يخسر 5 قروش أمام الجنيه.. الدولار يتراجع في 9 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

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في نهاية تعاملات اليوم الأحد الـ 15 من سبتمبر لعام 2019، شهد سعر صرف العملة الأمريكية تراجعًا في 9 بنوك مصرية، وذلك بالمقارنة بمستواه خلال التعاملات الصباحية.

كما شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري استقرارًا في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقارنة بالتعاملات خلال الفترة الصباحية، حيث تراجع سعر العملة الأمريكية في بنك مصر، وبنك البركة، والبنك الأهلي المصري، وبنك كريدي أجريكول، وبلغ التراجع نحو قرشين، وسجل سعر صرف الدولار نحو 16.35 جنيه للشراء، ونحو 16.45 جنيه للبيع.

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فيما تراجعت العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي CIB نحو 3 قروش، وسجل نحو 16.32 جنيه للشراء، ونحو 16.42 جنيه للبيع، كما هبط سعر صرف الدولار في بنك الإسكندرية، 5 قروش، وبلغ نحو 16.35 جنيه للشراء، ونحو 16.45 جنيه للبيع.

وفي البنك العربي الأفريقي وبنك التعمير والإسكان، شهد سعر صرف الورقة الخضراء تراجعًا بلغ نحو 3 قروش، وسجل نحو 16.34 جنيه للشراء، ونحو 16.44 جنيه للبيع، كما انخفض سعر الدولار في بنك قناة السويس، 4 قروش، في تعاملات اليوم وسجل نحو 16.33 جنيه للشراء، و16.43 جنيه للبيع.

كما شهد سعر صرف الدولار، اليوم 15 سبتمبر، استقرارًا في مصرف أبو ظبي الإسلامي، وبلغ نحو 16.42 جنيه للشراء، ونحو 16.52 جنيه للبيع.