الأهلي الكويتي بمصر يطرح 3 منتجات ادخار جديدة بفائدة 15%

الأهلي الكويتي بمصر يطرح 3 منتجات ادخار جديدة بفائدة 15%
الأهلي الكويتي بمصر يطرح 3 منتجات ادخار جديدة بفائدة 15%
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صرح البنك الأهلي الكويتي، خلال البيان الصادر عنه اليوم الأحد، عن طرح 3 منتجات خاصة بالأوعية الادخارية الجديدة، حتى يستطيع عملاء البنك تحقيق أقصى استفادة من مدخراتهم المالية.

وقد أعلن البنك الأهلي الكويتي بمصر عن طرح نوعين من الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت، وذات عائد المتغير لأجل 3 سنوات، تتيح إلى العميل الاختيار بين دوريات متنوعة من أجل صرف العائد تتراوح من يومية إلى سنوية، كما أن معدل عائد سوف يصل إلى نسبة 15% سنوياً.

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وأضاف البنك الأهلي الكويتي أن تلك الشهادات الادخارية تتيح للعميل إمكانية الحصول على تسهيلات ائتمانية بضمانها، والتأهل من أجل الحصول على بطاقة ائتمان “ماستركارد” التابعة للبنك الأهلي الكويتي.

وقد أوضح البنك الأهلي الكويتي أن من المنتجات الجديدة أيضا طرح حساب توفير جديد، الذي يمنح العملاء عائداً بنسبة مئوية تصل إلى 12% سنوياً، بدورية شهرية، بالإضافة إلى إمكانية إصدار المحفظة الإلكترونية “mobile wallet” من البنك بدون الحصول على مصاريف تسجيل.

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