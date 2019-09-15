ارتفاع البوري وتراجع البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم

ارتفاع البوري وتراجع البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم
ارتفاع البوري وتراجع البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم
Advertisements

تراجع مع بداية تعاملات اليوم الأحد بسوق العبور للجملة سعر كيلو السمك البلطي بقيمة جنيهاً واحداً، حيث تراوح سعر الكيلو ما بين 23 إلى 26 جنيهاً مصرياً، وتراجع سعر كيلو الجمبري بقيمة 10 جنيهات في الكيلو، حيث تراوح سعر الكيلو ما بين 300 جنيه إلى 350 جنيهاً.

ارتفع سعر كيلو السمك البوري بقيمة 4 جنيهات خلال تعاملات اليوم بسوق العبور للجملة، حيث يتراوح سعر الكيلو ما بين 44 إلى 50 جنيهاً، تبعاً للبيانات الصادرة عبر الموقع الرسمي لسوق العبور للجملة.

Advertisements

كما استقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ما بين 50 إلى 66 جنيهاً، كما استقر خلال تعاملات اليوم بسوق العبور للجملة سعر كيلو الكابوريا ما بين 30 إلى 140 جنيهاً.

وسجل سعر كيلو السبيط والكالماري، خلال تعاملات اليوم، ما بين 90 إلى 190 جنيهاً، وسجل سعر كيلو السمك الفيليه البلطي ما بين 30 إلى 90 جنيه.

أقرا المزيد اسعار بورصة الدواجن اليوم الأحد 15 سبتمبر 2019: أسعار الدواجن في مصر

Advertisements
مصر 365 على أخبار جوجل
الوسوم

مقالات ذات صلة

تراجع البصل وارتفاع الطماطم.. أسعار الخضروات والفواكه اليوم الأحد بسوق العبور للجملة

تراجع البصل وارتفاع الطماطم.. أسعار الخضروات والفواكه اليوم الأحد بسوق العبور للجملة

منذ 3 ساعات
هبوط كبير للعملة الأوروبية الموحدة "اليورو" لأقل مستوى في شهرين

سعر اليورو اليوم الأحد 15-9-2019

منذ 6 ساعات

سعر الدولار اليوم الأحد 15-9-2019 في البنوك المصرية

منذ 6 ساعات
استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم مع اقتراب موسم الحج

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 15-9-2019 في مصر

منذ 6 ساعات
بورصة الدواجن

اسعار بورصة الدواجن اليوم الأحد 15 سبتمبر 2019: أسعار الدواجن في مصر

منذ 10 ساعات
أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم

منذ 10 ساعات
تعرف على.. كيفية تدعيم الاحتياطي النقدي الأجنبي السيطرة على الدين الخارجي بمصر؟

سعر الدولار اليوم

منذ 10 ساعات
الريال السعودي

سعر الريال اليوم

منذ 10 ساعات
اسعار الحديد والاسمنت اليوم

اسعار الحديد والاسمنت اليوم الأحد 15 سبتمبر 2019: أسعار الحديد فى مصر

منذ 10 ساعات

أسعار العملات والذهب اليوم الأحد 15 سبتمبر 2019: سعر الدولار والريال واليورو في مصر الآن

منذ 10 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق