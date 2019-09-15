تعرف على شروط وخطوات الحجز الإلكتروني لأراضي الإسكان

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أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، طرح عدد من أراضي الإسكان المتميز والأكثر تميزًا، يوم الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر الحالي، موضحة أن الأراضي المطروحة ستصل إلى نحو 814 قطة أرض، في 8 مدن جديدة.

وأكدت هيئة المجتمعات العمرانية، بدء التسجيل لحجز أراضي الإسكان المتميزة والأكثر تميزا إلكترونيا، من خلال الموقع الإلكتروني www.hdb-reservation.com.

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ويقدم موقع “مصر 365” لقرائه شروط وطريقة التقديم لتسجيل الأراضي إلكترونيًا، وكذا عدد القطع المطروحة في كل مدينة خلال السطور القليلة التالية:

– شروط التقديم لحجز أراضي الإسكان المتميزة والأكثر تميزا

يجب أن يكون المتقدم لحجز قطعة الأرض مواطنًا طبيعيًا يحمل الجنسية المصرية. يجب ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا في تاريخ بدء حجز قطع الأراضي. يحق للأسرة المتمثلة في “الزوجة، والزوج، والأولاد القصر” التقدم لحجز قطعتي أرض ضمن محور أراضي الإسكان الأكثر تميزًا، في مدينة واحدة أو في مدينتين. يجب على المتقدم ألا يكون سبق له تخصيص قطعة أرض بالإسكان الاجتماعي أو حصل على قطعة أرض من الإسكان “اجتماعي – متميز”. تستخدم قطعة الأرض المخصصة للبيع للسكن فقط.

– خطوات الحجز الإلكتروني لأراضي الإسكان

من الموقع المخصص للحجز www.hdb-reservation.com، يستخرج المتقدم لحجز قطعة الأرض رقم الاستمارة، وذلك بدءًا من 17 سبتمبر الجاري. يمكن طباعة كراسة الشروط من الموقع الإلكتروني المخصص للحجز، من أجل معرفة التفاصيل كافة بشأن كل مدينة، وكذا الأراضي المطروحة بها. عن طريق التسجيل بالموقع ينشئ المتقدم حسابًا جديدًا بالرقم القومي الخاص به، ورقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني. يستقبل المتقدم لحجز قطعة الأرض رسالة نصية تحوي كلمة المرور، والتي تستخدم في الدخول إلى الموقع المخصص للحجز. تظهر شاشة لتسجيل البيانات الأساسية وهي “اسم العميل والعنوان، والرقم القومي للمواطن، واسم الزوجة ورقمها القومي، والبريد الإلكتروني وذلك بعد الضغط على مفتاح “استخراج رقم الاستمارة”. تحمل صور بطاقات الرقم القومي للزوج والزوجة من الوجه والظهر في ورقة واحدة. سيظهر رقم الاستمارة على الشاشة، في نهاية تسجيل البيانات، وهو الرقم الذي سيستخدم كـ”رقم حساب” من أجل تحويل مبلغ جدية الحجز إليه. يحول العميل بعدها مبلغ مقدم الحجز بالإضافة إلى نحو 500 جنيه، دفعة واحدة. ويدخل المتقدم إلى الموقع مرة أخرى بكلمة المرور والرقم القومي، بعد انتهاء فترة التسجيل. ستظهر شاشة بها البيانات الأساسية في الاستمارة والتي سبق وسجلها المواطن. ستظهر شاشة من أجل استيفاء بيانات سداد مقدم الحجز، وبعدها تظهر شاشة بها بيانات الأراضي المتاح حجزها. يضغط المتقدم على مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة بيانات الاستمارة بالكامل.

وبنسبة لا تزيد على 50% كانت الشروط البنائية في كراسة الشروط، على أن تكون الوحدات السكنية مكونة من دور أرضي إلى جانب 3 أدوار علوية متكررة، وفي بعض المدن ستكون أقل من 3 أدوار، ويسمح بعمل سطح 25% من المساحة المسموح بالبناء عليها.

عدد قطع الأراضي في المدن الجديدة:

وزّعت قطع الأراضي الأكثر تميزًا، في مدن: “6 أكتوبر، والقاهرة الجديدة، والعبور الجديدة، والعاشر من رمضان، وبدر، ودمياط الجديدة، والمنيا الجديدة، وأسوان الجديدة”، وجاء توزيعها كالتالي: “68 قطعة أرض في مدينة 6 أكتوبر، و300 قطعة أرض في مدينة القاهرة الجديدة، و14 قطعة أرض في مدينة العبور الجديدة، و170 قطعة أرض بمدينة العاشر من رمضان، و23 قطعة أرض في مدينة بدر، و115 قطعة أرض بمدينة دمياط الجديدة، و104 قطع في مدينة المنيا الجديدة، و20 قطعة أرض بمدينة أسوان الجديدة”.

أما القطع المتميزة فهي موزعة كالتالي: “50 قطعة أرض في مدينة أكتوبر الجديدة، و100 قطعة أرض في مدينة بدر، و528 قطعة أرض في مدينة العاشر من رمضان، و150 قطعة أرض في مدينة السادات، و100 قطعة أرض في مدينة بني سويف الجديدة، و100 قطعة أرض في مدينة سوهاج الجديدة، و40 قطعة أرض بمدينة برج العرب الجديدة، و100 قطعة أرض بمدينة ناصر غرب أسيوط، و100 قطعة أرض بمدينة غرب قنا”.