نصف عام لمدة 3 سنوات، أما بالنسبة للشهادة الثانية متغيرة العائد بفائدة تصل إلى نسبة 13.25% يصرف العائد شهريا لمدة 3 سنوات، بحسب التصريحات التي أعلن عنها طارق فايد.

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