تراجع البصل وارتفاع الطماطم.. أسعار الخضروات والفواكه اليوم الأحد بسوق العبور للجملة

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مع بداية تعاملات اليوم الأحد بسوق العبور للجملة ارتفعت أسعار الطماطم، والفلفل الحامي، والفلفل الرومي، كما ارتفع أيضاً سعر الليمون البلدي بقيمة 50 قرشاً وجنيهاً، مقارنة بمستوى أسعار تلك الخضروات والفواكه خلال تعاملات أمس السبت.

حيث تراوح سعر كيلو الطماطم ما بين 4.5 إلى 6.5 جنيهاً، وتراوح سعر كيلو الفلفل الرومي ما بين جنيهين إلى 4.5 جنيه، وتراوح سعر كيلو الليمون البلدي ما بين 6 جنيهات إلى 12 جنيهاً.

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وفي مقابل تلك الخضروات التي ارتفع سعرها فقد تراجع سعر البصل، وتراجع أيضا سعر الخيار البلدي وسعر الفاصوليا الخضراء بقيمة تتراوح ما بين 50 قرشاً و3 جنيهات، بحسب البيانات الصادرة عبر الموقع الرسمي لسوق العبور للجملة عن تعاملات اليوم الأحد.

ويرصد موقع مصر 365 أسعار الجملة لأهم الخضروات، والفواكه، كما وردت عبر الموقع الرسمي لسوق العبور للجملة.

أسعار الخضروات اليوم الأحد بسوق العبور للجملة

تراوح سعر كيلو الطماطم ما بين 4.5 إلى 6.5 جنيه، بزيادة جنيه في الكيلو.

تراوح سعر كيلو البطاطس ما بين 3 جنيهات إلى 5.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو البصل ما بين جنيهين إلى 3.5 جنيه، بتراجع بقيمة 50 قرشاً في الكيلو.

تراوح سعر كيلو الكوسة ما بين 5 إلى 7 جنيهات.

سجل سعر كيلو الفاصوليا ما بين 23 إلى 27 جنيها، بتراجع بقيمة 3 جنيهات في الكيلو.

تراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي ما بين 1.5 جنيه إلى 3 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي ما بين 2 إلى 4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشاً في الكيلو.

سجل سعر كيلو الفلفل الحامي البلدي ما بين 2 إلى 5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشاً في الكيلو.

تراوح سعر كيلو الملوخية ما بين 2 جنيه، إلى 3 جنيهات.

سجل سعر كيلو الخيار البلدي ما بين 4 إلى 6 جنيهات، بتراجع جنيه.

تراوح سعر كيلو البامية ما بين 15 إلى 20 جنيهاً.

أسعار الفواكه اليوم بسوق العبور للجملة

تراوح سعر كيلو الليمون البلدي ما بين 6 جنيهات إلى 12 جنيهاً، بزيادة جنيه.

سجل سعر كيلو العنب البناتي الأصفر ما بين 4 إلى 6 جنيهات.

سجل سعر كيلو العنب البناتي الأحمر ما بين 4 إلى 8 جنيهات.

سجل سعر كيلو التين البرشومي ما بين 6 إلى 10 جنيهات.

تراوح سعر كيلو المانجو البلدي ما بين 5 إلى 10 جنيهات.

سجل سعر كيلو المانجو العويس ما بين 15 إلى 25 جنيهاً.

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