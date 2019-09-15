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سعر الدولار اليوم الأحد 15-9-2019، ننشر أحدث الأخبار الخاصة بسعر الدولار الأمريكي في جمهورية مصر العربية، ويقدم موقع مصر 365، سعر الدولار في السوق المحلية، لكل من يهتم ببيع وشراء الدولار الأمريكي في مصر.

آخر تحديثات سعر الدولار اليوم الأحد 15-9-2019، في البنوك المصرية، ونقدم هذه الأسعار المحدثة بحسب المواقع الرسمية للبنوك المصرية طوال اليوم.

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وشهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري استقرارا بعد التراجع الطفيف الذي خسره أمام الجنيه في عدد من البنوك منها “البنك المركزي المصري، إتش إس بي سي، بنك عودة، البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك البركة، بنك الإسكندرية، المصرف المتحد، البنك التجاري الدولي، بنك الكويت الوطني، والبنك المصري الخليجي”.

وشهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه استقرارا اليوم في البنك المركزي المصري، متأثرًا بتراجعه 3 قروش أمس الأول، وبلغ نحو 16.355 جنيه للشراء، و16.482 جنيه للبيع.

كما استقر سعر صرف الدولار، عقب تراجعه قرشين، أمام الجنيه في بنك عودة وسجل 16.370 جنيه للشراء، و16.470 جنيه للبيع، وكذا استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في بنك الكويت الوطني، بعد تأثر بالتراجع قرشين اثنين، يوم الخميس الماضي، وبلغ نحو 16.350 جنيه للشراء، و16.450 جنيه للبيع.

وشهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري استقرارا اليوم، بعد تراجعه قرشين، في “بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، وبنك البركة، والبنك المصري الخليجي” وسجل نحو 16.370 جنيه للشراء، و16.470 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنك “المصرف المتحد” نحو 16.340 جنيه للشراء، و16.440 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 16.350 جنيه للشراء، و16.450 جنيه للبيع.

كما شهد سعر اليورو استقرارا أمام الجنيه في بنك إتش إس بي سي وسجل نحو 16.380 جنيه للشراء، ونحو 16.480 جنيه للبيع، متأثر بتراجعه يوم الخميس الماضي.

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