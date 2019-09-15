سعر اليورو اليوم الأحد 15-9-2019

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سعر اليورو اليوم الأحد 15-9-2-2019، ننشر أحدث الأخبار الخاصة بسعر اليورو اليوم في جمهورية مصر العربية، ويقدم موقع مصر 365، سعر اليورو في السوق المحلية، لكل من يهتم ببيع وشراء اليورو في مصر.

آخر تحديثات سعر اليورو، اليوم الأحد 15-9-2-2019، في البنوك المصرية، ونقدم هذه الأسعار المحدثة بحسب المواقع الرسمية للبنوك المصرية طوال اليوم.

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حيث شهد سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري أمام الجنيه المصري استقرارا في بنك مصر، وفي بنك البركة، محافظا على الارتفاع، الذ حققه أمس، فيما تراجع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك في بداية التعاملات اليومية، وهي “البنك المركزي المصري، بنك عودة، البنك الأهلي المصري، بنك الإسكندرية، المصرف المتحد، البنك التجاري الدولي، بنك الكويت الوطني”.

شهد سعر صرف اليورو، اليوم، في البنك المركزي المصري، استقرارا في عمليتي البيع والشراء مقارنة بأسعار، أمس، حيث بلغ 17.920 جنيه للشراء، و18.063 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر حافظ اليورو على المكاسب التي حققها أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات، والتي وصلت إلى 17 قرشا، أمس، وبلغ سعر صرف اليورو نحو 18.099 جنيه للشراء، و18.297 جنيه للبيع.

وفي بنك البركة شهد سعر صرف اليورو أمام الجنيه حالة من الاستقرار في عمليتي البيع والشراء ووصل سعر الصرف إلى 17.975 جنيه للشراء، و18.266 جنيه للبيع، وهي الأسعار نفسها التي سجلها اليورو، أمس، في تعاملاته.

وفي بنك عودة استقر سعر صرف اليورو، في بداية تعاملاته، حيث بلغ نحو 17.901 جنيه للشراء، ونحو 18.231 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 17.889 جنيه للشراء، ونحو 18.231 جنيه للبيع.

كما سجل سعر صرف اليورو اليوم، في البنك المصري الخليجي نحو 17.884 جنيه للشراء، و18.237 جنيه للبيع، وفي بنك الكويت الوطني تراجع سعر صرف اليورو قرشين وسجل نحو 17.867 جنيه للشراء، و18.209 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي CIB شهد سعر صرف اليورو ثباتا أمام الجنيه المصري، وبلغ نحو 17.867 جنيه للشراء، و18.209 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية شهد سعر صرف اليورو استقرارا مقارنة بأسعار الأمس، حيث سجل نحو 17.858 جنيه للشراء، و18.220 جنيه للبيع.

وثبت سعر صرف اليورو في المصرف المتحد وبلغ نحو 17.866 جنيه للشراء، و18.197 جنيه للبيع، كما تراجع في البنك المصري لتنمية الصادرات وسجل نحو 17.935 جنيه للشراء، ونحو 18.231 جنيه للبيع.

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