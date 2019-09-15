ارتفاع البوري وتراجع البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم

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تراجع مع بداية تعاملات اليوم الأحد بسوق العبور للجملة سعر كيلو السمك البلطي بقيمة جنيهاً واحداً، حيث تراوح سعر الكيلو ما بين 23 إلى 26 جنيهاً مصرياً، وتراجع سعر كيلو الجمبري بقيمة 10 جنيهات في الكيلو، حيث تراوح سعر الكيلو ما بين 300 جنيه إلى 350 جنيهاً.

ارتفع سعر كيلو السمك البوري بقيمة 4 جنيهات خلال تعاملات اليوم بسوق العبور للجملة، حيث يتراوح سعر الكيلو ما بين 44 إلى 50 جنيهاً، تبعاً للبيانات الصادرة عبر الموقع الرسمي لسوق العبور للجملة.

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كما استقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ما بين 50 إلى 66 جنيهاً، كما استقر خلال تعاملات اليوم بسوق العبور للجملة سعر كيلو الكابوريا ما بين 30 إلى 140 جنيهاً.

وسجل سعر كيلو السبيط والكالماري، خلال تعاملات اليوم، ما بين 90 إلى 190 جنيهاً، وسجل سعر كيلو السمك الفيليه البلطي ما بين 30 إلى 90 جنيه.

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