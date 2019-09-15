أسعار الدولار تتراجع اليوم خلال منتصف تعاملات اليوم بنكي الأهلي ومصر

Advertisements

تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات البنوك التالية البنك الأهلي المصري، وبنك مصر والبنك التجاري الدولي، خلال منتصف التعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار تعاملات الفترة الصباحية.

كما انخفض سعر صرف الدولار خلال تعاملات البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بقيمة قرشين، حيث سجل سعر الشراء ما يقرب من 16.35 جنيهاً مصرياً، وسجل سعر البيع ما يقرب من 16.45 جنيهاً مصرياً.

Advertisements

كما تراجع سعر صرف الدولار خلال تعاملات البنك التجاري الدولي، بقيمة 3 قروش، حيث سجل سعر الشراء ما يقرب من 16.32 جنيهاً مصرياً، كما سجل سعر البيع ما يقرب من 16.42 جنيهاً مصرياً.

أقرا المزيد سعر الدولار اليوم الأحد 15-9-2019 في البنوك المصرية